Koniec problemów z mgłą na feralnym lotnisku. Cała Polska trzyma kciuki

Lubiący ryzykować w sezonie jesienno-zimowym na krakowskim lotnisku mieli zagwarantowane emocje. Opóźnienia spowodowane mgłą były regularne, a w najgorszym wypadku konieczne były starty lub lądowania w innych portach. "Lotnisko Balice to jedyne lotnisko na świecie, gdzie przed podróżą pakuję nie tylko paszport, ale też kryształową kulę" - żartowali pasażerowie, choć był to śmiech przez łzy.

REKLAMA

Wiosną padły deklaracje, że problem z mgłą zostanie rozwiązany raz na zawsze - za sprawą wymiany kluczowego systemu. Teraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że zamknęła dwa ważne etapy inwestycji związane z wymianą systemu ILS/DME w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie. Uzyskane zostały dwie prawomocne decyzje wykonawcze: zgłoszenie robót budowlanych oraz wydanie zezwolenia na realizację inwestycji lotniskowej. To wszystko oznacza, że prace idą zgodnie z harmonogramem.

Nowe urządzenie powstające w ścisłej współpracy z lotniskiem będzie działać od 1 października br. - zapowiada PAŻP

W ramach zrealizowanych prac wykonano kanalizację teletechniczną, zakończono prace fundamentowe, a także wybudowano maszty antenowe oraz rozpoczęty został montaż urządzeń. Następnie przeprowadzane będą testy SAT (Site Acceptance Test), które potwierdzą poprawność działania systemu, oraz dojdzie do oblotu wdrożeniowego. Pozwoli on zweryfikować parametry operacyjne urządzeń w warunkach rzeczywistych, jak wyjaśnia PAŻP.

REKLAMA

Będą to wyjątkowe testy, bowiem oblot wdrożeniowy nowego systemu ILS zostanie przeprowadzony przez PAŻP nie tylko za pomocą samolotu pomiarowego, ale też specjalistycznym dronem SkyRF. Po raz pierwszy sięgnie się po takie rozwiązanie.

Wykorzystanie przez Inspekcję Lotniczą najnowszej technologii zapewni precyzyjną ocenę infrastruktury, sprawną regulację systemu i pełną zgodność z projektem - opisuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Jak wyjaśnia PAŻP, realizacja systemu ILS/DME "KRW" stanowi "kluczowy element podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej widzialności w MPL Kraków-Balice". Najpierw nowy system będzie wykorzystywany w CAT I, a docelowo w CAT II.

Trwają już prace dostosowujące infrastrukturę portu lotniczego do wymagań CAT II. Rozpoczęto wymianę systemów oświetlenia drogi startowej w technologii LED, a także wymianę systemu sterowania oświetleniem nawigacyjnym. Dodatkowo zakupiono urządzenia do badań fotometrycznych stanu oświetlenia nawigacyjnego oraz urządzenia służące do bieżącego czyszczenia opraw lamp.

REKLAMA

Zakończenie modernizacji infrastruktury wraz z procesem certyfikacji do wymagań CAT II planowane jest na I kwartał 2027 r.

Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock.com

REKLAMA

Ładowanie...

Adam Bednarek Redaktor „Ekstatycznie umiłował morze”, ale mieszka w Łodzi. Lubi pisać o tym, jak technologia wpływa na człowieka, politykę, ekonomię, ekologię, architekturę czy miasta, zastanawiając się przy tym, czy dzięki niej możemy żyć jeśli nie lepiej, to chociaż inaczej. Gra też na Nintendo Switch, a zamiast Xboksa i PlayStation woli Stadię i GeForce Now, bo granie w chmurze to przyszłość.