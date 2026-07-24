Policja z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) tym razem musiała zająć się dość nietypową sprawą, w którą zamieszani są nieletni. Szajka nastolatków miała bowiem wspólnie i w porozumieniu atakować systemy informatyczne za pomocą metody DDoS. Gdyby tego było mało, ogłaszali się również w internecie i oferowali swoje usługi.

12-latek i jego ośmiu kolegów zarabiali na prowadzeniu ataków DDoS

Jak wynika z doniesień CBZC, grupa nieletnich oferowała w sieci odpłatne usługi przeprowadzania masowych ataków DDoS (Distributed Denial of Service). To ataki, w których dochodzi do ogromnego obciążenia serwera, łącza internetowego lub urządzenia za sprawą masy fałszywych zapytań.

Działania te przyczyniały się do braku dostępności usług oraz uniemożliwiały prawidłowe przetwarzanie i przekazywanie danych informatycznych. Policja nie ujawnia, kto konkretnie był ofiarą - firmy, strony internetowe czy osoby prywatne.

Wiadomo jednak, że proceder był promowany przez nastolatków w internecie – m.in. na portalach społecznościowych. Grupa nieletnich oferowała nie tylko same ataki, ale też narzędzia umożliwiające ich samodzielne wykonanie. Najciekawszy jest jednak wiek cyberprzestępców – były to bowiem osoby w wieku od 12 do 16 lat. Łącznie dziewięciu nastolatków.

Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz nośniki danych, które mają zostać poddane szczegółowej analizie. Obecnie trwa dochodzenie w tej sprawie i nie wiadomo jeszcze o konkretnych działaniach podjętych wobec nastolatków.

DDoS to groźny atak hakerski

Atak DDoS to dobrze znana metoda cyberprzestępców, którzy chcą w ten sposób sparaliżować sieć, serwer lub urządzenie osoby bądź atakowanego podmiotu. Wykorzystuje się w nim sieć botów, które wykonują fałszywe, sztuczne zapytania, aby zająć dostępne zasoby, takie jak pamięć, procesor czy przepustowość pasma sieciowego.

DDoS w Polsce jest nielegalny, a takie działania są traktowane jako przestępstwo. Hakerzy nierzadko żądają okupu za odblokowanie systemu, szczególnie jeśli atak jest wymierzony w przedsiębiorstwo. Działania te mogą spowodować długie przerwy w funkcjonowaniu usług.

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