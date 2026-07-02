Porzuciłem zwykłe słuchawki do gitary dla dousznych monitorów. To był szok

Korzystałem dotąd ze zwykłych (i przyzwoitych) słuchawek kablowych. Problem w tym, że to, co słyszałem nie do końca pokrywało się z tym, co wydobywałem z instrumentu. Było zbyt słodko i zbyt fajnie. Sięgnąłem po monitory odsłuchowe i się zdziwiłem.

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Douszne monitory odsłuchowe kontra zwykłe słuchawki

Wybór padł na douszne monitory odsłuchowe Beyerdynamic DT 30 IE. To rynkowa nowość. Model ten ma 11 milimetrowe przetworniki dynamiczne, a producent chwali się „zrównoważoną sygnaturą dźwiękową w zakresie 5–20 000 Hz”.

Istotna ma być pasywna izolacja do 39 dB mająca zapewnić odcięcie od otoczenia zwłaszcza na próbach i koncertach. Impedancja wynosi 18 Ohmów. Tyle teorii. Słuchawki są lekkie i dostarczane zostają z dwoma rodzajami gumek w trzech rozmiarach (S, M, L) – silikonowych i piankowych.

Muszę przyznać, że poświęciłem sporo czasu, zanim odpowiednio dobrałem końcówki douszne. Sprawdziłem każdy rodzaj z gitarą i jest to w zasadzie konieczność. Od dobrego dopasowania do ucha zależy, co będziemy słyszeć. Skończyło się na rozmiarze L i silikonie, bo w pozostałych gumkach nie miałem wystarczającej izolacji, a co za tym idzie, słyszałem za mało dołu.

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Odsłuchy są wygodne, miałem dziwne poczucie, jakby zostały zaprojektowane do kształtu mojego ucha, bo mieszczą się idealnie. Bardziej musiałem się skupić na dopasowaniu tego, co producent nazywa drutem pamięciowym, a ja roboczo określę zausznikiem. Chodzi o wyginaną część, którą dopasowujemy za uchem.

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Gdy już udało się wszystko ułożyć, poczułem przyjemny komfort. Słuchawki są bardzo lekkie i jest to miła odmiana po nausznych, z których korzystałem dotąd. W zasadzie nie czuć ich wcale, ale żeby to osiągnąć trzeba popróbować i dopasować je metodą prób i błędów. Warto wspomnieć, że odsłuchy wyglądają solidnie i kabla raczej nie urwiemy. Jedyne zastrzeżenie mam do jego długości 1,4 m to jednak niewiele, ale mówię o amatorskim scenariuszu, gdy podpinam się bezpośrednio do multiefektu gitarowego lub wzmacniacza. W zastosowaniach profesjonalnych to może być zaleta, a nie wada, bo dyndający kabel potrafi przeszkadzać.

Przejdźmy do najważniejszego, jak to gra?

W przypadku monitorów odsłuchowych jest odwrotnie niż przy zwykłych słuchawkach. Mają odwzorowywać dźwięk, przekazywać to, co gramy, a nie upiększać rzeczywistość. I z tego zrodził się mój szok, gdy je podłączyłem i zacząłem grać.

Okazało się, że słyszę wszystkie moje niedociągnięcia. Dół nie zagłusza środka i góry, przez co dotarło do mnie, jakie błędy popełniam. Każde nieczyste tłumienie daje teraz boleśnie o sobie znać. Pierwsze wrażenie było wręcz nieprzyjemne.

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Odsłuchy po prostu nie wybaczają fuszerki i to, co w słuchawkach było niemal niesłyszalne, ujawniło się i dało do myślenia. Konsekwencja pozytywna jest taka, że szybko zacząłem próbować naprawiać to, co schrzaniłem i bardziej uważnie wydobywać dźwięki z gitary.

Drugi aspekt korzystania z odsłuchów to możliwość większego wpływu na brzmienie. Powiedziałbym, że w zwykłych słuchawkach dźwięk był ciepły, ale mniej czytelny. Ponadto w monitorach można grać ciszej, bo dół nie dudni i nie zagłusza reszty pasma. Do tego surowego brzmienia trzeba się przyzwyczaić, ale chyba warto spróbować.

Monitory Beyerdynamic DT 30 IE – czy warto kupić?

Zastosowałem sprzęt pozycjonowany wyżej do amatorskich zastosowań, dlatego nie mogę nazwać tego tekstu recenzją. To raczej felieton o tym, jak dokanałowe monitory zmieniły moje podejście do grania w domowym zaciszu.

W opisywanym scenariuszu Beyerdynamic DT 30 IE sprawdziły się świetnie. Zdecydowanie na pochwałę zasługują ich lekkość i dopasowanie do uszu. Samo brzmienie jest klarowne i z dużą dozą środka, do czego musiałem się przyzwyczaić. Okazało się - co prawda - że gram gorzej niż myślałem, ale dało mi to motywację do ćwiczenia i poprawy błędów.

Beyerdynamic DT 30 IE kosztują koło 500 zł. Biorąc pod uwagę moje amatorskie zastosowanie – to sporo, jeżeli jesteśmy na wyższym poziomie i gramy regularnie, perspektywa się zmienia.

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Rafał Gdak Redaktor Szef redakcji Spider’s Web. Pierwsze doświadczenia w mediach drukowanych zdobywał w połowie lat 90. Teksty w internecie publikuje od 2000 r. W latach 2005-2011 redagował wortal intranetowy dla pracowników PTK Centertel (obecnie Orange Polska) i zajmował się standaryzacją informacji. Od blisko 15 lat pracuje jako wydawca serwisów internetowych – najpierw w Grupie Polska Press, od 2016 r. w Spider’s Web. Skończył z wyróżnieniem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i kognitywistykę na Uniwersytecie Śląskim. Interesuje się szeroko pojętą nauką – od filozofii i zagadnień związanych z ludzkim poznaniem po kosmologię i fizykę kwantową. Jest miłośnikiem ciężkich metalowych brzmień.