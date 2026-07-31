Jedziesz na stację paliw, a tu Żabka. Wielka zmiana na polskim rynku

Żabka ma dostać wkrótce nowego właściciela. I nie jest nim kolejny fundusz ani konkurencyjny dyskont, tylko kanadyjski koncern stojący za Circle K. Dziś nie ma jeszcze mowy o przemalowaniu sklepów, ale jeden scenariusz nasuwa się sam: rozwiązania znane z Żabki trafią na stacje benzynowe.

Żabkę kupuje właściciel Circle K

Alimentation Couche-Tard zawarł umowę w sprawie przejęcia kontrolnego pakietu Grupy Żabka. Oferta wynosi 32 zł za akcję, co wycenia całą sieć na 32,62 mld zł. Akcjonariusze posiadający łącznie około 57 proc. akcji już zobowiązali się do sprzedaży.

Wezwanie ma ruszyć około 26 sierpnia, a jeśli zgody regulatorów przyjdą bez większych problemów, transakcja może zostać zamknięta do grudnia. Kanadyjczycy chcą docelowo przejąć wszystkie akcje i wycofać Żabkę z warszawskiej giełdy.

To duży zwrot akcji, bo jeszcze kilka dni temu pisaliśmy, że japoński właściciel 7-Eleven zrezygnował z inwestycji w Żabkę. Chętny znalazł się jednak błyskawicznie. I zna polski rynek lepiej, niż mogłoby się wydawać.

Żabka na stacji? To nie jest głupi pomysł

Couche-Tard kontroluje Circle K, czyli sieć blisko 400 stacji paliw w Polsce. W komunikacie firma zaznacza, że stacje i sklepy Żabki mają się wzajemnie uzupełniać. Wymienia też obszary współpracy: gastronomię, programy lojalnościowe, marki własne, logistykę, dane oraz rozwiązania cyfrowe.

Nie jest to zapowiedź, że nad kasą Circle K od razu pojawi się zielony szyld. Żabka ma zachować markę, zarząd i model franczyzowy. Mimo to trudno nie podejrzewać, że z czasem tak się stanie. Dobrym przykładem, choć opartym jedynie na strategicznym partnerstwie, są tu sklepy Easy Auchan na stacjach BP. Skoro inni mogą, to dlaczego w tym przypadku też nie mogłoby to tak wyglądać?

Żabka świetnie sprzedaje jedzenie kupowane w biegu, ma Żappkę z milionami użytkowników i własne produkty. Circle K ma za to swoje miejsca przy drogach, parkingi, dystrybutory i klientów, którzy już zatrzymali się na kawę albo hot doga. Połączenie tych dwóch światów jest wręcz oczywiste.

Na stacjach mogłyby pojawić się produkty Żabki, jej koncept gastronomiczny albo wspólny program lojalnościowy. Możliwy jest też model sklepu w sklepie. To na razie domysł, ale oparty na kierunku, który sam kupujący wpisał do komunikatu.

Z ogromnym uznaniem odnosimy się do osiągnięć zespołu Żabki i jej franczyzobiorców. Zamierzamy wspierać dalszy rozwój Żabki, jednocześnie czerpiąc z jej mocnych stron w takich obszarach jak oferta gastronomiczna, zaangażowanie klientów w kanałach cyfrowych, programy lojalnościowe, marki własne, łańcuch dostaw, logistyka i innowacje, a tym samym przyspieszając realizację naszej strategii Core + More. Wspólnie będziemy w jeszcze lepszej pozycji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów, franczyzobiorców, pracowników, partnerów biznesowych i akcjonariuszy – powiedział Alex Miller, President i Chief Executive Officer Alimentation Couche-Tard.

Circle K kupuje coś więcej, niż sklepy

Żabka ma obecnie ponad 13 tys. placówek w Polsce i Rumunii oraz około 11,7 mln użytkowników kanałów cyfrowych. Tylko w pierwszym kwartale 2026 r. otworzyła 435 nowych sklepów. Dla Couche-Tard to tak naprawdę gotowa maszyna do sprzedaży wszystkiego, co da się zjeść, wypić albo odebrać po drodze.

Kanadyjski koncern liczy na około 250 mln dol. synergii w ciągu 3 lat. To korporacyjne słowo zwykle oznacza wspólne zakupy, tańszą logistykę i cięcie kosztów. W tym przypadku ciekawsze są jednak pomysły, które mają sprawić, że klient zostawi więcej pieniędzy.

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I tu zwykły kierowca może zauważyć zmianę szybciej, niż akcjonariusz. Nie dlatego, że jego osiedlowa Żabka zamieni się w stację paliw. Bardziej prawdopodobne, że Circle K zacznie wyglądać jak większa Żabka: z lepszym jedzeniem, ofertą własną, promocjami w aplikacji i szybszym zakupem.

Transakcja nie jest jeszcze sfinalizowana i wymaga zgód. Nie ma też oficjalnej zapowiedzi rebrandingu stacji ani otwierania Żabek przy dystrybutorach. W pierwszej kolejności nowy właściciel będzie chciał domknąć przejęcie i nie zepsuć biznesu, za który wykłada ponad 32 mld zł.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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