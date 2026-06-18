ASUS ROG Zephyrus Duo. Jeden laptop, dwa ekrany i multum możliwości

W sklepach z elektroniką można znaleźć dziesiątki laptopów, które wyglądają i działają w zasadzie identycznie. Są jednak modele, które rzucają się w oczy od razu - czy to za sprawą wykończenia, czy to ze względu na nieszablonowe podzespoły. Jednym z modeli, obok którego nie da się przejść obojętnie, jest ASUS ROG Zephyrus Duo GX651 z 2026 r., bo ma nie jeden, a dwa ekrany połączone dwoma solidnymi zawiasami.

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ASUS ROG Zephyrus Duo drugi ekran skrywa pod klawiaturą.

Po otwarciu klapy możemy na tym urządzeniu pracować jak na każdym innym laptopie - mamy do dyspozycji jeden wyświetlacz, a na podstawie umieszczone są klawisze z gładzikiem. Klawiaturę typu chiclet z podświetleniem RGB można jednak ściągnąć i położyć przed urządzeniem, a naszym oczom ukazuje się wtedy drugi ekran. Ten nie musi w dodatku leżeć na płasko - mamy tu sprytną nóżkę w podstawie.

Panele są panoramiczne oraz umieszczone są jeden nad drugim, co pozwala nam pracować z użyciem dwóch pełnoekranowych aplikacji jednocześnie. Ułatwia to przesiewanie materiałów na przebitki podczas montowania wideo, pozwala mieć cały czas podgląd na wygląd kodowanej właśnie strony internetowej, daje wygodny dostęp do źródeł podczas przygotowywania firmowych prezentacji itd.

Dwa ekrany w laptopie to gratka dla każdego profesjonalisty, który pracuje wielozadaniowo, a także dla streamerów - mogą grać na jednym panelu i zarządzać transmisją na drugim. Sam zaś, gdy pracuję w terenie na laptopie lub tablecie z pojedynczym ekranem, czuję się zawsze nieco przytłoczony brakiem miejsca. ASUS ROG Zephyrus Duo daje z kolei komfort zbliżony do stacjonarnej stacji roboczej.

Odczepiana bezprzewodowa klawiatura ma przy tym smukły profil, bo jej grubość wynosi zaledwie 5,1 mm, ale skok klawiszy to aż 1,7 mm, co zapewnia dużą wygodę podczas pisania. Jest przy tym cicha (<30 dB), odporna na zabrudzenia i łatwa w czyszczeniu, a pod nią umieszczona została duża płytka dotykowa pozwalająca na obsługę komputera z użyciem intuicyjnych gestów.

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ASUS ROG Zephyrus Duo x NVIDIA

Laptop wygląda zjawiskowo jeszcze przed otwarciem klapy i futurystycznie po odłączeniu klawiatury, a jego specyfikacja techniczna to topowa półka - począwszy od wyświetlaczy. Mamy tutaj do dyspozycji panele typu ROG Nebula HDR OLED o rozdzielczości 3K świetnie odwzorowujące nie tylko miliardy kolorów, ale i kruczą czerń. I to zarówno podczas konsumpcji treści, jak i ich tworzenia.

Do sprawnego generowania treści używane są tu podzespoły z tej najwyższej półki wydajnościowej, na czele z kartą graficzną z rodziny NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPU, która korzysta z architektury Blackwell. To prawdziwa gratka dla graczy, którzy mają do dyspozycji mechanizm DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling w wersji 4.5, czyli w najnowszej oficjalnie dostępnej.

A co potrafi komputer z obsługą DLSS 4.5?

Algorytmy sztucznej inteligencji opracowane przez markę NVIDIA mogą zarówno poprawić jakość oprawy graficznej, w tym poprzez śledzenie promieni, jak i zwiększyć wydajność gry wideo - w zależności od tego, jakie gracz ma preferencje. Możliwe jest to za sprawą techniki upscalingu, czyli podnoszenia rozdzielczości klatki renderowanej w rozdzielczości niższej niż ta docelowa.

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Upscaling z wykorzystaniem projektowanej z myślą o DLSS 4.5 karty graficznej z rodziny GeForce RTX 50 jest mniej obciążający dla laptopa niż generowanie każdej klatki od razu w pełnej rozdzielczości. Na tym jednak możliwości, jakie daje GPU od marki NVIDIA graczom, się nie kończą. Nowy mechanizm Multi Frame Generation tworzy samodzielnie klatki pośrednie, co zwiększa płynność obrazu.

DLSS 4.5 z MFG to dopiero początek!

Zapaleni gracze mają również dostęp do technologii takich jak NVIDIA Reflex, co zapewnia maksymalną responsywność w grach e-sportowych. W tytułach z tej kategorii jest to kluczowe, bo każda milisekunda opóźnienia może w końcu zaważyć o wygranej lub przegranej. Dotyczy to zresztą zarówno generowania obrazu i tempie wyświetlania go, reakcji na wydane komendy, połączenia sieciowego itd.

Nabywcy, którzy zdecydują się na komputer ASUS ROG Zephyrus Duo, mogą skorzystać z nowości w postaci RTX AI. Algorytmy sztucznej inteligencji opracowane przez markę NVIDIA, których uruchomienie możliwe jest dzięki nowoczesnej architekturze Blackwell, wykorzystywane są bowiem nie tylko w grach wideo, ale również w codziennej pracy kreatywnej z obrazem czy dźwiękiem.

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ASUS ROG Zephyrus Duo - specyfikacja

Najlepsza karta graficzna oczywiście na nic by się nie zdała, gdyby w parze z nią nie szły inne topowe podzespoły. Na szczęście ROG Zephyrus Duo, który trafił do oferty marki ASUS w 2026 r., dostał od producenta nie tylko układ graficzny z wysokiej półki (GeForce RTX 5070 lub 5090 z odpowiednio 12 lub 24 GB pamięci w zależności od wersji), ale również mocarny procesor.

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Sercem komputera jest 16-rdzeniowy i 16-wątkowy chip Intel Core Ultra 9 386H (2.1-4.9 GHz, 18 MB Cache), a oprócz CPU z najwyższej półki mamy tu również NPU marki Intel o wydajności do 50 TOPS-ów. Pomagają one w obliczeniach wykorzystujących lokalnie AI, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne - zwiększa to nasze możliwości i uniezależnia nas od chmury obliczeniowej.

Oprócz tego na pokładzie mamy w bazowej wersji 32 GB pamięci operacyjnej typu LPDDR5X 8533, ale możemy zdecydować się również na model z 64 GB RAM-u. Do tego dochodzi szybkie SSD typu PCIe 5.0 NVMe M.2 o pojemności 1 TB lub nawet 2 TB do przechowywania katalogu ulubionych gier oraz projektów, nad którymi aktualnie pracujemy. Do tego w obudowie przewidziano miejsce na dodatkowy dysk.

ASUS ROG Zephyrus Duo: porty i łączność

Oprócz tego ASUS ROG Zephyrus Duo ma zestaw portów, który zadowoli każdego. Podstawą są tutaj dwa złącza USB-C działające w standardzie Thunderbolt 4 o przepustowości do 30 Gb/s z obsługą protokołów DisplayPort i Power Delievery do których możemy podpiąć zewnętrzne monitory lub szybkie dyski zewnętrzne. Do tego dochodzą dwa złącza USB-A 3.2 Gen 2, a to nadal nie koniec.

ASUS znalazł w obudowie komputera również przestrzeń na to, by zamontować port HDMI 2.1 FRL z obsługą funkcji HDMI Switch, minijacka 3.5 mm oraz czytnik kart pamięci SD (UHS-II, 312 MB/s). Do wideopołączeń oraz nakładania na obraz z gry swojej twarzy podczas streamowania możemy wykorzystać cztery mikrofony i kamerę przechwytującą obraz w Full HD zgodną z systemem zabezpieczeń Windows Hello.

Jeśli z kolei przy systemie od Microsoftu już jesteśmy, to ASUS ROG Zephyrus Duo działa pod kontrolą systemu Windows 11 w wersji Pro, który pozwala zarządzać podświetleniem typu Slash Lighting (35 stref) z użyciem oprogramowania AURA SYNC. Za łączność odpowiadają z kolei trzyzakresowe Wi-Fi 7 z metalową anteną wnękową oraz Bluetooth 6.0. Na pokładzie są też głośniki z obsługą Dolby Atmos.

ASUS ROG Zephyrus Duo - co jeszcze warto wiedzieć?

W parze z ogromną mocą obliczeniową musi iść rzecz jasna wydajne chłodzenie, a w tym przypadku producent zastosował układ ROG Intelligent Cooling z płynnym metalem na procesorze i niestandardową komorą parową. Do tego dochodzą przeprojektowane podwójne wentylatory oraz grafitową folią izolacyjną umieszczona między płytą główną a panelem wyświetlacza.

Omawiając specyfikację warto też na koniec wrócić do wspomnianych wcześniej ekranów OLED. Dwa wyświetlacze, z których każdy ma przekątną o długości 16-cali, dają obszar roboczy o powierzchni porównywalnej do 21-calowego monitora. Sprzętu można używać przy tym nie tylko jak zwykłego laptopa oraz z dwoma ekranami jeden nad drugim, ale też w klasycznym trybie namiotu oraz w trybie książki.

Do tego laptop ASUS ROG Zephyrus Duo można go rozłożyć na blacie na płasko pomiędzy dwoma osobami pracującymi wspólnie nad tym samym projektem. To łącznie pięć trybów, dzięki czemu to laptop dopasowuje się do nas, a nie my do niego. Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości wynoszącej 2880 na 1800 pikseli mają przy tym proporcje 16:10 i wyświetlają więcej treści niż typowe ekrany panoramiczne.

Wyświetlacze odświeżane są z częstotliwością do 120 Hz z obsługą NVIDIA G-SYNC. Ich jasność dochodzi do 1100 nitów, obsługują Dolby Vision, a czas reakcji to tylko 0,2 ms. Nie zabrakło nawet obsługi rysika (w zestawie). Wszystkie wspomnianej podzespoły zmieściły się w dodatku w obudowie wykonanej z aluminium obrabianego CNC o wymiarach 35.5x24.7x1.99 2 .49 cm, a laptop waży 2,82 kg.

Tym samym komputer, chociaż zapewnia ogromny zapas mocy w grach wideo oraz podczas pracy, a do tego daje nam znacznie większy komfort podczas pracy poza domem niż klasyczne laptopy, nie wypycha plecaka lub torby podczas transportu ani nie obciąża naszych pleców w takim stopniu, jak można byłoby się spodziewać. Wykończony jest przy tym niezwykle elegancko, a jego kolor to Stellar Grey.

ASUS ROG Zephyrus Duo - cena

A ile trzeba za taki topowy komputer zapłacić? Ceny modelu ASUS ROG Zephyrus Duo z kolekcji na 2026 r. zaczynają się od 23999 zł za model z 32 GB RAM-u, SSD o pojemności 1 TB i układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 5070 (12 GB). Oprócz tego dostępny jest model z tą samą kartą graficzną z 64 GB RAM-u i SSD o pojemności 2 TB, za który katalogowo został wyceniony na 27999 zł.

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Dla osób, które potrzebują jeszcze potężniejszego GPU, przygotowany został ASUS ROG Zephyrus Duo (2026) w wersji z układem NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB). W tym przypadku za wersję z 32 GB RAM-u i SDD o pojemności 2 TB płacimy 28999 zł. Najwyższy dostępny model ma z kolei 64 GB pamięci operacyjnej, a jego cena to 31599 zł. Każdy wariant można przy tym już zamówić w sklepie ASUS Store.

A jakie są jeszcze powody, by kupić laptop marki ASUS?

Osoby, które zdecydują się na zakup komputera przenośnego od firmy ASUS, mogą skorzystać z promocji ASUS Perfect Warranty; wystarczy zarejestrować się przed upływem 90 dni od zakupu. Zapewnia ona ochronę urządzenia przed wypadkami wykraczającą poza standardową gwarancję. Oszczędza to stresu w sytuacji, gdy laptop upadnie, zostanie zalany lub w inny sposób przypadkowo uszkodzony.

Oprócz tego warty wzmianki jest program ROG Elite kierowany do nabywców urządzeń marki ASUS sygnowanych logo Republic of Gamers. W jego ramach konsumenci mogą zbierać punkty, by podnosić poziom swojego konta, a potem wymieniać je na coraz to lepsze nagrody, w tym kody na gry, ekskluzywne animowane tapety, karty podarunkowe itd. Zdecydowanie warto z tego skorzystać.

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Piotr Grabiec Redaktor Dziennikarz działu technologie. W Grupie Spider’s Web od 2012 r. W swoich tekstach skupia się na Apple’u, telekomunikacji i grach wideo. Jest też felietonistą Rozrywka.Blog, gdzie prowadzi cykl #Nerdcorner poświęcony komiksom, superbohaterom, Gwiezdnym wojnom i wszystkiemu innemu, co geekowe. Jako nastolatek pisał do czasopisma Bike Action i administrował jego forum, a w latach 2011-2016 współpracował z IDG Poland przy magazynie PC World. Odwiedza najważniejsze branżowe targi na całym świecie, wizytuje plany zdjęciowe i pojawia się jako ekspert w telewizji oraz w radiu. W wolnym czasie jeździ na rowerze i łapie Pokemony, a w sieci używa nicka pgkrzywy.