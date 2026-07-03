Oto najładniejsze zdjęcia zrobione iPhone'em w 2026 r. Bez szału

Właśnie ogłoszono zwycięzców 19. edycji konkursu IPPAWARDS (iPhone Photography Awards). Wybrano najlepsze fotografie wykonane za pomocą smartfonów Apple. Tysiące uczestników z ponad 140 krajów pokazały swoją kreatywność, udowadniając, że fotografia to nie tylko dobry sprzęt, ale przede wszystkim oko, które jest w stanie dostrzec więcej.

REKLAMA

Wybrano najlepsze zdjęcia wykonane iPhone'ami w 2026 roku

W konkursie iPhone Photography Awards 2026 wyznaczono 12 różnych podkategorii, w których wyłoniono zwycięzców. Jednak biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszenia, zwyciężczynią okazała się Robyn Jensen z Kajmanów, która zdobyła Grand Prix oraz tytuł Fotografa Roku za zdjęcie przyrodnicze wykonane iPhone'em 15 Pro.

Zdjęcie przedstawia nocną erupcję wulkanu Yepocapa w Chimaltenango w Gwatemali, ukazując moment, w którym z krateru wydobywa się gęsty obłok dymu. Tuż obok widać płynącą lawę, rozżarzone odłamki z erupcji oraz nocne niebo pełne gwiazd.

fot. IPPAWARDS

Trudno nie pokusić się o stwierdzenie, że fotografia zapiera dech w piersiach – wygląda naprawdę niesamowicie. Autorka zdjęcia znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie. Do tego nie wykorzystała nawet najnowszego modelu iPhone'a, lecz ponad dwuletni model 15 Pro. Użyła głównego obiektywu o ogniskowej 24 mm zamiast teleobiektywu, który objąłby węższe pole widzenia. Telefon ustawił ISO na poziomie 12 500, a czas naświetlania trwał pełną sekundę, przy czym punkt pomiaru ekspozycji został ustawiony na najjaśniejszy element kadru.

Dzięki temu uzyskano efekt wysokiego kontrastu między spowitą ciemnością dolną częścią wulkanu a erupcją, obłokiem gęstego dymu oraz nocnym niebem.

REKLAMA

To nie sprzęt czyni fotografa, a pomysł

Oprócz zdjęcia wulkanu jury wytypowało też trzy inne fotografie. Gellért Gombai z Węgier zdobył złotą nagrodę w kategorii Fotograf Roku za wykonanie spontanicznego portretu dwójki dzieci w stylu monochromatycznym. Ta druga najlepsza fotografia konkursu została wykonana iPhone'em X wydanym w 2017 roku, co idealnie pokazuje, że wcale nie trzeba mieć najnowszego sprzętu, aby robić świetne zdjęcia.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Złoto

Srebrną nagrodę otrzymał Arnold Plotnick ze Stanów Zjednoczonych za zdjęcie kota wykonane iPhone'em 16 Pro, a brązową - Catherine Wang (również z USA) za zdjęcie arbuza, kubka i papugi zrobione iPhone'em 16 Pro Max.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.