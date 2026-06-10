Logitech pokazał nową mysz. Składa się jak twój stary telefon

Myszy komputerowe to zdecydowanie jedne z mniej poręcznych akcesoriów w podróży. Zauważył to także Logitech, który zaprezentował właśnie całkowicie model Mobi Fold - pierwszą w swojej ofercie składaną mysz. Urządzenie składa się niczym twój pierwszy telefon z klapką, dzięki czemu zmieścisz myszkę w kieszeni plecaka lub spodni.



Logitech Mobi Fold to składana myszka

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Logitech wprowadza do swojej oferty pierwszą składaną mysz

Myszka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o osobach często pracujących poza biurem. Według danych przywoływanych przez Logitecha aż 72 proc. profesjonalistów posiada własną mysz, jednak jedynie 26 proc. korzysta z niej podczas pracy w miejscach publicznych. Powodem mają być rozmiary i dodatkowy ciężar tradycyjnych akcesoriów.

Odpowiedzią na te problemy ma być Mobi Fold, którego elementem rozpoznawczym jest zawias pozwalający składać i rozkładać urządzenie. Po zamknięciu mysz automatycznie się wyłącza, a po rozłożeniu jest od razu gotowa do pracy. Mechanizm ma wytrzymać nawet 15 lat codziennego użytkowania. Całość pokryto silikonową powłoką poprawiającą chwyt i częściowo chroniącą konstrukcję przed skutkami upadków.

Logitech Mobi Fold

Po złożeniu Mobi Fold mierzy około 6,6 × 6,3 cm i ma niespełna 2 cm wysokości. Waży 79 gramów, więc nadal nie należy do najlżejszych modeli w ofercie producenta, ale pozostaje wyraźnie bardziej kompaktowa od większości tradycyjnych myszy bezprzewodowych.

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Logitech Mobi Fold

Logitech wyposażył urządzenie w optyczny czujnik o rozdzielczości do 4000 DPI. Zamiast klasycznej rolki zastosowano dotykowy panel umieszczony między lewym i prawym przyciskiem. Użytkownik może przewijać strony lub dokumenty ruchem palca, a sposób działania panelu da się dostosować za pomocą aplikacji Logi Options+. Górna i dolna część panelu pełnią również funkcję dodatkowych programowalnych przycisków.

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Mobi Fold obsługuje połączenie z maksymalnie trzema urządzeniami jednocześnie przez Bluetooth. Producent deklaruje zgodność z systemami Windows, macOS, ChromeOS, Android, iPadOS oraz Linux. Wersja biznesowa otrzyma dodatkowo odbiornik Logi Bolt USB-C.

Za zasilanie myszki odpowiada akumulator ładowany przez USB-C. Logitech deklaruje do 30 dni pracy na jednym ładowaniu. Krótkie, kilkuminutowe podłączenie do zasilania ma zapewnić energię wystarczającą na około 22 godziny działania.

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Producent zwraca również uwagę na kilka dodatkowych rozwiązań. Mysz korzysta z cichych przełączników, a wbudowany model sztucznej inteligencji ma zapobiegać przypadkowym kliknięciom podczas składania urządzenia. Mobi Fold została także przetestowana pod kątem odporności na upadki i wyposażona w obudowę zabezpieczającą przed kurzem.

Mobi Fold kupimy od dziś w polskich sklepach w cenie 369 zł. Do wyboru są cztery opcje kolorystyczne: grafitowa, bez oraz off-white.

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