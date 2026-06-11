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Porządny VPN za darmo. Internauci rzucili się na nowe narzędzie

Pamiętasz czasy, kiedy w Polsce niemal każdy korzystał z Firefoxa? Teraz jest dobra okazja do powrotu do przeszłości, ponieważ przeglądarka zapewnia dostęp do VPN bez limitów za darmo.

Albert Żurek
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Firefox VPN za darmo
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Mozilla Firefox cieszyła się największą popularnością ok. 2010 r. Lisek działał wtedy bowiem na większości komputerów Polaków. Z czasem jednak Google wszedł z własną przeglądarką Chrome i dominacja Mozilli się skończyła. Obecnie program cieszy się niezłą popularnością, ale nijak ma się do Chrome’a od Google’a czy zainstalowanego na każdym komputerze z Windowsem Edge’a. Mozilla ma jednak nowy sposób na zachęcenie użytkowników do powrotu.

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Mozilla Firefox zachęca do powrotu darmowym VPN bez limitu danych

W ostatnich miesiącach Firefox wprowadził funkcję wbudowanego VPN. Użytkownicy przeglądarki na komputerach osobistych od wersji 149 mogą liczyć na prywatne korzystanie z sieci. Usługa wiąże się jednak z ograniczeniem w postaci 50 GB danych każdego miesiąca. Przekroczenie limitu sprawia, że usługa VPN zostanie dezaktywowana i trzeba będzie czekać do następnego miesiąca.

Mozilla jednak postanowiła czasowo wyłączyć limit. Przez następne trzy miesiące, aż do 31 sierpnia, można korzystać z VPN bez limitów przepustowości. Dzięki temu można korzystać z sieci z aktywowaną usługą VPN bez obaw, że wyczerpie się limit. Jest to szczególnie przydatne np. podczas oglądania filmów, które w wyższych rozdzielczościach, takich jak 4K, wymagają ogromnego transferu danych. W praktyce 50 GB można bardzo łatwo wykorzystać.

Opcja podłączenia się do VPN-a w przeglądarce przydaje się np. wtedy, gdy dużo korzystamy z publicznych sieci Wi-Fi: podczas podróży, na uczelni czy w trakcie pracy w kawiarni. Publiczne Wi-Fi, mimo że darmowe, może nie być w pełni bezpieczne, ponieważ takie sieci często nie szyfrują danych. Nie gwarantuje ono też pełnej prywatności - VPN z kolei szyfruje ruch internetowy i uniemożliwia podglądanie przeglądanych treści.

Wraz z czasowym zniesieniem limitu użytkownik może liczyć na większą liczbę wirtualnych lokalizacji do wyboru. Firefox ujawnia, że jest ich nawet 28 - są to większe kraje, takie jak USA, Niemcy, Francja, Kanada czy Wielka Brytania. Obecnie lista jest ograniczona, ale w nadchodzących tygodniach ma zostać rozszerzona.

Od 1 września sieć VPN wbudowana w przeglądarkę ma powrócić do standardowego limitu użytkowania: 50 GB. Usługa jednak nie działa w Firefoxie w wersji na telefony z Androidem oraz iOS.

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Albert Żurek
11.06.2026 17:23
Tagi: FirefoxPrzeglądarki internetoweVPN
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