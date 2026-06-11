Porządny VPN za darmo. Internauci rzucili się na nowe narzędzie
Pamiętasz czasy, kiedy w Polsce niemal każdy korzystał z Firefoxa? Teraz jest dobra okazja do powrotu do przeszłości, ponieważ przeglądarka zapewnia dostęp do VPN bez limitów za darmo.
Mozilla Firefox cieszyła się największą popularnością ok. 2010 r. Lisek działał wtedy bowiem na większości komputerów Polaków. Z czasem jednak Google wszedł z własną przeglądarką Chrome i dominacja Mozilli się skończyła. Obecnie program cieszy się niezłą popularnością, ale nijak ma się do Chrome’a od Google’a czy zainstalowanego na każdym komputerze z Windowsem Edge’a. Mozilla ma jednak nowy sposób na zachęcenie użytkowników do powrotu.
Mozilla Firefox zachęca do powrotu darmowym VPN bez limitu danych
W ostatnich miesiącach Firefox wprowadził funkcję wbudowanego VPN. Użytkownicy przeglądarki na komputerach osobistych od wersji 149 mogą liczyć na prywatne korzystanie z sieci. Usługa wiąże się jednak z ograniczeniem w postaci 50 GB danych każdego miesiąca. Przekroczenie limitu sprawia, że usługa VPN zostanie dezaktywowana i trzeba będzie czekać do następnego miesiąca.
Mozilla jednak postanowiła czasowo wyłączyć limit. Przez następne trzy miesiące, aż do 31 sierpnia, można korzystać z VPN bez limitów przepustowości. Dzięki temu można korzystać z sieci z aktywowaną usługą VPN bez obaw, że wyczerpie się limit. Jest to szczególnie przydatne np. podczas oglądania filmów, które w wyższych rozdzielczościach, takich jak 4K, wymagają ogromnego transferu danych. W praktyce 50 GB można bardzo łatwo wykorzystać.
Opcja podłączenia się do VPN-a w przeglądarce przydaje się np. wtedy, gdy dużo korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi: podczas podróży, na uczelni czy w trakcie pracy w kawiarni. Publiczne Wi-Fi, mimo że darmowe, może nie być w pełni bezpieczne, ponieważ takie sieci często nie szyfrują danych. Nie gwarantuje ono też pełnej prywatności - VPN z kolei szyfruje ruch internetowy i uniemożliwia podglądanie przeglądanych treści.
Wraz z czasowym zniesieniem limitu użytkownik może liczyć na większą liczbę wirtualnych lokalizacji do wyboru. Firefox ujawnia, że jest ich nawet 28 - są to większe kraje, takie jak USA, Niemcy, Francja, Kanada czy Wielka Brytania. Obecnie lista jest ograniczona, ale w nadchodzących tygodniach ma zostać rozszerzona.
Od 1 września sieć VPN wbudowana w przeglądarkę ma powrócić do standardowego limitu użytkowania: 50 GB. Usługa jednak nie działa w Firefoxie w wersji na telefony z Androidem oraz iOS.
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