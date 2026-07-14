Uwaga na dziwną awarię mBanku. Lepiej nie zmieniaj hasła

Problem tym razem nie dotyczy aplikacji mobilnej, a serwisu bankowości internetowej. Użytkownicy mBanku zauważyli, że mają problem z restartowaniem hasła w przeglądarce internetowej na komputerach osobistych. W aplikacji na szczęście nie spotkamy żadnych większych utrudnień w realizacji przelewów i płatności czy w samym dostępie do środków.

mBank z nietypową awarią - każą zmienić hasła

Awaria objawia się w taki sposób, że w momencie próby zalogowania się do bankowości internetowej przez przeglądarkę system banku wyświetla ekran wymagający od nas zrestartowania hasła. Sęk w tym, że cały ten proces jest zepsuty - jeśli spróbujemy odzyskać dostęp do konta i ustalimy nowe hasło, nic się nie zmienia.

Zamiast dostępu do konta użytkownicy widzą komunikat o konieczności ponownego zresetowania hasła - i tak w kółko. Problem zauważył m.in. redaktor naczelny Spider’s Web, Przemysław Pająk, ale serwis Downdetector sugeruje, że awaria ma znacznie szerszy charakter. O godz. 16:00 pojawiło się bowiem ponad 170 zgłoszeń dotyczących problemów z działaniem mBanku, a ich liczba cały czas rośnie.

Utrudnienia nie dotyczą jednak aplikacji mobilnej mBanku - klienci na telefonach mogą się bez problemu zalogować oraz uzyskać dostęp do swoich środków czy innych usług płatniczych. Na facebookowym profilu banku pod ostatnim postem też pojawiły się sugestie, jakoby kilku użytkowników miało problemy z logowaniem do usługi.

Na razie nie znamy dokładnej skali awarii. Wysłaliśmy zapytanie do mBanku w tej sprawie. Gdy tylko dowiemy się czegoś nowego, zaktualizujemy ten artykuł. Radzimy jednak nie wykonywać restartu hasła, nawet jeśli systemy banku tego od nas wymagają. Lepiej poczekać, aż mBank rozwiąże problemy z logowaniem się do bankowości internetowej.

Czytaj też:

Ładowanie...