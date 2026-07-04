Rakieta lecąca na Marsa nie musi kiedyś startować z Ziemi z całym paliwem potrzebnym na tak wielką wyprawę. Może najpierw wejść na orbitę, zadokować do kosmicznej stacji paliw, zatankować i dopiero wtedy ruszyć dalej. Brzmi prawie tak prosto, jak podjazd na stację benzynową. Tyle że w kosmosie nie ma dystrybutora, pistoletu, pracownika stacji ani grawitacji, która trzyma paliwo na dnie zbiornika. NASA testuje właśnie automatyczne złącze do tankowania kriogenicznych paliw na orbicie.

REKLAMA

Kosmiczna stacja paliw potrzebuje dyszy

W ziemskim tankowaniu najnudniejszy element jest jednocześnie jednym z najważniejszych. Dystrybutor musi pasować do wlewu, uszczelnić połączenie, wytrzymać przepływ paliwa, a po wszystkim bezpiecznie się odłączyć. W kosmosie potrzebny jest odpowiednik takiego złącza, tylko znacznie trudniejszy w wykonaniu.

NASA nazywa ten element cryocouplerem. To specjalne złącze do transferu kriogenicznych, czyli ekstremalnie zimnych płynów. Mówimy o materiałach pędnych takich jak ciekły wodór, ciekły tlen albo ciekły metan. Są świetne dla rakiet, bo pozwalają uzyskać wysoką sprawność napędu, ale mają jedną ogromną wadę: trzeba je utrzymywać w temperaturach rzędu setek st. C poniżej zera.

Jeśli taki płyn zacznie się ogrzewać, paruje, zwiększa ciśnienie i ucieka ze zbiornika. W rakiecie każda taka strata to ogromny problem. W misji na Księżyc albo Marsa oznacza mniej zapasu, mniejszy margines bezpieczeństwa i większe ryzyko, że cała architektura wyprawy przestanie się spinać.

REKLAMA

Ziemskie złącza po prostu nie nadają się na orbitę

Można by zapytać: skoro rakiety od dekad tankuje się na Ziemi, dlaczego nie wziąć istniejącego sprzętu i nie wysłać go w kosmos? Bo ten sprzęt był projektowany do zupełnie innego świata.

Złącza używane przy tankowaniu rakiet na wyrzutni są duże, ciężkie i obsługiwane w warunkach ziemskich. Mają szybko odłączać się podczas startu, a później mogą być ponownie podłączone przez ludzi i naziemną infrastrukturę. Na orbicie nie ma ekip serwisowych stojących obok rakiety. Nie ma wieży startowej. Nie ma wygodnego dostępu. Jest próżnia, mikrograwitacja, promieniowanie, ogromne różnice temperatur i 2 pojazdy, które muszą precyzyjnie do siebie podejść.

Właśnie dlatego kosmiczne złącze musi działać automatycznie. Ma łączyć i rozłączać się wielokrotnie, wytrzymywać ultrazimne paliwa, tolerować pewne niedokładności ustawienia i nie wymagać spaceru kosmicznego astronauty tylko po to, żeby przeprowadzić tankowanie.

REKLAMA

NASA już testuje brakujący element

W najnowszych testach zespół NASA i L3Harris sprawdzał rozwojowy cryocoupler w ośrodku Marshall Space Flight Center. Najpierw trzeba było upewnić się, że urządzenie znosi ekstremalne zimno. Przez złącze przepuszczono ciekły azot o temperaturze ok. -196 st. C, sprawdzając, jak konstrukcja reaguje na skurcz termiczny, przepływ i gwałtowne różnice temperatur między płynem a materiałami.

REKLAMA

Materiały w takich warunkach zmieniają swoje wymiary. Uszczelki mogą inaczej pracować. Połączenie, które na Ziemi i w temperaturze pokojowej wygląda idealnie, w ekstremalnym chłodzie może zacząć przeciekać albo klinować się. W kosmosie mały wyciek paliwa może być początkiem naprawdę dużego problemu.

REKLAMA

Drugi typ testu dotyczył samego łączenia. Jedną połowę złącza zamontowano na stole robotycznym, który mógł poruszać się i obracać w różnych kierunkach. W ten sposób symulowano sytuację, w której statek i orbitalny magazyn paliwa nie są ustawione względem siebie perfekcyjnie. Cryocoupler ma sobie z tym radzić, bo w prawdziwej misji idealne dokowanie nie zawsze będzie możliwe.

Tankowanie na orbicie to nadal coś, czego nie umiemy robić na dużą skalę

Wciąż nie umiemy rutynowo tankować paliwa kriogenicznego między dwoma statkami na orbicie. Na Ziemi robimy to bez problemu, w kosmosie potrafimy dokować pojazdy i przenosić różne płyny, ale połączenie tych wszystkich umiejętności w jednym, powtarzalnym procesie z ultrazimnym paliwem w mikrograwitacji nadal pozostaje jednym z największych wyzwań inżynierii kosmicznej.

Pisaliśmy o tym w tekście: Stacje paliwowe w kosmosie? Jeśli Elon Musk chce latać na Marsa, musi ogarnąć tankowanie. Jeśli statek ma polecieć dalej niż na niską orbitę okołoziemską, musi albo zabrać gigantyczną ilość paliwa z Ziemi, albo uzupełnić je już po starcie. Pierwsza opcja szybko robi się absurdalnie droga i ciężka. Druga wymaga technologii, która dopiero dojrzewa.

REKLAMA

W przypadku misji księżycowych i marsjańskich tankowanie na orbicie staje się tak naprawdę elementem całej architektury. Bez niego wielkie statki mogą mieć zbyt mały zasięg albo wymagać zbyt wielu kompromisów.

Problemem jest nie tylko złącze

Cryocoupler jest ważny, ale nie jest jedyną przeszkodą. Kosmiczna stacja paliw potrzebuje tak naprawdę całego zestawu technologii. Trzeba umieć przez długi czas przechowywać paliwo bez dużych strat. Trzeba wiedzieć, ile go naprawdę zostało w zbiorniku, gdy w mikrograwitacji nie opada na dno jak w baku samochodu. Trzeba kontrolować ciśnienie, temperaturę i położenie cieczy. Trzeba bezpiecznie przepompować płyn z jednego zbiornika do drugiego, nie zamieniając przy okazji misji w pokaz uciekającej mgły kriogenicznej.

REKLAMA

Właśnie dlatego równolegle przygotowywany jest LOXSAT, czyli demonstrator technologii zarządzania ciekłym tlenem na orbicie. Ma on testować 11 technologii kriogenicznych przez 9 miesięcy na niskiej orbicie okołoziemskiej. Chodzi m.in. o ograniczanie parowania, transfer paliwa, utrzymywanie ciśnienia w zbiorniku i pomiar ilości paliwa.

NASA nie buduje więc tylko jednego elementu infrastruktury. Buduje całą szkołę obchodzenia się z paliwem poza Ziemią. A bez tej szkoły stacje paliw w kosmosie pozostaną tylko w naszych wyobrażeniach.

Starship i Blue Moon też potrzebują tankowania

Ten temat z całą pewnością nie jest oderwany od bieżących planów NASA. Lądowniki księżycowe rozwijane dla programu Artemis opierają się na paliwach kriogenicznych i wymagają tankowania na orbicie. Starship od SpaceX wykorzystuje ciekły tlen i ciekły metan. Blue Moon od Blue Origin korzysta z ciekłego tlenu i ciekłego wodoru. Oba typy paliw są wymagające, bo muszą być stale utrzymywane w ekstremalnym chłodzie.

REKLAMA

Pisaliśmy o tym w tekście: NASA zdradza, co po Artemis II. Nad Ziemią będzie scena jak z Interstellar. Tankowanie na orbicie jest absolutnie kluczowe dla księżycowej architektury nowej generacji. Jeśli nie zadziała, ambitne plany lądowania, transportu sprzętu i późniejszych wypraw będą musiały zostać przebudowane.

To samo dotyczy Marsa, tylko w jeszcze większej skali. Lot na Czerwoną Planetę to nie krótki skok na orbitę. To wielomiesięczna wyprawa, w której każdy kilogram paliwa, zapasów i sprzętu ma znaczenie. Możliwość zatankowania już po opuszczeniu Ziemi zmienia rachunek całej misji.

REKLAMA

Zatankowana na orbicie rakieta może zabrać więcej niż paliwo

Największa korzyść z orbitalnego tankowania polega na tym, że rakieta nie musi startować z Ziem z pełnym bakiem. Dziś paliwo potrzebne do wyniesienia paliwa jest jednym z najokrutniejszych problemów astronautyki. Żeby wysłać ciężki statek dalej, trzeba najpierw rozpędzić go z ziemskiej studni grawitacyjnej. A im więcej paliwa zabiera, tym więcej paliwa potrzeba, żeby wynieść to paliwo.

Tankowanie na orbicie pozwala tak naprawdę rozdzielić zadania. Jeden start może wynieść statek. Inne starty mogą dostarczyć paliwo. Orbitalny magazyn albo tankowiec może zebrać je w jednym miejscu, a dopiero potem statek wyruszy dalej. W teorii oznacza to większe ładunki, większe zapasy, większą elastyczność i mniej konieczności projektowania wszystkiego pod jeden ekstremalnie ciężki start.

Przeczytaj także:

REKLAMA

To jedna z tych zmian, które na pierwszy rzut oka wydają się mało ciekawe, ale tak naprawdę mogą wywrócić całą logistykę eksploracji kosmosu do góry nogami. Trochę jak porty, stacje kolejowe czy wielkie magazyny zmieniły sposób, w jaki poruszamy się po Ziemi, tak orbitalne składy paliwa mogą całkowicie odmienić loty poza niską orbitę okołoziemską.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA

Ładowanie...

Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.