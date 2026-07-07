Wygląda jak iPhone 17 Pro, kosztuje cztery razy mniej. Oto nowy Nothing Phone (4b)

Nothing Phone (4b) stanowi kolejne podejście do tanich smartfonów, które mają za zadanie wyróżnić się na tle konkurencji. Urządzenie porzuca charakterystyczną, przezroczystą stylistykę na rzecz klasycznego wzornictwa, ale zachowuje niektóre wyróżniki, do których przyzwyczaił nas producent. Są światełka w postaci czterech diod – prawie jak za dawnych czasów.

Nothing Phone (4b) to połączenie iPhone’a i niczego

Patrząc na stylistykę najnowszego Phone’a (4b), trudno nie zauważyć podobieństwa do najnowszych iPhone’ów 17 Pro (Max). W urządzeniu zastosowano bowiem wyspę na aparaty rozciągającą się na całą szerokość panelu tylnego. Element ten obejmuje dwa obiektywy aparatu, diodę LED do zdjęć, otwór na mikrofon oraz pasek kwadratowych LED-ów służący do informowania o powiadomieniach.

Nothing podszedł do stylistyki w nieco odmienny sposób i zamiast wyspy o regularnym kształcie zastosował różne udziwnienia - transparentne śrubki, wstawki i otwory. Wygląda to zdecydowanie ciekawiej niż w przypadku Apple’a. W środku postawiono na niezłą specyfikację techniczną:

procesor Snapdragon 6 Gen 4;

ekran: Super AMOLED, 6,77 cala, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz, jasność typowa 600 nitów, maksymalna 2000 nitów, szkło Dragontail Pro;

pamięć: 8 GB RAM LPDDR4X, 128 GB przestrzeni na dane UFS 2.2;

bateria: 5200 mAh, ładowanie 33 W;

aparat: główny 50 Mpix z OIS, szeroki 50 Mpix, przedni 16 Mpix;

dual nano SIM, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC;

wodoszczelność IP64;

wymiary 164.4 × 78.2 × 8.6 mm, masa 210 g.

Całość działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką systemową Nothing OS 4.1. Urządzenie może liczyć na 3 lata wsparcia oprogramowania oraz 6 lat aktualizacji bezpieczeństwa. Oznacza to, że w przyszłości telefon zostanie zaktualizowany do Androida 19, gdy tylko ten zostanie wydany w 2028 r. - w tym roku producenci smartfonów będą wdrażać Androida 17.

Ile to kosztuje? Mniej niż 1/4 iPhone’a 17 Pro

W cenie jednego iPhone’a 17 Pro Max, na którym ewidentnie producent się wzorował, można kupić aż cztery egzemplarze nowego Nothing Phone’a (4b). Urządzenie jest dostępne tylko w jednej wersji pamięciowej 8/128 GB, która kosztuje 1449 zł. Tymczasem iPhone 17 Pro kosztuje 5799 zł, więc jeśli kupisz cztery propozycje Nothing, trochę pieniędzy jeszcze zostanie Ci w kieszeni. Oprócz tego do sprzedaży wprowadzono także słuchawki Nothing Ear (3a) w cenie 449 zł.

Czytaj też:

Ładowanie...