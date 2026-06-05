Chcą, żebyś zapłacił za przeglądarkę. Zysk? Mniej funkcji

Brave właśnie zrobił coś, czego w świecie przeglądarek nie widzieliśmy od lat: wprowadził płatną, minimalistyczną wersję swojej aplikacji. Koszt? 59,99 dol. Cel? Dać użytkownikom „czystego” Brave’a - bez AI, bez kryptowalut, bez telemetrii, bez dodatków, które część społeczności i tak wyłączała ręcznie.

To ruch odważny, trochę kontrowersyjny, ale też zaskakująco logiczny. Brave Origin - bo tak nazywa się nowa wersja - to odpowiedź na prośby użytkowników, którzy chcieli wspierać rozwój przeglądarki, ale bez korzystania z funkcji generujących przychód, takich jak VPN, portfel kryptowalut czy Brave Rewards.

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Brave Origin

Brave Origin to w praktyce Brave „odchudzony” z kilkunastu elementów, które w ostatnich latach zaczęły rozrastać się wokół podstawowej funkcji przeglądarki. Znika Leo AI, znika VPN, znika portfel Web3, znika Speedreader, znika Tor, znika Wayback Machine, znika News Playlist, znika telemetria i statystyki typu P3A. Wszystko to, co w standardowym Brave można wyłączyć, ale co nadal siedzi w kodzie - tutaj po prostu nie istnieje.

Brave oferuje dwa sposoby korzystania z Origin:

Osobna aplikacja Brave Origin - absolutny minimalizm, zero dodatków, zero możliwości ich przywrócenia. Płatna aktualizacja w standardowym Brave - te same funkcje są domyślnie wyłączone, ale można je ręcznie włączyć w ustawieniach.

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To drugie rozwiązanie wydaje się rozsądniejsze dla większości użytkowników - daje kontrolę, nie zamyka drogi powrotu.

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A teraz najlepsze: na Linuksie jest za darmo

Tak, dobrze czytasz. Brave Origin kosztuje 59,99 dol… chyba że korzystasz z Linuksa. Wtedy dostajesz go bez opłat, bo wiele dystrybucji i tak dostarcza Brave’a w wersjach, które już wyłączają część funkcji.

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Brave uznał więc, że nie ma sensu pobierać pieniędzy za coś, co w praktyce już istnieje.

Licencja, aktywacje i prywatność

Licencja Brave Origin obejmuje do 10 instalacji, choć firma zapowiada, że będzie można zwiększyć limit, jeśli ktoś faktycznie go wyczerpie. Nie ma tu klasycznego logowania - Brave wykorzystuje Privacy Pass, czyli system ślepych tokenów, dzięki czemu zakup nie jest powiązany z konkretnym kontem ani urządzeniem.

Warto zauważyć, że Brave nie porzuca darmowej wersji. Ta nadal będzie rozwijana, aktualizowana i w pełni funkcjonalna. Origin to tylko alternatywa - dla tych, którzy chcą „czystego” Brave’a albo po prostu chcą wesprzeć projekt bez wchodzenia w kryptowaluty czy subskrypcje.

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To ciekawy powrót do przeszłości. Kiedyś przeglądarki były płatne - Netscape Navigator kosztował 49 dol. w latach 90, a ja sam kiedyś kupiłem sobie Operę. Brave Origin jest więc trochę jak powiew retro, ale w wersji na rok pański 2026: płacisz nie za funkcje, lecz za ich brak.

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Maciej Gajewski 05.06.2026 14:38

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