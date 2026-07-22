Facebook i Messenger znowu nie działają. Poważna awaria
Facebook, Messenger i Instagram znowu zaliczyły ogromną awarię. Użytkownicy mają problem z logowaniem się oraz dostępem do wybranych usług. To już drugi raz w ciągu ostatnich kilku dni.
Firma Meta nie ma dobrej passy, ponieważ po ostatniej niedzielnej awarii platform takich jak Facebook, Messenger, WhatsApp czy Instagram pojawiły się kolejne problemy z dostępnością usług. Ludzie z całej Polski narzekają na problemy z podstawowym działaniem serwisów oraz aplikacji. Niektórych nawet całkowicie wylogowało i nie mają możliwości ponownego zalogowania się.
Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram z kolejną awarią
Jak wynika z informacji serwisu Downdetector, zbierającego dane o niedostępnościach usług, obecnie trwa awaria Mety. Ta zaczęła się chwilę przed godz. 14:00 i dotyczy wszystkich najpopularniejszych usług:
- Facebooka,
- Messengera,
- Instagrama.
Awaria najwyraźniej jest poważna, ponieważ w serwisie Downdetector w szczycie zebrano prawie 2500 zgłoszeń dotyczących problemów z Facebookiem. W przypadku Messengera jest to ponad 1000, a Instagrama - 300 raportów internautów.
Problemy objawiają się na różne sposoby. W niektórych przypadkach dochodzi do całkowitego wylogowania z serwisu internetowego lub aplikacji, a w innych podczas próby otwarcia usługi użytkownicy widzą błąd. Oczywiście awaria nie wpływa na wszystkich w taki sam sposób. W moim przypadku występowały utrudnienia z ładowaniem się tablicy Facebooka i Instagrama, natomiast bez problemu mogłem się zalogować i np. odpisywać na wiadomości z Messengera.
Awaria ma globalny charakter i nie dotyczy wyłącznie Polski. Na anglojęzycznym X-ie również jesteśmy w stanie znaleźć doniesienia dotyczące problemów z usługami Mety. Na szczęście z każdą minutą liczba zgłoszeń spada, co świadczy o szybkiej reakcji producenta.
Warto podkreślić, że jest to już druga globalna awaria Facebooka, Messengera i Instagrama w ostatnich dniach. W minioną niedzielę, 19 lipca 2026 r., w godzinach porannych również były problemy z dostępem do usług.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.