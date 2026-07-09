ChatGPT mówi teraz jak człowiek. Nie rozpoznasz, że to bot
ChatGPT otrzymał aktualizację trybu głosowego. Sztuczna inteligencja od teraz potrafi rozmawiać zupełnie jak człowiek. Trudno dostrzec różnicę.
Twórcy ChataGPT pochwalili się wprowadzeniem nowej generacji modeli głosowych, które mają zapewniać "naturalną interakcję z AI". GPT-Live powstało, aby konwersacja ze sztuczną inteligencją bardziej przypominała rozmowę z człowiekiem. Wreszcie nie będziesz musiał czekać na ChataGPT, żeby skończył, abyś mógł zacząć mówić.
ChatGPT ulepsza rozmowy na żywo dzięki GPT-Live
Dotychczas rozmowa z głosowym ChatemGPT wyglądała wyjątkowo sztucznie ze względu na to, że nie można było przerywać żadnej ze stron. Czyli jeśli bot - sztuczna inteligencja - mówił, musieliśmy pozostawać cicho. W momencie, gdy coś powiedzieliśmy, AI zaczynało nas znowu słuchać i przestawało mówić. Ludzie jednak potrafią jednocześnie mówić i słuchać.
Nowy model AI GPT-Live wreszcie wprowadza możliwość jednoczesnego słuchania i mówienia. Dzięki temu ChatGPT może informować, że słucha, generować krótkie odpowiedzi, takie jak "tak" czy "mhmm", całkowicie milczeć lub natychmiastowo odpowiadać bez potrzeby zastanawiania się. Według OpenAI dzięki temu z trybu głosowego będzie się korzystać płynniej i przyjemniej.
Model w odpowiedziach jest w stanie dostosować się do sytuacji. Jeśli zadamy pytanie wymagające wyszukiwania w internecie, dłuższego zastanowienia lub wykonania bardziej złożonej czynności, zadanie jest delegowane do przetworzenia w tle do innego, możliwie najbardziej zaawansowanego (ale zwykłego) modelu typu GPT 5.5. Następnie, gdy przetwarzanie się zakończy, odpowiedź jest wplatana w rozmowę.
W momencie realizowania bardziej złożonej odpowiedzi GPT-Live może natomiast w dalszym ciągu rozmawiać z użytkownikiem, utrzymując płynność konwersacji. Na premierę GPT-Live pierwszej generacji w tle będzie wykorzystywany GPT-5.5, ale wraz z premierami nowych modeli te będą zastępowane przez nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania.
Jak twierdzą twórcy, wdrożenie GPT-Live ma w przyszłości pozwolić na używanie funkcji głosowej do realizacji bardziej zaawansowanych i dłuższych zadań, a także zastosowań agentowych.
Bardziej naturalna rozmowa z ChatemGPT jest już dostępna
OpenAI udostępnia dwie wersje modelu: GPT-Live-1 oraz GPT-Live-1-mini. Oba zostały już wdrożone, więc następna rozmowa z ChatemGPT powinna być bardziej ludzka. Nie trzeba korzystać ze specjalnych subskrypcji, aby doświadczyć nowego modelu. Wystarczy darmowy plan, ale w wyższych wersjach powinniście oczekiwać wyższych limitów na lepszą wersję zwykłego GPT-Live-1.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.