Ten robot pościeli ci łóżko i posprząta salon. Nie wygląda jak krążek

W polskich domach roboty sprzątające nie są już nietypowym widokiem. Przyzwyczailiśmy się do jeżdżących, odkurzających i myjących krążków. Humanoidalne maszyny wciąż mogą wyglądać tak, jakby nie pochodziły z dzisiejszej ery. Takie urządzenia będą coraz popularniejsze. Isaac 1 ma w tym pomóc.

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Isaac 1: robot, który pościeli łóżko, poskłada pranie i ogarnie dom

Rzeczywistością wielu Polaków jest to, że po powrocie z pracy czekają na nich w domu kolejne obowiązki, m.in. związane z utrzymaniem porządku w mieszkaniu. Jeśli nie mamy pomocy domowej (która też swoje kosztuje), wszystko musimy zrobić sami. Firmy zajmujące się tworzeniem robotów chcą jednak nieco odciążyć nas w codziennych obowiązkach.

Amerykański startup Weave Robotics wraz ze swoim nowym robotem Isaac 1 obiecuje możliwość zrezygnowania z wykonywania wielu obowiązków domowych. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby przejęło najbardziej powtarzalne czynności.

Co potrafi ten wyglądający jak człowiek robot? Przede wszystkim sprzątać i prać. Twórcy stworzyli go od podstaw w głównej mierze po to, aby był wykorzystywany w domach. Inne humanoidalne maszyny są projektowane z myślą o magazynach czy fabrykach. Dlatego nie do końca radzą sobie nawet z najprostszymi czynnościami.

Isaac 1 wspiera dwie główne funkcje: Weave Laundry Flow i Daily Reset. Ta pierwsza polega na znajdowaniu brudnych ubrań, zbieraniu ich i przenoszeniu do pomieszczenia z pralką, a także na przenoszeniu koszy na pranie, składaniu czystych ubrań i odkładaniu ich na miejsce do szafek i półek.

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Druga zapewnia podstawowe sprzątanie w domu lub mieszkaniu. Robot jest w stanie pościelić łóżko, ułożyć poduszki i koce, a także odłożyć różne przedmioty, takie jak zabawki czy buty, na właściwe miejsca.

Robot pracuje samodzielnie, ale czasem może być potrzebna ingerencja człowieka

Isaac 1 został zaprojektowany do samodzielnej pracy. Urządzenie autonomicznie porusza się po pokojach w domu lub mieszkaniu – robi to jednak tylko wtedy, gdy przydzieli mu się określone zadania. Urządzenie ma działać bez nadzoru. Czasem jednak może dojść do sytuacji, w której technika i algorytmy zawiodą.

Wtedy będzie potrzebna interwencja człowieka. Twórcy stworzyli system pomocy teleoperacyjnej, który pozwoli interweniować, aby dokończyć zadanie. Mówiąc językiem ludzkim, człowiek przejmie zdalne sterowanie robotem. Mimo to robot tani nie jest.

Isaac 1 kosztuje bowiem 7999 dol., czyli ponad 30 tys. zł. To całkiem sporo jak na coś, co ogranicza się tylko do prostych zadań. Człowiek nie będzie musiał wykonywać żmudnych obowiązków. A przynajmniej tak to ma wyglądać w USA, bo produkt jest przeznaczony na ten rynek.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.