Apple ma sposób, żebyś nie mógł używać starych opasek z nowymi Watchami

Chociaż pierwszy smartwatch Apple’a trafił do sprzedaż aż 12 lat temu, to wyprodukowane z myślą o nim opaski da się przyczepić do tych najnowszych modeli. Decyzja firmy z Cupertino, aby ustandaryzować mocowanie pasków w Apple Watchach, była świetna. Łatwiej przeskoczyć jest na nowy model, jeśli cała nasza kolekcja zapinek nadal będzie pasować i nie trzeba jej budować od początku.

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Apple Watch Series 12 i nowa opaska - co potrafi?

W przypadku Apple Watch Series 12 jest spora szansa, iż stare paski nadal będą do tego modelu pasować, ale my… wcale nie będziemy chcieli z nich korzystać. Wynika to z faktu, iż wedle plotek Apple pracuje nad zupełnie nowym modelem gumowej opaski, w której zamontuje dodatkowy czujnik do rejestrowania naszej aktywności sportowej oraz stanu zdrowia.

Co przy tym ciekawe, wychodzi na to, iż ten nowy sensor będzie dostępny jedynie w przypadku gumowych opasek wykonanych z fluoroelastomeru. Zapinki metalowe oraz materiałowe będą tego udogodnienia pozbawione. Otwartym pozostaje, do czego ten czujnik będzie dokładnie służył - czy to do poprawy jakości zbieranych już teraz informacji, czy to do wykonywania jakichś zupełnie nowych pomiarów.

Wedle plotek firma z Cupertino może pracować nad analizą stanu nawodnienia naszego organizmu lub wykrywania ruchu mięśni pod skórą. Inne doniesienia z ostatnich lat wskazywały z kolei na to, iż Apple chciałby za pomocą smartwatchy mierzyć poziom cukru we krwi w sposób nieinwazyjny. Te doniesienia słyszymy jednak już od lat - więc uwierzę, jak zobaczę (i zmierzę).

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Pewne jest jedno: to początek końca tanich pasków do Apple Watcha z Temu i Aliexpress.

W ofercie Apple mamy mnóstwo zapinek do smartwatchy o najróżniejszych wzorach i kolorach, a łączy jest fakt, iż są… pieruńsko drogie! Wiele osób decyduje się kupować za ułamek kwoty zamienniki na platformach typu Temu czy Aliexpress. Czasem trafi się bubel, jak u Oliwera, ale niektóre służą potem latami.

Jeśli doniesienia o tym, iż opaski Apple’a do zegarka Apple Watch Series 12 faktycznie mają dodatkowy czujnik, to może oznaczać, iż osoby, które będą chciały z tego udogodnienia skorzystać, będą zmuszone do kupna oryginalnych zapinek. Te najtańsze rodem z Chin mogą być tego gadżetu pozbawione.

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Oczywiście nie jest wykluczone, iż Chińczycy również będą produkować opaski do Apple Watcha z czujnikami, które będą z Apple Watchem Series 12 kompatybilne - ale nawet jeśli tak się stanie, to i tak będą one droższe od tych zwykłych, gumowych. No cóż - w przypadku Apple’a tanio już było…

Premiery nowych zegarków Apple’a spodziewamy się we wrześniu. Apple Watch Series 12 zadebiutują zapewne w towarzystwie iPhone’ów 18 Pro, 18 Pro Max i Ultra. Otwartym pozostaje pytanie, czy z nimi pojawią się Apple Watche Ultra 4 i SE4 oraz… bazowy iPhone 18; ten, wedle nowych doniesień, zaliczy opóźnienie.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.