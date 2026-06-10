AWS otwiera nowy front dla programistów. Kiro trafia do przeglądarki

Przeglądarkowa wersja agentowego środowiska programistycznego AWS ma odwrócić logikę znanych narzędzi typu „podpowiadam ci kolejną linijkę kodu”. Tym razem to AI ma wykonać całą brudną robotę, a deweloper ma pełnić rolę architekta i kontrolera jakości. Programista wskazuje projekty, nad którymi pracuje, opisuje zadanie, a Kiro przygotowuje rozwiązanie. Brzmi jak marzenie? A może jak przepis na jeszcze większy chaos? Jak zwykle - to zależy.

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Kiro: AI, które nie pisze kodu… dopóki nie musi

Kiro zadebiutowało globalnie w listopadzie ubiegłego roku i od początku stawiało na podejście „spec-driven development”. Zamiast generować kod na żywo, jak Copilot czy CodeWhisperer, Kiro najpierw tworzy specyfikację wymagań, projekt techniczny i listę zadań. Dopiero potem zabiera się za implementację.

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To odpowiedź na problem, który branża zaczyna odczuwać coraz boleśniej: szybciej nie znaczy lepiej. AWS przywołuje twardy przykład - aż 69 proc. zespołów intensywnie korzystających z AI do kodowania raportuje regularne problemy z wdrożeniami .

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Kiro ma więc być narzędziem, które nie tylko pisze kod, ale przede wszystkim pilnuje, by ten kod miał sens.

Teraz w przeglądarce. Zero instalacji, pełna moc

AWS Kiro Web

Do tej pory Kiro wymagało instalacji lokalnej. Kiro Web znosi ten wymóg i działa pod adresem app.kiro.dev. Narzędzie działa w dwóch trybach. W pierwszym - konwersacyjnym - programista prowadzi dialog z AI, iteruje nad rozwiązaniem, dyskutuje o architekturze. W drugim - autonomicznym - Kiro przejmuje zadanie od A do Z: dopytuje, planuje, pisze, testuje i przygotowuje pull request.

Kiro Web potrafi koordynować zmiany w wielu repozytoriach jednocześnie. Na przykład: aktualizujesz wspólną bibliotekę i od razu dostosowujesz wszystkie serwisy, które z niej korzystają. Albo dodajesz funkcję po stronie backendu i równolegle aktualizujesz aplikację kliencką.

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Jest też pełna integracja z GitHubem: wystarczy oznaczyć problem odpowiednią etykietą, a Kiro sam podejmie zadanie. Reaguje też na komentarze recenzentów i wprowadza poprawki bez proszenia.

Bezpieczeństwo: izolowane środowiska i pełna kontrola

AWS mocno podkreśla, że każde zadanie działa w odizolowanym środowisku chmurowym, tworzonym tylko na czas sesji. Po zakończeniu - środowisko znika. AI ma dostęp wyłącznie do zasobów, na które programista wyraźnie zezwolił. To ważne, bo narzędzia agentowe budzą naturalne obawy: nikt nie chce, by AI zaczęła grzebać w repozytoriach, których nie powinna dotykać. AWS zapewnia, że sesje są od siebie odseparowane, a żadne zadanie nie wpływa na inne.

Narzędzie pozwala zdefiniować konwencje kodowania, wzorce architektoniczne i standardy testowania. Z czasem Kiro ma coraz lepiej dopasowywać się do praktyk zespołu na podstawie feedbacku.

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Kiro Web to nie wszystko. AWS dorzuca kolejne narzędzia

Premiera Kiro Web to część większego pakietu nowości dla programistów. Wśród nich:

ExtendDB - lokalne środowisko do testowania aplikacji korzystających z DynamoDB, bez łączenia z chmurą.

Amazon SageMaker AI z API kompatybilnym z OpenAI - migracja modeli z OpenAI na AWS bez zmian w kodzie. To ruch wymierzony w firmy, które chcą uniezależnić się od jednego dostawcy.

AWS SAM CLI z obsługą CloudFormation Language Extensions - lokalne testowanie funkcji, które wcześniej działały tylko w chmurze. Mniej niespodzianek przy wdrożeniach.

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Co dalej? AWS zapowiada jeszcze bardziej autonomiczne Kiro

W planach jest wprowadzenie specyfikacji bezpośrednio do Kiro Web, co pozwoli zespołom najpierw dopracować wymagania, a dopiero potem przekazać implementację agentowi. Autonomiczne przepływy pracy mają trafić także do wersji desktopowej i terminalowej.

Kiro Web to kolejny krok w kierunku programowania, w którym człowiek nie tyle pisze kod, co nadzoruje jego powstawanie. Dla jednych to spełnienie marzeń, dla innych - wizja, która odbiera rzemiosłu jego duszę. W każdym razie AWS nie zamierza zostawać w tyle w wyścigu agentów AI. A skoro narzędzie trafia do przeglądarki to próg wejścia spada praktycznie do zera.

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Maciej Gajewski 10.06.2026 18:26

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