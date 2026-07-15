Google wywrócił do góry nogami wyszukiwarkę obrazów. Halo, Pinterest?

W tym tygodniu wyszukiwarka obrazów Google Grafika będzie obchodzić 25 urodziny. Z tej okazji Google zapowiedział największą od lat zmianę wyglądu i sposobu działania usługi. Nowa strona główna ma zachęcać nie tylko do wyszukiwania konkretnych zdjęć, ale również do przeglądania inspiracji, a dodatkowo pozwoli tworzyć obrazy AI bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki.

Google "Pinterest" Grafika. Koncern dorzuca nowe funkcje i przekonuje, że wcale nie kopiuje popularnego serwisu

W ramach celebracji ćwierćwiecza wyszukiwarki obrazów, Google na swoim blogu przypomniał historię rozwoju usługi oraz zapowiedział dwie nowe funkcje, które w najbliższych tygodniach trafią do użytkowników.

Najbardziej widoczną nowością jest całkowicie przeprojektowana strona główna Google Grafika. Zamiast niemal pustego ekranu z polem wyszukiwania użytkownicy zobaczą dynamiczną galerię obrazów z całego internetu. Treści będą odświeżane w czasie rzeczywistym i dobierane na podstawie zainteresowań oraz wcześniejszej aktywności zalogowanego użytkownika.

Nowa strona główna Google Grafika

Nowy widok przypomina rozwiązania znane z serwisów nastawionych na wyszukiwanie inspiracji - żeby nie powiedzieć wprost: Pinteresta. Google chce, aby użytkownicy mogli przeglądać pomysły dotyczące mody, podróży, wystroju wnętrz, sztuki czy innych zainteresowań jeszcze przed wpisaniem pierwszego zapytania.

Wraz z nowym interfejsem rozbudowane zostaną także kolekcje. Zapisywane obrazy będą automatycznie grupowane i wyświetlane jako zakładki nad główną galerią, dzięki czemu łatwiej będzie wrócić do wcześniej znalezionych inspiracji. Google wskazuje przykłady kolekcji związanych z planowaniem wakacji, aranżacją kącika do czytania czy kompletowaniem stylizacji.

Dodawanie grafik do kolekcji w Google Grafika

Przeglądanie kolekcji w Google Grafika

Firma zapowiada, że nowa wersja Google Grafika będzie wdrażana stopniowo w ciągu najbliższych tygodni. Początkowo funkcja zostanie udostępniona użytkownikom widoku komputerowego w Stanach Zjednoczonych korzystającym z angielskiej wersji językowej. Warunkiem skorzystania z nowego widoku będzie zalogowanie się na konto Google.

Nie znalazłeś? To wygeneruj

Drugą zapowiedzianą nowością jest możliwość tworzenia obrazów bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki. Funkcja zostanie zintegrowana z AI Overviews i wykorzysta najnowszy model Nano Banana do generowania grafik na podstawie opisów tekstowych.

Generator obrazów w wyszukiwarce Google

Google podkreśla, że rozwiązanie powstało z myślą o sytuacjach, gdy użytkownik ma konkretny pomysł na obraz, którego nie można znaleźć w internecie. Narzędzie pozwoli między innymi sprawdzić, jak wyglądałby pokój po pomalowaniu ścian na czerwono, zwizualizować akademik urządzony w nadmorskim stylu lub przygotować grafikę odpowiadającą bardzo szczegółowym wymaganiom.

Generowanie obrazów w AI Overviews również będzie wdrażane etapami. Funkcja pojawi się w języku angielskim we wszystkich regionach, które już obsługują tworzenie obrazów w AI Mode.

Nowości ogłoszono przy okazji 25. rocznicy uruchomienia wyszukiwarki Google Grafika

Firma przypomina, że usługa zadebiutowała w lipcu 2001 r., a impulsem do jej stworzenia było ogromne zainteresowanie zieloną suknią Versace, w której Jennifer Lopez pojawiła się na gali Grammy rok wcześniej. Według Google użytkownicy nie chcieli jedynie czytać informacji o wydarzeniu, lecz przede wszystkim zobaczyć zdjęcia.

W kolejnych latach wyszukiwarka obrazów systematycznie zyskiwała nowe możliwości. W 2009 r. pojawiło się wyszukiwanie podobnych obrazów, dwa lata później wyszukiwanie na podstawie przesłanego zdjęcia, a w 2018 r. Google zintegrował z wyszukiwarką usługę Lens. Następne lata przyniosły rozwój wyszukiwania wielomodalnego, Circle to Search oraz funkcji AI Mode analizujących obrazy z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji.

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