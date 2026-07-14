Intel pokazał procesor do pracy w kosmosie. Chcę go w swoim PC

Większość znanej nam elektroniki użytkowej jest tworzona z myślą o działaniu na Ziemi w zwykłych, pokojowych warunkach. Optymalna temperatura i dobrze wentylowana obudowa zapewniają najlepsze warunki do działania półprzewodników. Intel Starfire ma jednak polecieć w kosmos. Czym się różni kosmiczny procesor od zwykłego?

Intel Starfire to procesor, który poleci w kosmos

Intel po cichu wprowadził na rynek nową serię procesorów Starfire. Nic dziwnego, że tej premierze nie towarzyszyła głośna zapowiedź, ponieważ są to czipy stworzone z myślą o wyjątkowo specjalistycznych odbiorcach, którzy będą montować je m.in. w statkach kosmicznych.

Intel Starfire obejmuje dwa bliźniacze czipy. Oba charakteryzują się niezłą specyfikacją:

8 rdzeni CPU: 4 rdzenie wydajnościowe, 4 rdzenie o niskim poborze mocy;

4 rdzenie GPU Xe;

wbudowane NPU do obliczeń AI;

wsparcie pamięci DDR5 lub LPDDR5;

zakres pracy: od -55°C do +125°C;

żywotność: ponad 10 lat.

Procesory różnią się od siebie poborem mocy. Pierwsza wersja Low Power pobiera do 10 watów, jest ograniczona pod kątem zegarów CPU i GPU oraz oferuje do 45 TOPS mocy obliczeniowej AI. Z kolei wariant Performance pobiera do 35 W i oferuje moc obliczeniową AI na poziomie 75 TOPS.

Najważniejsza jest tu jednak kwestia dostosowania do pracy w trudnych warunkach – nie zabrakło więc specjalnych certyfikatów odporności na promieniowanie: TID, SEL, SEE. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ promieniowanie jonizujące może przenikać przez procesory, a co za tym idzie – powodować tzw. przekłamania bitów (ang. bit-flip), stwarzając niespójności i obniżając dokładność obliczeń.

Dużą zmianą jest też zastosowanie procesu technologicznego Intel 18A, który został już wcześniej wykorzystany w innych procesorach Intela, takich jak Panther Lake. W połączeniu z odpornością na promieniowanie jest to obecnie jeden z najlepszych czipów stworzonych z myślą o zastosowaniach kosmicznych. Teoretycznie sprzęt działałby także na Ziemi, ale w sumie jego możliwości po prostu by się na niej zmarnowały.

Czip trafi w pierwsze ręce już niebawem. Trudno powiedzieć, przez kogo i gdzie dokładnie zostanie zastosowany. Wiemy jednak, że powinien przyczynić się do eksploracji kosmosu.

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