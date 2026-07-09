ChatGPT mówi teraz jak człowiek. Nie rozpoznasz, że to bot

Twórcy ChataGPT pochwalili się wprowadzeniem nowej generacji modeli głosowych, które mają zapewniać "naturalną interakcję z AI". GPT-Live powstało, aby konwersacja ze sztuczną inteligencją bardziej przypominała rozmowę z człowiekiem. Wreszcie nie będziesz musiał czekać na ChataGPT, żeby skończył, abyś mógł zacząć mówić.

ChatGPT ulepsza rozmowy na żywo dzięki GPT-Live

Dotychczas rozmowa z głosowym ChatemGPT wyglądała wyjątkowo sztucznie ze względu na to, że nie można było przerywać żadnej ze stron. Czyli jeśli bot - sztuczna inteligencja - mówił, musieliśmy pozostawać cicho. W momencie, gdy coś powiedzieliśmy, AI zaczynało nas znowu słuchać i przestawało mówić. Ludzie jednak potrafią jednocześnie mówić i słuchać.

Nowy model AI GPT-Live wreszcie wprowadza możliwość jednoczesnego słuchania i mówienia. Dzięki temu ChatGPT może informować, że słucha, generować krótkie odpowiedzi, takie jak "tak" czy "mhmm", całkowicie milczeć lub natychmiastowo odpowiadać bez potrzeby zastanawiania się. Według OpenAI dzięki temu z trybu głosowego będzie się korzystać płynniej i przyjemniej.

Model w odpowiedziach jest w stanie dostosować się do sytuacji. Jeśli zadamy pytanie wymagające wyszukiwania w internecie, dłuższego zastanowienia lub wykonania bardziej złożonej czynności, zadanie jest delegowane do przetworzenia w tle do innego, możliwie najbardziej zaawansowanego (ale zwykłego) modelu typu GPT 5.5. Następnie, gdy przetwarzanie się zakończy, odpowiedź jest wplatana w rozmowę.

W momencie realizowania bardziej złożonej odpowiedzi GPT-Live może natomiast w dalszym ciągu rozmawiać z użytkownikiem, utrzymując płynność konwersacji. Na premierę GPT-Live pierwszej generacji w tle będzie wykorzystywany GPT-5.5, ale wraz z premierami nowych modeli te będą zastępowane przez nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania.

Jak twierdzą twórcy, wdrożenie GPT-Live ma w przyszłości pozwolić na używanie funkcji głosowej do realizacji bardziej zaawansowanych i dłuższych zadań, a także zastosowań agentowych.

Bardziej naturalna rozmowa z ChatemGPT jest już dostępna

OpenAI udostępnia dwie wersje modelu: GPT-Live-1 oraz GPT-Live-1-mini. Oba zostały już wdrożone, więc następna rozmowa z ChatemGPT powinna być bardziej ludzka. Nie trzeba korzystać ze specjalnych subskrypcji, aby doświadczyć nowego modelu. Wystarczy darmowy plan, ale w wyższych wersjach powinniście oczekiwać wyższych limitów na lepszą wersję zwykłego GPT-Live-1.

Czytaj też:

Ładowanie...