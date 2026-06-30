Promocje na klimatyzatory ruszyły. Ratują Polaków przed gorącem

Ostatnie dni przyniosły do Polski falę upałów. Nie były to jednak zwykłe wysokie temperatury, ponieważ w minioną niedzielę doszło do pobicia 100-letniego rekordu gorąca w naszym kraju, gdy zanotowano 40,5 stopnia. Ja byłem w stanie przeżyć te temperatury dzięki klimatyzacji. Nowe promocje pokazują, że klima wcale nie jest nieosiągalnym dla wielu Polaków luksusem.

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Sklepy uruchamiają promocje na klimatyzatory

Mimo że fala upałów powoli dobiega końca – a powinna potrwać jeszcze maksymalnie do końca tego tygodnia – w różnych sklepach internetowych znajdziemy przyjemne promocje na klimatyzatory ścienne typu split.

Sklepy już teraz pozwalają się przygotować na przyszłość i sprzedają klimatyzatory w niższych cenach. Oczywiście większość z nich jest oferowana jako sam sprzęt, bez usługi montażu w cenie. Przy zakupie takiego urządzenia będziecie musieli znaleźć osobę, która wykona wam instalację. O ile oczywiście macie możliwość zamontowania klimatyzatora u siebie – w wielu przypadkach jest to po prostu niemożliwe.

1300 zł za klimatyzator ścienny? Można

Większość klimatyzatorów ściennych przystosowanych do jednego pomieszczenia kosztuje 2000–3000 zł. To jednak nie tak, że nie można znaleźć taniej – można, wystarczy tylko poszukać. W sieci za pośrednictwem serwisu Pepper zrobiło się głośno o klimatyzatorze ściennym marki Mistral o mocy chłodniczej 3,5 kW.

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SPRAWDŹ OFERTĘ Klimatyzator za 1300 zł Allegro

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To propozycja, która w promocji kosztuje 1299 zł zamiast 1650 zł - mówimy zatem o 21-procentowej przecenie. Urządzenie charakteryzuje się mocą chłodzenia i grzania na poziomie 3400–3430 W, a więc nada się do pomieszczeń o powierzchni do 35 m². Propozycja wygląda na bardzo podstawową: chłodzi, grzeje i jest sterowana za pomocą pilota. Sprzedawca dodaje wprawdzie moduł WiFi do zestawu, ale i tak nie jest to jakiś super inteligentny sprzęt.

Za 1600 zł w promocji też można kupić dobry sprzęt

W nieco wyższych cenach znajdziemy propozycje bardziej znanych marek: Daewoo (tak, to dawny producent samochodów), Ariston czy Candy. Urządzenia charakteryzują się mocą chłodniczą na poziomie 2500–2700 W, a więc są w stanie schłodzić pomieszczenia o powierzchni ok. 25 m².

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Wszystkie obsługują WiFi, a więc można sterować nimi z poziomu telefonu za sprawą aplikacji, bez potrzeby sięgania po pilota. Do tego kosztują stosunkowo niewiele: w sklepie Media Expert trzeba wydać ok. 1600 zł z kodami rabatowymi.

Montaż musi zostać wykonany przez profesjonalistę

Przypominam, że klimatyzator to urządzenie, którego legalna instalacja może zostać wykonana wyłącznie przez profesjonalistę z uprawnieniami F-gazowymi oraz elektrycznymi. Niestety nie ma możliwości przycebulenia i instalacji na własną rękę. Cena usługi montażu zależy oczywiście od firmy, ale trzeba się przygotować na wydatek rzędu 1500 zł.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.