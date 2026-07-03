Zabito dwa popularne systemy operacyjne na telefon. Po dekadzie

Najpierw były plotki, potem przecieki, a teraz - choć wciąż nieoficjalnie - mamy już dość spójny obraz tego, co dzieje się w wielkim świecie BBK Electronics. Według doniesień opisywanych m.in. przez Smartprix Oppo rozpoczęło największą od lat restrukturyzację swojego smartfonowego portfolio. Chodzi o software, który przez lata definiował tożsamość OnePlusa i Realme.

Jeśli te informacje się potwierdzą to OxygenOS i Realme UI zostaną wycofane z przyszłych urządzeń. Wszystkie trzy marki - Oppo, OnePlus i Realme - mają przejść na jeden, wspólny system: ColorOS. Dla wielu użytkowników OnePlusa to trudny moment, bo to właśnie OxygenOS był przez lata jednym z najważniejszych powodów, by w ogóle kupować telefony tej marki.

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OnePlus 15

Przez lata BBK Electronics utrzymywało wrażenie, że OnePlus, Oppo i Realme to trzy niezależne światy. Każdy miał własny styl, własny marketing, własne priorytety i - co najważniejsze - własny system. OxygenOS był szybki, lekki i uwielbiany przez geeków. Realme UI było młodzieżowy i agresywnie rozwijany. ColorOS - najbardziej „mainstreamowy” - celował w szeroką publiczność.

W praktyce jednak wszystkie trzy marki korzystały z tej samej infrastruktury, tych samych fabryk, tych samych działów R&D. Utrzymywanie trzech równoległych systemów było kosztowne, czasochłonne i coraz mniej sensowne, zwłaszcza gdy różnice między nimi zaczęły się zacierać. Już w 2021 r. Pete Lau - współzałożyciel OnePlusa i jednocześnie szef produktu w Oppo - ogłosił połączenie kodu OxygenOS i ColorOS. Od tamtej pory granica między nimi była bardziej marketingowa niż techniczna.

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Oppo Find N6

Smartprix podaje, że Oppo nie tylko ujednolica software, ale też fizycznie scala swoje marki. W Indiach - jednym z najważniejszych rynków dla OnePlusa - serwis tej marki został wchłonięty przez sieć punktów Oppo. Samodzielne centra napraw OnePlusa znikają, a Realme wycofuje się z Chin, by skupić się na rynkach zagranicznych.

To przebudowa całego modelu działania, która ma zmniejszyć koszty i uprościć portfolio. Utrzymywanie trzech systemów to ogromne obciążenie dla działów R&D. Jeden system - ColorOS - oznacza jedną ścieżkę aktualizacji, jedną bazę kodu, jedną wizję rozwoju.

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OxygenOS to legenda. Nie doczekała spokojnej starości

Dla fanów OnePlusa ta decyzja jest jak kubeł zimnej wody. OxygenOS był przez lata jednym z najważniejszych wyróżników marki. To on sprawiał, że OnePlus One, OnePlus 3 czy OnePlus 7 Pro były czymś więcej niż kolejnym chińskim sztandarowcem. System był szybki, czysty, przewidywalny i - co kluczowe - nieprzeładowany zbędnymi dodatkami.

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W rankingach społeczności OxygenOS regularnie wygrywał z MIUI, EMUI czy nawet Samsungowym One UI. Był „tym dobrym Androidem”, tym, który nie próbował być mądrzejszy od użytkownika.

Realme 16

Ostatnie lata przyniosły jednak stopniowe zacieranie różnic. OxygenOS 13 i 14 wyglądały już jak ColorOS w przebraniu. OxygenOS 16 miał być próbą powrotu do korzeni, ale najwyraźniej nie będzie mu dane rozwinąć skrzydeł.

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A Realme UI? Od dawna był mocno oparty na ColorOS. Dla użytkowników Realme przejście na „czyste” ColorOS będzie raczej ewolucją niż rewolucją. Interfejsy były podobne, funkcje niemal identyczne, a różnice sprowadzały się głównie do kosmetyki i marketingu. To właśnie OnePlus traci najwięcej - nie Realme.

Smartprix kończy swój tekst słowami: „The software that powered the ‘Flagship Killer’ has run its course. It was one hell of a ride!”. Trudno o bardziej trafne podsumowanie. Świat Androida właśnie stał się trochę mniej różnorodny.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.