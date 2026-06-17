Platformie X kończy się monopol. Zuckerberg realnie zagraża Muskowi

Meta ogłosiła, że Threads - jej tekstowy serwis społecznościowy określany jako „Instagram dla słów” - przekroczył właśnie granicę 500 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. To liczba, która jeszcze rok temu wydawała się życzeniowa, a dziś stawia Threads w gronie największych platform konwersacyjnych na świecie. Jednocześnie firma zaprezentowała pakiet nowych funkcji, które mają pomóc użytkownikom odnaleźć sens w tym wciąż kształtującym się ekosystemie.

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Threads dorasta: społeczności wychodzą z bety

Threads goni X-a, stawia na społeczności

Najważniejsza zmiana dotyczy Społeczności, czyli tematycznych przestrzeni do rozmów. Meta oficjalnie wyprowadza je z bety i nadaje im większą wagę w aplikacji. Pojawia się Centrum Społeczności, czyli osobna sekcja w menu, która ma ułatwiać odnajdywanie grup i szybkie przełączanie się między nimi. To odpowiedź na dotychczasowy problem: użytkownicy często nie wiedzieli, że ich ulubione tematy w ogóle mają swoje społeczności.

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Każda społeczność dostaje też własną ikonę, co ma pomóc w budowaniu tożsamości i rozpoznawalności. Meta wprowadza również Status Społeczności, czyli wskaźnik pokazujący, kiedy dany temat jest bliski przekształcenia się w pełnoprawną społeczność - oraz co użytkownicy mogą zrobić, by ten proces przyspieszyć. To ciekawy pomysł, bo Threads od początku cierpiał na brak jasnej struktury: ludzie rozmawiali, ale trudno było ocenić, gdzie te rozmowy „powinny” trafić. Teraz Meta próbuje to uporządkować.

Threads goni X-a, stawia na społeczności

Wreszcie, pojawia się mechanizm Liderów Społeczności, czyli wyróżnienia dla najbardziej aktywnych uczestników. To mechanizm grywalizacji, ale w przypadku Threads może zadziałać -platforma wciąż szuka sposobu na budowanie lojalności i zaangażowania, a wyróżnienia są jednym z najprostszych narzędzi.

Lokalne społeczności i Live Chats - Threads chce być miejscem rozmów „tu i teraz”

Meta uruchamia też lokalne społeczności z tagami w językach ojczystych - na razie w Japonii, Korei i na Tajwanie. Firma zaczyna myśleć o Threads nie tylko jako globalnym feedzie, ale również jako narzędziu do rozmów w mniejszych, bardziej lokalnych grupach. Na razie nie ma informacji o podobnych planach dla Europy, ale kierunek jest jasny.

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Threads goni X-a, stawia na społeczności

Rozszerzane są również Live Chats, czyli czaty na żywo, które mają działać podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych czy medialnych. Wkrótce wszystkie społeczności będą mogły je uruchamiać, a uczestnicy dostaną możliwość współprowadzenia rozmów i cytowania fragmentów czatu bezpośrednio do głównego feedu. To funkcja, która może realnie odróżnić Threads od X.

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„Your Algo”: prywatne sterowanie algorytmem

Your Algo to narzędzie pozwalające użytkownikowi wpływać na to, co widzi w swoim feedzie. W przeciwieństwie do wcześniejszego „Dear Algo”, które wymagało publicznego posta typu „Dear Algo, pokaż mi więcej treści o podcastach”, nowa funkcja działa prywatnie. Można wskazać jakich tematów chcemy więcej lub mniej, i ustawić czas obowiązywania preferencji: jeden, trzy lub siedem dni.

To rozwiązanie dostępne na razie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. W praktyce to także sposób na odróżnienie Threads od X, gdzie feed wciąż bywa chaotyczny i nieprzewidywalny.

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500 mln użytkowników. I co dalej?

Threads goni X-a, stawia na społeczności

Threads wystartował w lipcu 2023 r. jako szybka odpowiedź na kryzys w X. Początkowo był mocno związany z Instagramem, ale z czasem zaczął budować własną tożsamość. Dziś - z pół miliarda użytkowników miesięcznie - staje się jednym z najważniejszych produktów Mety, a firma coraz śmielej rozwija wokół niego biznes reklamowy. To oznacza, że rywalizacja z X o budżety reklamowe wchodzi w nową fazę.

Warto jednak pamiętać, że liczba użytkowników to jedno, a ich aktywność - drugie. Meta podkreśla, że społeczności są „głównym motorem zaangażowania”, co brzmi jak przyznanie, że klasyczny feed wciąż nie działa tak dobrze, jak powinien. Nowe funkcje mają to zmienić, ale dopiero najbliższe miesiące pokażą, czy użytkownicy faktycznie zaczną korzystać z narzędzi personalizacji i czy społeczności staną się realnym centrum życia Threads.

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Threads wreszcie wie, czym chce być

Zestaw nowości sugeruje, że Meta zaczyna widzieć Threads nie jako zamiennik Twittera, ale jako platformę do rozmów w grupach zainteresowań, z mocnym naciskiem na lokalność, moderację i kontrolę nad feedem. To kierunek sensowny - szczególnie w świecie, w którym użytkownicy mają dość algorytmicznego chaosu i szukają miejsc bardziej przewidywalnych, spokojniejszych i konkretnych.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.