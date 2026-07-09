Wyszukiwarka Google pobiła rekord wszech czasów. Nadal wolimy ją niż boty

Google jest obecnie popularne jak nigdy wcześniej. Usługi tej firmy otaczają nas z każdej strony, przenikając do naszych telefonów, domów, samochodów i miejsc pracy. Całkowite ominięcie tego ekosystemu wydaje się dziś niemożliwe.

Technologiczny gigant stale towarzyszy nam w codziennych obowiązkach. Z jednej strony zyskujemy ogromną wygodę, z drugiej wciąż rodzą się pytania i obawy o tak daleko posunięty monopol.

Faktem pozostaje, że firma trafiła już niemal wszędzie i nie zwalnia tempa. Gigant inwestuje w kolejne rozwiązania, czego przykładem jest projekt Wing, mający zrewolucjonizować miejskie dostawy za pomocą dronów.

Ekspansja trwa, ale dzisiaj warto skupić się na najważniejszym, fundamentalnym produkcie marki. Mowa o Wyszukiwarce.

Piłkarskie emocje windują statystyki

Firma z Mountain View osiągnęła właśnie historyczny wynik. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami opublikowanymi 8 lipca 2026 r. przez kierownictwo Google, Wyszukiwarka odnotowała najwyższe użycie w swojej całej historii. Ten gigantyczny skok zapytań miał miejsce podczas trwających Mistrzostw Świata.

Głównym motorem napędowym tego ruchu był mecz pomiędzy Argentyną i Egiptem. Szczyt zapytań nastąpił dokładnie po strzeleniu zwycięskiego gola dla zespołu z Ameryki Południowej w końcówce spotkania. Mecz budził potężne emocje z kilku powodów:

drużyna musiała odrabiać dwubramkową stratę,

spotkanie ostatecznie zakończyło się wynikiem 3:2,

zacięta walka trwała do ostatnich minut.

Użytkownicy wpisywali zapytania związane bezpośrednio z aktualnym wynikiem, ale ogromne zainteresowanie wywołały też kontrowersje wokół wirtualnego sędziego (czyli VAR-u). Po anulowaniu jednej z bramek dla afrykańskiej drużyny, wielu zdezorientowanych kibiców masowo szukało informacji o zasadach działania tego systemu i jego bezpośrednim wpływie na przebieg gry.

Dominacja na rynku i walka z chatbotami

Osiągnięcie takiego wyniku ma obecnie kluczowe znaczenie… biznesowe. W czasie, gdy tradycyjne wyszukiwarki rywalizują o uwagę z nowoczesnymi chatbotami opartymi na sztucznej inteligencji, rekord ten udowadnia przydatność dotychczasowych rozwiązań.

W momentach globalnych wydarzeń transmitowanych na żywo internauci wciąż polegają na sprawdzonym narzędziu (Wyszukiwarce, a nie np. Perplexity) do błyskawicznego weryfikowania faktów.

Najnowsze dane z serwisu Statcounter, za serwisem SEO Roundtable, wskazują na dominację amerykańskiego giganta. Liczby mówią same za siebie:

udział Wyszukiwarki Google w rynku globalnym przekracza obecnie 91 procent,

w przypadku urządzeń mobilnych odsetek ten wynosi ponad 96 procent.

Pojawia się jednak bardzo ważne pytanie: jak tak potężny, skoncentrowany ruch wpływa na innych twórców treści funkcjonujących w sieci?

Rekordy korporacji a ruch to dwie sprawy

Jedna, bardzo ważna sprawa: rekordowe użycie samej wyszukiwarki wcale nie oznacza automatycznie wyższego ruchu na stronach zewnętrznych wydawców. Często internauci otrzymują gotową odpowiedź bezpośrednio w panelu wyników Google, przez co ostatecznie nie klikają w żadne linki prowadzące do zewnętrznych serwisów.

Co też ważne, firma nie wyjaśniła w swoim komunikacie, czy opublikowane statystyki odfiltrowały sztuczny ruch generowany przez sieciowe boty.

Przedstawiciele korporacji nie upublicznili twardych danych liczbowych ani dokładnej metodologii pomiaru tego rekordu. Podobna sytuacja miała miejsce podczas finału w 2022 r., kiedy również chwalono się historycznymi szczytami ruchu bez podawania jakichkolwiek konkretnych wartości.

Kolejne fazy turnieju, w tym zbliżające się mecze ćwierćfinałowe, mogą jednak przynieść następne, równie potężne skoki aktywności internautów.

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