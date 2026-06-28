Wikipedia banuje własnego współzałożyciela. "To był sąd kapturowy"

Larry Sanger, współzałożyciel Wikipedii zasłynął nie tylko z bycia jednym z ojców największej internetowej encyklopedii, ale także z bycia jej najzagorzalszym krytykiem. W trwającym od dekad sporze Sanger stale zarzuca Wikipedii odejście od jej pierwotnej misji bycia neutralnym politycznie źródłem wiedzy, kontrolę działania serwisu przez małą grupę wybranych osób oraz sposób definiowania źródeł jako "rzetelnych". Pomimo, że Sanger formalnie nie jest związany z Wikipedią od 2002 roku, stale wraca on na platformę, próbując przeforsować zmiany. A właściwie wracał.

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Współzałożyciel i wielki krytyki Wikipedii doigrał się bana

Wikipedia zablokowała konto jednego ze swoich współzałożycieli na czas nieokreślony. Decyzja zapadła po wewnętrznej dyskusji społeczności redaktorów, którzy uznali, że Larry Sanger naruszył obowiązujące zasady, zachęcając swoich obserwatorów spoza serwisu do udziału w debacie dotyczącej przyszłości jednego z jego projektów.

Jak opisuje serwis 404media, sprawa dotyczy inicjatywy WikiProject Intellectual Diversity. Projekty tego typu zrzeszają wolontariuszy pracujących nad określonymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem encyklopedii. Sanger przekonywał, że jego celem jest zwiększenie różnorodności światopoglądowej i intelektualnej wśród redaktorów oraz treści publikowanych na platformie. Krytycy projektu twierdzili jednak, że inicjatywa ma służyć promowaniu konserwatywnych poglądów i zmianie zasad działania Wikipedii zgodnie z określoną agendą polityczną.

Bezpośrednim powodem blokady miał być wpis opublikowany przez Sangera w serwisie X. Współzałożyciel Wikipedii poinformował w nim swoich obserwatorów, że społeczność encyklopedii debatuje nad przyznaniem jego projektowi oficjalnego statusu, a następnie zamieścił link do trwającej dyskusji. Zdaniem wielu redaktorów taki krok stanowił próbę wywarcia wpływu na wynik wewnętrznego procesu poprzez mobilizowanie osób spoza Wikipedii.

Uczestnicy debaty uznali, że Sanger dopuścił się tzw. off-wiki canvassingu, czyli zachęcania zewnętrznych użytkowników do angażowania się w dyskusje mające wpłynąć na decyzje społeczności. W podsumowaniu procedury administratorzy wskazali, że wśród uczestników panowała wyraźna zgoda co do tego, iż Sanger nie działał w celu konstruktywnego rozwijania encyklopedii. Część redaktorów wyrażała również obawy dotyczące publikowanych przez niego materiałów odnoszących się do innych użytkowników serwisu.

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Jeden z wolontariuszy biorących udział w dyskusji stwierdził, że od powrotu po wieloletniej nieobecności Sanger skupiał się przede wszystkim na tworzeniu konserwatywnej grupy nacisku wewnątrz Wikipedii. Współzałożyciel encyklopedii próbował zmieniać zasady i wytyczne zgodnie ze swoimi przekonaniami politycznymi, jednocześnie formułując oskarżenia wobec administratorów i innych doświadczonych redaktorów.

Sam zainteresowany odrzuca takie zarzuty. W oświadczeniu przesłanym serwisowi Gizmodo nazwał proces prowadzący do jego zablokowania "sądem kapturowym". Sanger argumentował, że procedura nie zapewniała podstawowych gwarancji bezstronności, nie obejmowała formalnych zarzutów ani jasno określonych ról stron uczestniczących w postępowaniu.

- Wikipedia stała się bardziej anarchią rządzoną przez tłum niż kiedykolwiek wcześniej. W sądzie kapturowym, który mnie usunął, administratorzy pokazali, że nie przywiązują wagi do takich szczegółów jak formalne zarzuty, wyznaczony oskarżyciel, podstawowe zasady postępowania czy bezstronne rozstrzyganie spraw - stwierdził Sanger.

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Współzałożyciel encyklopedii przekonuje również, że został ukarany za próbę wprowadzenia większej różnorodności poglądów do projektu. Według niego obecny model funkcjonowania Wikipedii premiuje zgodność z dominującym sposobem myślenia, a osoby prezentujące odmienne stanowisko napotykają opór społeczności.

Przedstawiciele Wikimedia Foundation podkreślają jednak, że fundacja nie podejmuje decyzji redakcyjnych dotyczących treści ani użytkowników Wikipedii. Za tworzenie i egzekwowanie zasad odpowiada społeczność wolontariuszy działająca w oparciu o otwarte dyskusje oraz konsensus.

Decyzja o bezterminowej blokadzie oznacza, że Sanger nie może już edytować artykułów ani uczestniczyć w pracach społeczności pod swoim kontem, lecz nadal może odwiedzać Wikipedię i - jak można się domyślić - krytykować ją na swoich profilach w mediach społecznościowych. Z czego chętnie korzysta, będąc obecnie nader aktywnym na swoim profilu w serwisie X.

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Zdjęcie główne: Rokas Tenys / Shutterstock

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.