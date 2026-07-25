Facebook za darmo da ci świetną funkcję. Wystarczy selfie

Facebook Verified - nowy darmowy znaczek potwierdzający autentyczność profilu - ma być sposobem na przywrócenie minimum zaufania w miejscach, gdzie to zaufanie jest dziś najbardziej potrzebne - Marketplace, Randki, Grupy i zwykłe profile.

Selfie zamiast dowodu osobistego

W przeciwieństwie do Meta Verified - płatnej subskrypcji, która oferuje dodatkowe funkcje i ochronę przed podszywaniem się - Facebook Verified jest całkowicie darmowe. Meta nie chce tu sprzedawać prestiżu, tylko weryfikować człowieczeństwo. Proces jest prosty: nagrywasz krótkie wideo-selfie, a system porównuje je z twoimi zdjęciami profilowymi. Całość trwa kilka minut, o ile konto nie ma na sumieniu naruszeń zasad dotyczących oszustw, scamów czy innych form nieautentycznego zachowania. Weryfikacja jest dostępna tylko dla osób powyżej 18. roku życia i nie obejmuje stron ani kont ProMode.

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To ważne rozróżnienie: Meta nie sprawdza tu tożsamości w sensie formalnym. Nie chodzi o potwierdzenie, że Jan Kowalski to faktycznie Jan Kowalski, tylko o to, że Jan Kowalski jest człowiekiem, a nie generatywną halucynacją złożoną z pikseli i promptów.

Gdzie zobaczymy znaczek?

Znaczek Facebook Verified przy profilu użytkowniczki

Meta zaczyna od miejsc, w których fałszywe konta potrafią narobić największego bałaganu. Marketplace to oczywisty kandydat - w końcu to przestrzeń, gdzie codziennie dochodzi do transakcji, a oszustwa są realnym problemem. Facebook Randki to drugi naturalny kierunek: nikt nie chce umawiać się z botem, nawet jeśli ten bot ma świetnie wygenerowane zdjęcia z wakacji. Do tego dochodzą grupy, czyli serce społeczności Facebooka, oraz zwykłe profile. W przyszłości znaczek ma pojawiać się także przy postach w News Feedzie.

W praktyce oznacza to, że w wielu miejscach, gdzie dziś użytkownicy muszą zgadywać, czy mają do czynienia z realną osobą, pojawi się prosty sygnał: „tak, to człowiek”.

Co ten znaczek właściwie znaczy - a czego nie znaczy?

Meta bardzo wyraźnie podkreśla, że Facebook Verified nie jest żadnym certyfikatem wiarygodności. To nie jest „polecamy tego użytkownika”, „ten człowiek jest uczciwy” ani „możesz mu zaufać”. To tylko informacja, że po drugiej stronie jest prawdziwa osoba, która przeszła selfie-weryfikację i nie łamie zasad dotyczących oszustw. Nic więcej.

To z jednej strony uczciwe postawienie sprawy, z drugiej - trochę rozczarowujące. Bo choć znaczek może pomóc w odsianiu botów to nie rozwiązuje problemu ludzi, którzy po prostu zachowują się nieuczciwie. Ale to już inna historia.

Na razie nie wiadomo, kiedy Facebook Verified trafi do Polski, ale biorąc pod uwagę skalę problemu fałszywych kont w naszym regionie można się spodziewać, że prędzej czy później Meta włączy nas do globalnego rolloutu. Gdy to nastąpi to Marketplace może stać się odrobinę bezpieczniejszy, a randkowanie na Facebook Randki - trochę mniej ryzykowne. Nie będzie to rewolucja, ale może to być krok w dobrą stronę.

Facebook Verified jest sensownym ruchem, ale nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z autentycznością w sieci

Weryfikacja selfie nie zatrzyma ludzi, którzy chcą oszukiwać, a jedynie utrudni życie botom. Z drugiej strony - może właśnie o to chodzi. Może w tym roku nie potrzebujemy idealnego systemu, tylko takiego, który choć trochę podnosi poprzeczkę.

W świecie, w którym każdy może wygenerować dowolną twarz w kilka sekund zwykłe wideo-selfie staje się zaskakująco wartościowym dowodem na to, że jesteśmy prawdziwi. I choć Meta nie robi tego z altruizmu, tylko z potrzeby utrzymania porządku na swojej platformie, efekt końcowy może być korzystny dla użytkowników.

Darmowy, prosty, oparty na selfie system weryfikacji może pomóc w odróżnianiu ludzi od botów w miejscach, gdzie ma to największe znaczenie. Meta nie obiecuje cudów - i dobrze. W czasach, gdy Internet coraz bardziej przypomina wielki generator treści każdy sygnał „to jest prawdziwy człowiek” jest na wagę złota.

Jeśli funkcja trafi do Polski to będzie to kolejny element układanki, która ma sprawić, że Facebook pozostanie miejscem, gdzie realne osoby nadal mają przewagę nad algorytmami. A to, wbrew pozorom, jest dziś całkiem ważne.

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