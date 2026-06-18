ChatGPT nie da ci zapomnieć. Koniec z wymówkami

Twórcy ChatuGPT chcą, aby czatbot nie tylko służył do wykonywania bieżących zadań, ale też pamiętał o tych nadchodzących. Dzięki nowej funkcji rozwiązanie może wykonywać działania zgodnie z ustalonym harmonogramem. ChatGPT dostał bowiem moc przypominania za sprawą nowego systemu planowania zadań.

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ChatGPT będzie przypomniał ci o wszystkim

Twórcy popularnego czatbota pochwalili się wprowadzeniem ulepszonej funkcji zaplanowanych zadań. Według zapowiedzi mają być one szybsze, bardziej niezawodne oraz przede wszystkim prostsze w zarządzaniu. Jest to możliwe za sprawą nowej zakładki Zaplanowane, która będzie dostępna na pasku bocznym aplikacji oraz na stronie internetowej.

Najważniejszym udogodnieniem będzie tu możliwość zaplanowania określonej czynności. Wystarczy poprosić ChatGPT, aby na przykład pomógł w weekend znaleźć prezent na urodziny dla rodzica lub dziecka. Funkcja jednak nie ogranicza się tylko do prostych przypomnień, ale też do bardziej skomplikowanych kwestii. Użytkownik jest w stanie poprosić o śledzenie danego wydarzenia i powiadamianie o zmianach z nim związanych.

Właściwie to od użytkownika zależy, w jaki sposób skorzysta z funkcji zaplanowanych zadań. Istotnym elementem są tu oczywiście powiadomienia. Możemy poprosić ChatGPT, aby przypomniał nam o czymś konkretnego dnia o określonej godzinie.

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Wszystkim zarządzimy z poziomu dedykowanej zakładki na bocznym pasku, gdzie można edytować, czasowo wstrzymywać lub usuwać zaplanowane działania.

Zapłać, aby skorzystać z przypominającego asystenta

Największym ograniczeniem jest jednak to, że nowa funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników płatnych subskrypcji ChataGPT. Posiadacze darmowego pakietu nie są w stanie zaplanować zadania oraz uzyskać powiadomień.

W zależności od posiadanego planu będzie można ustalić określoną liczbę przypomnień. Użytkownicy ChatGPT Go skorzystają z trzech aktywnych zadań, Plus – z pięciu, a Pro – z 15. Jeśli osiągniemy limit, należy usunąć lub sfinalizować istniejące zadanie, aby utworzyć kolejne.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.