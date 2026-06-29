Telefony z bateriami jak duże powerbanki. Chińczycy totalnie odlatują

Producenci telefonów przez lata przyzwyczajali nas do urządzeń wyposażonych w ogniwa o pojemności 4000–5000 mAh. Tak naprawdę do dzisiaj większość urządzeń najpopularniejszych firm, m.in. Samsunga i Apple, jest dostarczana z tego typu wartościami. Firmy z Chin znalazły jednak sposób na przedłużenie czasu pracy na baterii swoich urządzeń.

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Chińczycy odlatują ze swoimi smartfonami z ogromnymi bateriami

W smartfonach chińskich producentów, takich jak Xiaomi, Honor, Oppo, OnePlus czy Realme, możemy liczyć na ogromne akumulatory. Standardem w smartfonach dostępnych na światowym rynku stają się pojemności typu 7000 mAh i większe. To znacznie wyższe wartości w porównaniu z konkurencją, która w dalszym ciągu w najlepszych modelach oferuje wyłącznie 5000 mAh.

Tak naprawdę na rynku pojawiają się urządzenia z bateriami o pojemnościach typu 10 000 mAh. I nie są to wcale smartfony przypominające cegły o grubości przekraczającej 1 cm. Wystarczy spojrzeć na najnowszy, tani model Honor X80 Pro Max z akumulatorem 11 000 mAh - czyli większym niż w statystycznym tablecie z 11-calowym ekranem. Jest to możliwe dzięki technologii akumulatorów węglowo-krzemowych.

Jak wynika z nowego doniesienia, Chińczycy się nie zatrzymują i już tworzą modele wyposażone w baterie o pojemności... 14 000 mAh. Sprawdzony informator DCS przekazał, że jedna z firm z Państwa Środka już pracuje nad takim urządzeniem. Dlaczego to takie istotne?

Ponieważ byłaby to największa w historii bateria, jaką kiedykolwiek użyto w klasycznym smartfonie. W teorii 14 000 mAh mogłoby zapewnić nawet kilka dni pracy na jednym ładowaniu podczas zwykłego użytkowania. Mniej intensywne korzystanie pozwoliłoby wydłużyć czas bez ładowarki do tygodnia.

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Smartfon przy tej baterii nie byłby cegłą

Co istotne, mimo ogromnej pojemności smartfon chińskiej marki nie byłby tzw. cegłą. Ma ważyć zaledwie 220 g, co jest niższą wartością w porównaniu z iPhonem 17 Pro Max o masie 231 g, wyposażonym w baterię 4823 mAh w wersji z obsługą nano SIM.

Oczywiście na rynku znajdziemy wiele smartfonów ze znacznie większymi bateriami, ale są to urządzenia typu rugged - czyli takie o podwyższonej odporności i wysokiej masie. Rekordzistą jest tu Oukitel WP100 Titan wyposażony w akumulator 33 000 mAh, który jednak waży prawie 900 g i jest po prostu ogromny (jego grubość to ponad 3,5 cm).

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.