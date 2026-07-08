iPhone wyraźnie przytyje. Nie w tę stronę, którą powinien

Producenci elektroniki i innych urządzeń przenośnych przyzwyczaili nas do tego, że kolejne generacje przynoszą miniaturyzację: cieńsze, bardziej poręczne i lżejsze urządzenia. Dzisiejsze smartfony najwyraźniej nie podążają za tymi standardami i zamiast maleć, cały czas rosną. Ekrany o przekątnych 4 czy 5 cali już dawno zostały porzucone. Zwiększa się też masa telefonów oraz ich grubość.

iPhone 18 Pro (Max) przytyje, i to zauważalnie

Apple od lat eksperymentuje z materiałami oraz rozmiarami swoich smartfonów. Do niedawna standardem były urządzenia z dwoma wielkościami wyświetlaczy: 6,1 oraz 6,7 cala. Obudowy tych modeli charakteryzowały się grubością na poziomie 8 mm lub mniejszą. W ostatnich latach, wraz z modelem 16 Pro (Max), wprowadzono jednak nowe wielkości: 6,3 cala oraz 6,9 cala.

Smartfony zyskały także na grubości. Wystarczy spojrzeć na iPhone’y 16 Pro (Max) o grubości 8,25 mm i najnowsze iPhone’y 17 Pro (Max) mierzące aż 8,75 mm. Do tego dochodzi też kwestia masy: 204 g dla podstawowego modelu Pro i 231 g dla większego. Wynika to z faktu, że obecne smartfony Apple’a są wykonane z cięższego aluminium, a nie - tak jak poprzednicy - z tytanu.

Jednak, jak wynika z nowych doniesień, nadchodzący iPhone 18 Pro (Max) ma przytyć jeszcze bardziej. Informator Fixed Focus Digital twierdzi, że urządzenia nadal mają bazować na obudowach ze stopu aluminium, ale tylny panel znacząco urośnie pod kątem grubości. Obecne informacje wskazują na powiększenie urządzenia o nawet ok. 2 mm w miejscu, w którym znajdują się aparaty - a to ogromna różnica.

Wystarczy spojrzeć na iPhone’a 17 Pro Max o grubości 8,75 mm, a więc takie powiększenie oznaczałoby wzrost do ok. 10,75 mm. Byłby to zatem pierwszy smartfon Apple'a przekraczający granicę 10 mm. Tak naprawdę już obecne smartfony producenta z Cupertino charakteryzują się grubością na poziomie 11,23 mm w miejscu wyspy na aparaty, czyli na metalowym elemencie znajdującym się w górnej części tylnej obudowy.

Grubość smartfonów mierzy się jednak bez wyspy na aparaty, więc obecne 8,75 mm jest dość rozsądną wartością. Powiększenie obudowy o dodatkowe 2 mm sprawi jednak, że urządzenie będzie zauważalnie grubsze, a co za tym idzie - mniej wygodne w codziennej obsłudze.

W miejscu, gdzie znajdują się aparaty, tegoroczny iPhone 18 Pro ma być jeszcze grubszy - mówi się o wartościach na poziomie nawet 11,54 mm.

Większa grubość to i większa masa

Większa obudowa nadchodzącego modelu może być bezpośrednio powiązana z ulepszeniami baterii w tegorocznych smartfonach. iPhone 18 Pro Max ma otrzymać akumulator o pojemności 5400 mAh w wersji eSIM. Jednak większa bateria oraz obudowa sprawią, że urządzenie stanie się cięższe. Oczekujemy więc masy osiągającej nawet 250 g.

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