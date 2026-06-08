Prada pokazała kombinezon dla astronautów. To w nim będą chodzić po Księżycu

Kombinezon chłodząco-wentylacyjny LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment), zaprojektowany został do noszenia przez astronautów w skafandrze kosmicznym Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Kombinezon ten został zaprojektowany wspólnie przez Axiom i włoski dom mody Prada.

Łącząc to, co najlepsze w inżynierii lotniczej, luksusowym rzemiośle i zaawansowanym rozwoju produktów, stworzyliśmy odzież, której żadna z firm nie mogłaby stworzyć niezależnie - powiedział dr Jonathan Cirtain, dyrektor generalny i prezes Axiom Space.

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Skafander zaczyna się od warstwy przy skórze

Rezultatem jest odzież nowej generacji, opracowana z wykorzystaniem zaawansowanych technik modelowania 3D, która zapewnia chłodzenie i wentylację, jednocześnie zwiększając komfort podczas ośmiogodzinnych spacerów kosmicznych.

Ugruntowana wiedza Prady na temat materiałów o wysokiej wydajności pomogła również w identyfikacji i pozyskiwaniu specjalistycznych włókien, które umożliwiają wielokrotne noszenie odzieży podczas długotrwałych misji - czytamy w komunikacie.

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Praca fizyczna w warunkach księżycowych generuje ogromne ilości ciepła metabolicznego. Astronaci zwyczajnie mocno się pocą. Odzież LCVG radzi sobie z tym problemem poprzez zintegrowany system rurek oplatających główne partie mięśniowe człowieka.

Krąży w nich zimna woda, która nieustannie pochłania ciepło z ciała i transportuje je do przenośnego systemu podtrzymywania życia (PLSS) umieszczonego na plecach astronauty, skąd jest ono następnie odprowadzane w przestrzeń kosmiczną.

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Kombinezon LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment) - po lewej i skafander kosmiczny Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) - po prawej.

Kombinezon pomaga również oddychać

Axiom Space wprowadziło tu ważne rozwiązanie konstrukcyjne, w pełni redundantny, czyli podwójny obwód chłodzenia. Jeśli główny system ulegnie awarii, automatycznie aktywuje się zapasowa sieć rurek. Na Księżycu, gdzie nie ma możliwości szybkiego powrotu do hermetycznej bazy i zdjęcia skafandra, taka redundancja jest więc bezwzględnym wymogiem warunkującym przetrwanie załogi.

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Funkcja wentylacyjna skafandra działa jako niezależny mechanizm. Oddzielna sieć przewodów w sposób ciągły dostarcza świeży tlen bezpośrednio w okolice twarzy astronauty, jednocześnie wypłukując stamtąd wydychany dwutlenek węgla w czasie rzeczywistym.

Zebrane w ten sposób gazy trafiają z powrotem do układu podtrzymywania życia. Tam specjalne filtry (tzw. skrubery) pochłaniają CO2, pozwalając na ponowne wprowadzenie oczyszczonego tlenu do obiegu wewnątrz ubioru. System chłodzenia i system wentylacji pracują symultanicznie przez cały czas trwania aktywności poza statkiem.

Kombinezony z technologią Prada i Axiom Space zostaną wykorzystane przez astronautów NASA podczas nadchodzącej misji Artemis IV, oznaczającej powrót człowieka na Księżyc po ponad pięciu dekadach przerwy.

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Kombinezon LCVG (Liquid Cooling and Ventilation Garment).

To właśnie ten strój poleci na Księżyc

Skafander AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) to nowa generacja odzieży kosmicznej opracowywana przez firmę Axiom Space na potrzeby programu Artemis. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o pracy na powierzchni Księżyca, gdzie astronauci będą musieli poruszać się po nierównym terenie, schylać się, pobierać próbki gruntu i obsługiwać sprzęt naukowy.

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W porównaniu ze skafandrami używanymi podczas misji Apollo nowy model zapewnia znacznie większą swobodę ruchów, lepszą ochronę przed pyłem księżycowym oraz bardziej zaawansowane systemy podtrzymywania życia. Skafander został fabrycznie wyposażony w zintegrowany system potężnego oświetlenia, kamery HD przesyłające obraz z perspektywy astronauty w czasie rzeczywistym

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Bogdan Stech 08.06.2026 11:48

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