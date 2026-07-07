Z Dysku Google znikną ci dane. Zmiana zasad

Jeżeli jesteś aktywnym użytkownikiem Dysku Google, w najbliższych tygodniach zauważysz, że z twojego Dysku nagle zniknęło kilkadziesiąt megabajtów. Nie jest to błąd, a efekt zmiany zasad przechowywania kopii zapasowych Androida. Google od 7 lipca zaczyna wliczać do limitu miejsca na koncie wszystkie dane zapisane w ramach funkcji Android Backup, a nie tylko wybrane elementy, jak miało to miejsce dotychczas.

Wolna przestrzeń na Dysku Google może wkrótce się skurczyć

Dotychczas do limitu przestrzeni dyskowej zaliczane były przede wszystkim multimedia zapisane w Zdjęciach Google oraz zdjęcia i filmy znajdujące się w wiadomościach MMS. Pozostałe elementy kopii zapasowej, takie jak historia połączeń, ustawienia urządzenia czy treść wiadomości SMS, nie zajmowały miejsca w ramach limitu Dysku Google.

Nowe zasady zmieniają ten mechanizm. Od 7 lipca wszystkie typy danych widoczne w ustawieniach kopii zapasowej Androida będą uwzględniane przy obliczaniu dostępnej przestrzeni na koncie Google. Obejmuje to między innymi wiadomości SMS i MMS, historię połączeń, ustawienia urządzenia oraz dane aplikacji.

Według Google zmiana nie powinna mieć dużego wpływu na większość użytkowników. Firma szacuje, że średni rozmiar dodatkowych danych wyniesie około 40 MB na konto. W przypadku osób korzystających z bezpłatnego limitu 15 GB będzie to niewielka część dostępnej przestrzeni, choć każdy kolejny element kopii zapasowej będzie od tej pory pomniejszał dostępne miejsce.

Google zapowiada jednocześnie większą kontrolę nad zawartością kopii zapasowej. W ustawieniach Androida pojawią się nowe przełączniki pozwalające zdecydować, czy do chmury mają trafiać wiadomości SMS i MMS, historia połączeń oraz ustawienia urządzenia. Nadal będzie można również wybierać, których aplikacji dane mają być objęte kopią zapasową.

Zmiana zaczyna obowiązywać od 7 lipca dla nowych użytkowników funkcji Android Backup. W przypadku istniejących kont Google będzie wdrażać nowe zasady stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy.

40 MB to zdecydowanie nie ilość, którą powinien ktokolwiek powinien martwić się w 2026 roku - zgaduję, że większość użytkowników na Dysku Google ma niepotrzebne pliki ważące kilka razy więcej. Jednak jest już to kolejny krok Google'a w stronę delikatnego zmniejszenia ilości miejsca, jakie bezinteresownie rozdaje użytkownikom. Bowiem w maju gigant ograniczył darmową przestrzeń w Dysku Google z 15 GB do 5 GB dla kont bez potwierdzonego numeru telefonu. Jednocześnie znacząco spadła cena subskrypcji Google AI Plus, a Google AI Pro oferuje dwa razy więcej miejsca w tej samej cenie.

To wszystko razem sugeruje, że Google delikatnie pcha nas wszystkich w stronę płatnych subskrypcji - albo przynajmniej ograniczenia marnowania miejsca w centrach danych, które mogliby zająć partnerzy biznesowi koncernu.

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