Wizz Air kończy z trybem samolotowym. Tanie linie odpalają internet od Muska

Kłótnia była ostra, a udział w starciu brał szef Ryanaira i Elon Musk. Wizz Air żadnych oporów nie ma i to właśnie dzięki współpracy ze Starlinkiem internet będzie dostępny w samolotach taniej linii lotniczej.

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Testy odbywały się już wcześniej. Teraz poinformowano o wdrożeniu usługi w samolotach przewoźnika na szeroką skalę. Na internet w samolotach Wizz Air przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, bo WiFi dostępne ma być w 2027 r.

Dokładnej daty debiutu jednak nie znamy, podobnie jak cen

A należy się spodziewać, że nie będzie to gratisowa usługa. W trakcie testów przeprowadzanych w 2025 r. do dyspozycji pasażerów oddano dwa płatne pakiety internetu - godzinowy za 3 funty oraz na cały lot za 5 funtów, pozwalający na korzystanie z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp.

Dwa pakiety dostępne są również w ofercie polskiego przewoźnika. LOT za ok. 25 zł umożliwia korzystanie z popularnych komunikatorów (np. WhatsApp, Messenger, iMessage), ale tylko "w zakresie wiadomości tekstowych oraz emotikon". Przesyłanie zdjęć, wideo i innych plików multimedialnych nie jest dostępne w tym pakiecie. Droższa opcja wyceniona została na ok. 107 zł służy do "pracy, streamingu, planowania podróży i komunikacji", bez żadnych ograniczeń.

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Może jeszcze za wcześnie na to, by ogłaszać, że internet staje się w samolotach takim standardem, jak ma to miejsce w przypadku pociągów czy autobusów, ale nawet wysoko nad ziemią można uniknąć FOMO. Za dopłatą i nie zawsze w dobrej jakości, ale opcja, która dawniej zarezerwowana była wyłącznie dla drogich linii lotniczych, staje się coraz bardziej powszechna.

O ile na długim dystansie rozumiem, że można szybko zatęsknić za byciem na bieżąco, tak w przypadku lotów po Europie trudno mi sobie wyobrazić taką potrzebę. Wystarczy zgrać seriale, książki, prasę czy kilka płyt i po problemie. Wąskie fotele tanich linii lotniczych nie wydają się idealnym miejscem do pracy, ale być może się mylę. I to przewoźnicy chcący do siebie przyciągnąć WiFi wygrają.

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Zdjęcie główne: Tupungato / Shutterstock.com

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Adam Bednarek 08.06.2026 12:35

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