BLIK oficjalnie wyszedł za granicę. W końcu zapłacimy jak u siebie

Uruchomienie BLIKA poza krajem nad Wisłą stanowi pierwszy poważny krok w stronę udostępnienia ulubionej metody płatności Polaków w strefie euro. Jak twierdzi prezes Polskiego Standardu Płatności, jest to symboliczne otwarcie BLIKA na ten obszar. Z rozwiązania skorzystamy tak jak w przypadku krajowych płatności online. Wystarczy aplikacja bankowa i kod.

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BLIK wychodzi za granicę Polski do słowackich kurortów

Dzięki rozszerzeniu działalności BLIK został udostępniony w największych kurortach w Tatrach Słowackich. Integracja jest możliwa dzięki BLIK SK, spółce utworzonej w celu rozwoju systemu na rynku słowackim. Na początek rozwiązanie zostało udostępnione Polakom, którzy przez internet rezerwują pobyt w sieci hoteli Tatry Mountain Resorts.

Rozwiązanie wygląda tak jak u nas w Polsce - podczas internetowych rezerwacji pobytów przez stronę tmrhotels.com można zapłacić za pośrednictwem kodu BLIK, dokładnie tak, jak to działa w kraju. Wystarczy wygenerować 6-cyfrowy kod i podać go podczas rezerwacji. Płatność odbywa się w euro, należność zostaje automatycznie przeliczona na złotówki.

Ostateczna kwota wyrażona w złotych wyświetli się na ekranie przed zatwierdzeniem transakcji. Operator BLIKA zapowiedział, że taki model rozliczeń obejmie wszystkie banki w strefie euro, które postanowią wdrożyć polski system.

Realizujemy zapowiedź o udostępnieniu BLIKA w strefie euro - to także symboliczne otwarcie BLIKA na ten obszar. Obecność w systemie rezerwacyjnym TMR to wdrożenie o dużym znaczeniu, bo dotyczy miejsc, które Polacy chętnie wybierają na wypoczynek. Pokazujemy, że Polski Standard Płatności skutecznie przekracza granice, dając użytkownikom wygodę i pełną kontrolę nad wydatkami w obcej walucie, a jednocześnie otwierając dostęp do ponad 21 mln użytkowników dla partnerów działających w strefie euro - Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności.

Jednocześnie jest to pierwsze takie wdrożenie w słowackim e-commerce. BLIK staje się nowym standardem płatności. Dotychczas za granicą można było korzystać ze zbliżeniowej wersji BLIKA. To właściwie wirtualna karta Mastercard, więc działa wszędzie tam, gdzie obsługuje się płatności zbliżeniowe kartą.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.