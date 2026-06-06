Quady niszczą i męczą mieszkańców. "Koniec tolerancji"

"Podhalańskie polany i osiedla zamieniły się w prawdziwy poligon" - donosi "Gazeta Krakowska". Powód? Ten sam od lat. I niby w niektórych gminach wprowadzono przepisy mające ukrócić występki fanów jazdy na quadach, to w praktyce nie zawsze jest kolorowo.

Jak informuje portal, "ryk silników, tumany kurzu oraz zniszczone uprawy to znów codzienność, z jaką mierzą się mieszkańcy Zakopanego, Kościeliska i Poronina". Służby na szczęście nie zamierzają się biernie przyglądać hulankom. Policjanci wyposażeni m.in. w drony patrolują okolicę i z góry sprawdzają, czy, skąd oraz dokąd wyrusza quadowy konwój.

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Mieszkańcy korzystają z kolei z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aby za jej pomocą wskazywać niszczone przez rajdowców miejsca. A tych nie brakuje, bo "skala na podhalańskich szlakach jest porażająca" - opisuje "Gazeta Krakowska".

Walka z rykiem silników nie jest prosta. Aby realnie przeciwdziałać dewastującym okolicę pojazdom, mieszkańcy muszą wyraźnie zaznaczać, że dany teren jest posesją prywatną. Dopiero wtedy służby mają pretekst, by karać osoby niszczące pola i łąki.

Służby w Tatrach zaznaczają, że kontrole będą prowadzone przez cały sezon letni - i to nie tylko w Zakopanem, ale też w okolicznych gminach. Jak deklarują, "tolerancja dla niszczenia podhalańskiej przyrody i deptania praw mieszkańców właśnie się skończyła".

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Mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce

- To się nie zmniejszyło, wręcz powiększyło – podkreśla w rozmowie z TVP 3 Kraków Tomasz Gut ze Stowarzyszenia "Po Swoim", opisując problem quadów.

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Mieszkańcy dokonują obywatelskich zatrzymań. Takie działania wywołują jednak niezrozumienie ze strony komentujących w sieci. Radio Kraków informowało, że pod wpisami mieszkańców i samego urzędu gminy Poronin pojawiło się wiele "hejterskich komentarzy".

To w żaden sposób nie chodzi o to, żeby zakazywać tej formy rekreacji. Mieszkańcy i my powtarzamy: nie można prowadzić biznesów na cudzym i jeszcze to cudze dewastować - mówiła cytowana przez rozgłośnię wójt Poronina Anita Żegleń

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"Szkoda, że taki hejt wylał się na ludzi broniących swego mienia" - dodawali autorzy profilu STOP dewastacji pól quadami Poronin. Zwrócono uwagę, że wypożyczalnie quadów na Podhalu nie posiadają swoich terenów do jazdy, więc "wjeżdżają na działki, których nie są właścicielami i jeszcze mają do ludzi pretensje".

To batalia, która rozgrywa się na wielu polach

Z jednej strony są ci, którzy uważają, że mają prawo dobrze się bawić, a ich wolność polega na tym, że robią to, na co mają ochotę, a dopóki nie łamią prawa - "Mają ten kruczek, że używają do tych rajdów gruntowych dróg gminnych, które de facto nie nadają się do takiej jazdy i są niszczone", jak mówił Gut - to przecież nie można mieć do nich pretensji.

Po drugiej strony są natomiast osoby, które żyją w danej okolicy i muszą później mierzyć się z konsekwencjami. Zniszczone pola, drogi, hałas, który dociera do ich domów w wolne dni - kiedy inni świetnie się bawią, lokalna społeczność musi odczuwać obecność przyjezdnych.

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I wcale przecież nie chodzi o to, aby się odgradzać, zabraniać przyjazdu turystom. Warto byłoby jednak pamiętać, że nie tylko nasza przyjemność się liczy. A o tę świadomość jakoś trudno. I to nie pierwszy raz.

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Adam Bednarek 06.06.2026 07:00

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