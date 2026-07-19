Globalna awaria Facebooka. Użytkownicy z całego świata zgłaszają problemy

Pierwsze informacje o problemach zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych oraz serwisach monitorujących awarie internetowych usług. Użytkownicy informują, że Facebook nie ładuje aktualności, nie pozwala wyświetlić profili ani publikować nowych postów. W wielu przypadkach aplikacja wyświetla komunikaty o błędzie lub pozostaje na ekranie ładowania.

Problemy dotyczą zarówno przeglądarkowej wersji Facebooka, jak i aplikacji na smartfony. Zgłoszenia napływają z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Australii, co sugeruje, że nie jest to awaria lokalnego operatora internetowego ani problem ograniczony do jednego kraju.

Na gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń wskazują serwisy monitorujące dostępność internetowych usług. W krótkim czasie liczba raportów wzrosła do tysięcy, a użytkownicy z różnych części świata opisują niemal identyczne problemy. To wyraźny sygnał, że źródło awarii znajduje się po stronie infrastruktury Facebooka.

Na tę chwilę firma Meta nie opublikowała szczegółowego komunikatu wyjaśniającego przyczynę problemów. Nie wiadomo również, jak długo potrwają utrudnienia ani czy dotyczą one wyłącznie Facebooka, czy również innych usług należących do koncernu.

Użytkownicy, którzy próbują odwiedzić Facebooka widzą komunikat: Konto tymczasowo niedostepne. Twoje konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu na stronie. Spodziewamy się, że problem zostanie wkrótce rozwiązany. Spróbuj ponownie za kilka minut.

Aktualizacja godz. 10:20

Nie działa Facebook, ale to nie wszystko. Internauci zgłaszają, że awaria ma większy zasięg i dotyczy także innych serwisów Meta. Problemy dotyczą niektóych uzytkowników Whatsapp oraz Instagrama.

Co zrobić, jeśli Facebook nie działa?

Jeżeli Facebook nie otwiera się lub działa niestabilnie, najprawdopodobniej nie jest to problem z telefonem, komputerem ani domowym internetem. W takiej sytuacji ponowne instalowanie aplikacji, czyszczenie pamięci podręcznej czy resetowanie urządzenia zwykle nie przynosi efektu, ponieważ źródło problemu znajduje się po stronie serwerów.

Najlepszym rozwiązaniem pozostaje cierpliwe oczekiwanie na przywrócenie działania usługi. Warto również śledzić oficjalne komunikaty Mety oraz serwisy monitorujące awarie, które na bieżąco pokazują skalę problemu i informują o powrocie Facebooka do normalnego działania.

Nie pierwsza taka awaria

Globalne awarie Facebooka zdarzają się stosunkowo rzadko, jednak gdy już wystąpią, ich skutki odczuwają setki milionów użytkowników. Dla wielu osób serwis jest podstawowym narzędziem komunikacji, źródłem informacji oraz miejscem prowadzenia działalności biznesowej, dlatego nawet kilkudziesięciominutowa przerwa w działaniu wywołuje ogromną liczbę zgłoszeń.

Na razie pozostaje czekać na oficjalne wyjaśnienia oraz usunięcie usterki. Gdy Meta opublikuje informacje o przyczynach awarii lub potwierdzi przywrócenie pełnej sprawności Facebooka, sytuacja powinna stać się znacznie bardziej klarowna.

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