Oto najładniejsze zdjęcia zrobione iPhone'em w 2026 r. Bez szału
Wybrano najlepsze zdjęcia wykonane iPhone'em w 2026 roku. Wyniki pokazują, że wcale nie trzeba mieć najlepszego i najnowszego telefonu, aby robić zapierające dech w piersiach zdjęcia.
Właśnie ogłoszono zwycięzców 19. edycji konkursu IPPAWARDS (iPhone Photography Awards). Wybrano najlepsze fotografie wykonane za pomocą smartfonów Apple. Tysiące uczestników z ponad 140 krajów pokazały swoją kreatywność, udowadniając, że fotografia to nie tylko dobry sprzęt, ale przede wszystkim oko, które jest w stanie dostrzec więcej.
Wybrano najlepsze zdjęcia wykonane iPhone'ami w 2026 roku
W konkursie iPhone Photography Awards 2026 wyznaczono 12 różnych podkategorii, w których wyłoniono zwycięzców. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszenia, zwyciężczynią okazała się Robyn Jensen z Kajmanów, która zdobyła Grand Prix oraz tytuł Fotografa Roku za zdjęcie przyrodnicze wykonane iPhone'em 15 Pro.
Zdjęcie przedstawia nocną erupcję wulkanu Yepocapa w Chimaltenango w Gwatemali, ukazując moment, w którym z krateru wydobywa się gęsty obłok dymu. Tuż obok widać płynącą lawę, rozżarzone odłamki z erupcji oraz nocne niebo pełne gwiazd.
Trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że fotografia zapiera dech w piersiach – wygląda naprawdę niesamowicie. Autorka zdjęcia znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie. Do tego nie wykorzystała nawet najnowszego modelu iPhone'a, lecz ponad dwuletni model 15 Pro. Użyła głównego obiektywu o ogniskowej 24 mm zamiast teleobiektywu, który objąłby węższe pole widzenia. Telefon ustawił ISO na poziomie 12 500, a czas naświetlania trwał pełną sekundę, przy czym punkt pomiaru ekspozycji został ustawiony na najjaśniejszy element kadru.
Dzięki temu uzyskano efekt wysokiego kontrastu między spowitą ciemnością dolną częścią wulkanu a erupcją, obłokiem gęstego dymu oraz nocnym niebem.
To nie sprzęt czyni fotografa, a pomysł
Oprócz zdjęcia wulkanu jury wytypowało też trzy inne fotografie. Gellért Gombai z Węgier zdobył złotą nagrodę w kategorii Fotograf Roku za wykonanie spontanicznego portretu dwójki dzieci w stylu monochromatycznym. Ta druga najlepsza fotografia konkursu została wykonana iPhone'em X wydanym w 2017 roku, co idealnie pokazuje, że wcale nie trzeba mieć najnowszego sprzętu, aby robić świetne zdjęcia.
Srebrną nagrodę otrzymał Arnold Plotnick ze Stanów Zjednoczonych za zdjęcie kota wykonane iPhone'em 16 Pro, a brązową - Catherine Wang (również z USA) za zdjęcie arbuza, kubka i papugi zrobione iPhone'em 16 Pro Max.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.