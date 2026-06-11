Europa tworzy drona, który zredefiniuje wojnę. Nowa funkcja: skrzydłowy

Airbus U760 Ravenstorm to maszyna klasy UCCA (Uncrewed Collaborative Combat Aircraft), czyli bezzałogowiec zaprojektowany do ścisłej współpracy z pilotami tradycyjnych odrzutowców. Takie drony nazywa się czasem lojalnym skrzydłowym.

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Konstrukcja inspirowana nową generacją dronów bojowych

Konstrukcja charakteryzuje się zwartą, aerodynamiczną sylwetką, która wpisuje się w najnowsze globalne trendy projektowania dronów bojowych. Kadłub o długości 13 m i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 10 m wyposażono w charakterystyczny, górny chwyt powietrza do silnika oraz spłaszczony nos.

Taki układ konstrukcyjny oraz widoczne na makiecie panele czujników mogą sugerować właściwości obniżonej wykrywalności, choć producent nie zdradza jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących sygnatury radarowej.

Airbus U760 Ravenstorm

Podczas berlińskiej wystawy obok makiety w skali jeden do jednego zaprezentowano pociski powietrze - powietrze dalekiego zasięgu Meteor o zasięgu ponad 200 km. Na obecnym etapie Airbus nie podaje jednak informacji, czy uzbrojenie będzie przenoszone w wewnętrznych lukach, czy na podwieszane na zewnątrz.

Ravenstorm ma być platformą skalowalną i modułową. Oznacza to, że pojedyncza konstrukcja, w zależności od konfiguracji, wykona misje uderzeniowe powietrze-ziemia, weźmie udział w walce o panowanie w powietrzu, a także zaangażuje się w wojnę elektroniczną. Ta ostatnia rola obejmuje zagłuszanie systemów obrony przeciwlotniczej wroga, co pozwoli na bezpieczniejsze operowanie maszyn załogowych.

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Amerykański fundament z europejskim paszportem

Ravenstorm nie jest jedyną nowością, jaką europejski koncern przygotował dla sił powietrznych. Airbus ujawnił również oficjalne oznaczenie swojego drugiego projektu realizowanego we współpracy z amerykańską firmą Kratos.

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Zmodyfikowana na potrzeby europejskiego rynku wersja znanego drona XQ-58A Valkyrie otrzymała nazwę U740 Valkyrie. W przeciwieństwie do Ravenstorma, który ma trafić do seryjnej służby na początku lat 30., U740 Valkyrie pojawi się znacznie szybciej, bo już około 2029 r.

Jeszcze w tym roku Airbus planuje dwa loty testowe egzemplarzy Valkyrie wyposażonych w europejskie systemy. Ich celem jest przygotowanie maszyny do pełnej integracji w systemie MUM-T (Manned-Unmanned Teaming), gdzie bezzałogowce będą bezpośrednio współpracować i współdziałać z kokpitami niemieckich myśliwców Eurofighter Typhoon.

Rozwój maszyn U760 oraz U740 odbywa się w dużej mierze niezależnie od pogrzebanego niedawno programu FCAS (Future Combat Air System). Airbus zauważył, że siły powietrzne potrzebują rozwiązań dostępnych w dającej się przewidzieć przyszłości, które będą w stanie współpracować z obecną generacją myśliwców generacji 4.5 i 5, takich jak Eurofighter czy F-35.

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Dwie dekady zbierania doświadczeń

Nowa rodzina bezzałogowców bazuje na doświadczeniach zbieranych przez Airbusa od ponad dwudziestu lat. Cały proces technologiczny wywodzi się z demonstratora technologii EADS Barracuda, który po raz pierwszy wzbił się w powietrze dwie dekady temu.

To właśnie tamten projekt zdefiniował podstawowe zasady projektowania autonomicznych maszyn bojowych, które dziś znajdują zastosowanie w nowoczesnym lotnictwie.

Wdrażanie technologii bezzałogowych skrzydłowych ma odbywać się etapami, aby jak najszybciej odpowiedzieć na palące potrzeby operacyjne współczesnego wojska. Kierunek zmian na niebie jest jednak jednoznaczny.

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Przyszłe konflikty zbrojne w powietrzu będą wymagały masowości, nasycenia pola walki elektroniką oraz przede wszystkim maksymalnej ochrony ludzkiego życia. Dlatego też rozwijany jest model oparty na współdziałaniu wielu platform, załogowych i bezzałogowych, połączonych wspólną sieciową architekturą danych. Inteligentne, tańsze w produkcji drony pokroju U760 Ravenstorm wydają się naturalną odpowiedzią na te wyzwania.

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Bogdan Stech 11.06.2026 16:00

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