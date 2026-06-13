Czego pracodawcy oczekują od nowoczesnego jobboardu IT? Widełki, AI i specjalizacja 

Dlaczego ogólne portale pracy nie wystarczają w rekrutacji IT?

Widoczna poprawa koniunktury w IT nie oznacza powrotu do masowych rekrutacji sprzed kilku lat. Pracodawcy koncentrują się dziś przede wszystkim na doświadczonych specjalistach, którzy potrafią łączyć kompetencje technologiczne z rozumieniem celów biznesowych. Rosnące zapotrzebowanie na seniorów i ekspertów pokazuje, że firmy szukają osób zdolnych projektować architekturę rozwiązań, weryfikować jakość pracy algorytmów i brać odpowiedzialność za decyzje podejmowane przy wsparciu AI. – komentuje obecny rynek Piotr Trzmiel, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w theprotocol.it.

Uniwersalne serwisy ogłoszeniowe często generują tzw. szum rekrutacyjny - dużą liczbę aplikacji, które nie spełniają technicznych wymagań stanowiska. W tym przypadku więcej naprawdę nie oznacza lepiej.

To w takim razie gdzie publikować oferty pracy IT? Choć serwisy ogólne są niezastąpione pod kątem budowania szerokiej świadomości marki to tak naprawdę docierają do tysiąca kandydatów, którzy nie są zainteresowani pracą w branży IT. Według danych Grupy Pracuj, w skali roku w serwisie ogólnym publikowanych jest około 762 tysiące ofert, z czego sektor IT stanowi blisko 10% całości. Twoje oferty znikają więc w gąszczu konkurencji, przez co proces rekrutacji wydłuża się, a poszukiwanie dopasowanego eksperta staje się naprawdę dużym wyzwaniem.

Chcesz wiedzieć więcej? Poznaj kanały rekrutacji IT, które działają.

Czego pracodawcy IT oczekują od jobboardu w 2026?

Nowoczesny proces rekrutacyjny wymaga od platformy czegoś więcej niż tylko formularza aplikacyjnego. Dziś pracodawcy oczekują przede wszystkim:

transparentności, strukturyzacji danych, które skracają czas potrzebny na analizę CV.

Kluczowe jest także dostarczenie narzędzi, które już na etapie publikacji ogłoszenia wymuszają konkretne informacje: od jasnego określenia technologii „must-have” po precyzyjne zdefiniowanie metodyki pracy zespołu. Jobboard IT ma prowadzić niejako za rękę, naprowadzając rekrutera na obszary, których potrzebuje kandydat.

Widełki wynagrodzeń, filtry AI, specjalizacja branżowa - nowy standard

Badania Grupy Pracuj jasno wskazują, że współczesny kandydat oczekuje konkretów. Przykładem jest jasne wskazanie widełek wynagrodzenia, które są pierwszym sposobem na odsiewanie nieodpowiednich kandydatów - dziś 32% ofert pracy IT zawiera taką informację. Szczególnie często dotyczy to stanowisk eksperckich i seniorskich.

Wraz z wynagrodzeniem kluczowa jest wygoda i czytelny interfejs - ten docenia 68% kandydatów. Równie ważna jest opcja automatycznych rekomendacji (opartych na doświadczeniu zawodowym, lokalizacji albo trybu pracy) - 61%.

Nowoczesne platformy, tj. theprotocol.it, wprowadzają zaawansowane filtry oparte na sztucznej inteligencji, które pozwalają kandydatom sortować oferty nie tylko według języka programowania, ale także poziomu znajomości konkretnych bibliotek czy preferowanego modelu pracy (zdalna, hybrydowa, on-site). Ponadto umożliwiają pracodawcom dostęp do wyspecjalizowanej społeczności IT, wsparcie employer brandingowe, dedykowanego opiekuna i zaawansowane narzędzia rekrutacyjne. theprotocol.it rozwija się w synergii z Grupą Pracuj, która od 25 lat współtworzy rynek pracy w Polsce.

Jak nowoczesny jobboard IT zwiększa jakość aplikacji?

Wysoka jakość aplikacji wynika bezpośrednio z odpowiedniego kontekstu - miejsce to zbiera konkretnych specjalistów z konkretnej branży. Tylko w 2025 roku takich ogłoszeń było prawie 50 tysięcy.

Użytkownicy korzystający z dedykowanych serwisów są zazwyczaj bardziej zorientowani na konkretne cele zawodowe i posiadają wyższe kompetencje techniczne niż użytkownicy przypadkowi. Dzięki temu rekruterzy nie tracą czasu na przeglądanie setek niedopasowanych CV, lecz skupiają się na rozmowach z osobami, które realnie posiadają wymagane umiejętności.

Model przyszłości: dopasowanie algorytmiczne zamiast mass apply

Można przypuszczać, że przyszłość rekrutacji IT należeć będzie do modeli subskrypcyjnych i inteligentnego parowania kompetencji, które całkowicie wyeliminują zjawisko „mass apply” (czyli masowego wysyłania CV). Zamiast wysyłać dziesiątki przypadkowych aplikacji, kandydaci będą wspierani przez algorytmy rekomendacyjne. To dzięki nim zaaplikują wyłącznie na te oferty, w których mają największą szansę na sukces. Zaoszczędzą w ten sposób nie tylko swój czas, ale i czas rekrutera.

Nie trać czasu - publikuj ogłoszenia dla specjalistów IT w dedykowanych miejscach, które dotrą do najlepszych kandydatów.

Co jeszcze (może) pojawi się w przyszłości?

Pracodawcy będa otrzymywać krótką, ale wartościową listę kandydatów „szytych na miarę”.

Systemy zaczną rozumieć, że biegłość w C# i .NET Core pozwala na szybką adaptację w środowisku Java/Spring , nawet jeśli kandydat nie ma komercyjnego doświadczenia w tej drugiej technologii.

i pozwala na szybką adaptację w środowisku , nawet jeśli kandydat nie ma komercyjnego doświadczenia w tej drugiej technologii. Zanim człowiek spojrzy na dokumenty, algorytmy przeanalizują publiczne repozytoria, wkład w Open Source czy profile na platformach typu Stack Overflow.

Algorytmy AI będą w stanie analizować kulturę pracy zespołu (np. wysoka autonomia vs. ścisła hierarchia) i dopasują kandydatów, których profil psychologiczny i styl komunikacji najlepiej rokuje w danej strukturze.

Skrócenie procesu do niezbędnego minimum - 61% badanych kandydatów deklaruje, że podczas wysyłania CV zwykle nie dodaje do niego listu motywacyjnego.

Bibliografia

Grupa Pracuj. (2024). Kompendium HR 2024. https://wyzwaniahr.pracuj.pl/wp-content/uploads/2024/09/kompendium-2024.pdf

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