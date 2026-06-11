Najbardziej absurdalna gra Warhammer 40K za darmo. Wyszła raptem rok temu
Epic Games Store znów rozdaje gry za darmo - tym razem coś dla fanów Warhammera i… szachowych roguelike’ów.
Epic Games Store wraca do swojego klasycznego rytmu cotygodniowych giveawayów. Sklep znów serwuje zestaw dwóch darmowych tytułów. I to takich, które trudno wrzucić do jednego worka: z jednej strony mamy pełne chaosu wyścigi w świecie Warhammera 40K, z drugiej - taktyczną, szachową wariację w klimacie roguelike. Oba tytuły są do zgarnięcia za darmo przez najbliższe siedem dni.
Warhammer 40K Speed Freeks czyli wyścigi, które bardziej przypominają wojnę niż sport
Pierwszy z darmowych tytułów to Warhammer 40K Speed Freeks - gra wyścigowa osadzona w uniwersum, które raczej kojarzymy z bitewniakami, a nie z rykiem silników. Za produkcję odpowiada studio Caged Element, a sama gra zadebiutowała zaledwie rok temu - co czyni ją jednym z nowszych tytułów, jakie Epic rozdaje w ramach cotygodniowych prezentów.
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Speed Freeks to jednak nie klasyczne wyścigi. To bardziej multiplayerowy chaos, w którym orkowe pojazdy walczą o przetrwanie, meta jest tylko pretekstem, a połowa zabawy polega na wysadzaniu przeciwników w powietrze. Twórcy dorzucili też świeżą aktualizację z crossplayem między PC i konsolami, co powinno skrócić czas oczekiwania na mecz i tchnąć trochę życia w serwery. Speed Freeks może okazać się zaskakująco przyjemnym, bezstresowym guilty pleasure.
The Ouroboros King to takie szachy, w które Magnus Carlsen raczej nie gra po godzinach
Drugi tytuł to The Ouroboros King, produkcja indie, która łączy klasyczne szachy z mechanikami roguelike. Zamiast standardowych partii, gracz dostaje proceduralnie generowaną mapę, możliwość tworzenia własnych armii, specjalne zdolności figur i relikty, które potrafią kompletnie złamać zasady gry. To szachy, ale takie, w których pionek może stać się potworem, a wieża - mobilną machiną zagłady. Idealne dla tych, którzy lubią taktyczne łamigłówki, ale chcą czegoś bardziej nieprzewidywalnego niż klasyczne 64 pola.
Do kiedy można odebrać gry?
Oba tytuły - Warhammer 40K Speed Freeks i The Ouroboros King - są dostępne do 11 czerwca. Po dodaniu ich do biblioteki zostają na stałe, więc nawet jeśli nie planujesz grać od razu, warto kliknąć „odbierz” i wrócić do nich później.Epic już zapowiada, że w przyszłym tygodniu pojawi się kolejny darmowy tytuł. A jeśli ktoś korzysta z mobilnej wersji sklepu na Androidzie lub iOS, tam również czekają cotygodniowe gratisy - choć zwykle mniej spektakularne niż te pecetowe.