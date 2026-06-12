12 czerwca 2026 r. Dzień, w którym wybuchła pierwsza technologiczna wojna światowa

To, co się stało, brzmi jak science fiction

Przez dekady czytaliśmy książki i oglądaliśmy filmy o świecie, w którym jedna potęga kontroluje dostęp do technologii decydującej o przyszłości cywilizacji i może ją wyłączyć dowolnej grupie ludzi, dowolnemu krajowi, w dowolnym momencie. Traktowaliśmy to jako metaforę, swoiste ostrzeżenie. Jako coś co "może się zdarzyć za 50 lat, jeśli nie będziemy uważać".

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To się stało w piątek wieczorem. Bez żadnej debaty publicznej, bez głosowania w ONZ, bez konferencji prasowej z udziałem światowych liderów. Jeden list od jednego urzędnika do jednej firmy i najbardziej zaawansowane modele AI na świecie przestały istnieć dla każdego, kto nie jest obywatelem USA.

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Nie dla wrogów Ameryki. Dla wszystkich - dla Wielkiej Brytanii, najbliższego sojusznika USA od stuleci, dla Niemiec, Japonii, Polski i całej Unii Europejskiej. Dla każdego naukowca, programisty, przedsiębiorcy na planecie, który nie ma amerykańskiego paszportu.

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To jest właśnie najbardziej szokujące w tej decyzji. Chiny i tak nie miały dostępu do tych modeli - obowiązują je wcześniejsze kontrole eksportowe, to nie jest dla nich żadna nowość. Ale teraz w tym samym koszyku, z tym samym statusem, znalazła się Wielka Brytania. Sojusznik z NATO. Kraj, z którym USA dzielą wywiad na poziomie niedostępnym dla żadnego innego państwa na świecie.

Przez całą historię ludzkości wojny prowadzono o terytorium, surowce, ideologię. Granice przesuwano armiami. Blokady nakładano na porty i szlaki handlowe. Tym razem granica nie przebiega przez terytorium. Przebiega przez dostęp do inteligencji. Pierwsza wojna technologiczna właśnie się zaczęła. I nikt nie wystrzelił ani jednej kuli.

Chodzi o AI, sztuczną inteligencję - nie kolejną aplikację, nie kolejny gadżet. To skoncentrowana zdolność do myślenia, analizowania, projektowania, odkrywania na poziomie, który jeszcze rok temu wydawał się nieosiągalny. Kraj, firma, naukowiec z dostępem do najlepszych modeli AI ma przewagę, którą trudno przecenić - w nauce, w biznesie, w obronności, no we wszystkim w zasadzie.

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I właśnie tę przewagę Stany Zjednoczone w piątek zarezerwowały wyłącznie dla siebie

To nie jest sankcja gospodarcza w tradycyjnym sensie. To coś nowego - wykluczenie technologiczne na poziomie globalnym, oddzielające ludzkość na tych, którzy mają dostęp do najbardziej zaawansowanej inteligencji jaką stworzono i tych, którzy go nie mają. Linia podziału nie przebiega według ideologii, czy bogactwa. Przebiega według jednego kryterium - czy masz amerykański paszport.

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Dlaczego to ma znaczenie dla Polski i dlaczego powinno cię to przerażać bardziej niż jakakolwiek wiadomość z ostatnich miesięcy

Przez ostatnie lata budowaliśmy w Polsce wszystko na założeniu, że dostęp do najlepszej technologii świata jest czymś trwałym, czymś co po prostu jest - tak jak dostęp do internetu albo elektryczności. Firmy budowały produkty na amerykańskich modelach AI. Naukowcy prowadzili badania korzystając z najnowocześniejszych narzędzi. Nasze startupy konkurowały na globalnym rynku mając dostęp do tych samych zasobów, co konkurenci z Doliny Krzemowej.

W piątek wieczorem to założenie się rozpadło.

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Nie dlatego, że Polska zrobiła coś źle. Nie dlatego, że zerwaliśmy jakąś umowę. Po prostu jeden kraj zdecydował, że odtąd najlepsza technologia na świecie będzie dostępna tylko dla jego obywateli, a reszta planety będzie musiała sobie radzić z tym, co zostanie.

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To dokładnie to, czego ostrzegaliśmy się bojąc się Chin. Przedstawialiśmy to jako dystopię, gdyby władzę nad globalną technologią przejęła jakaś autorytarna potęga. Okazało się, że nie potrzeba do tego żadnej nowej potęgi. Wystarczy jeden podpis - nomen omen - sojusznika, którego mieliśmy za gwaranta wolnego świata.

Co jeśli to się powtórzy? Bo nic nie wskazuje, że się nie powtórzy

Najbardziej niepokojące w tym wszystkim nie jest to, co się stało w piątek lecz to, co to oznacza dla przyszłości. Jeśli można zablokować dostęp do jednego modelu AI jednym podpisem - można zablokować dostęp do każdego innego. Jeśli można to zrobić wobec jednej firmy - można to zrobić wobec każdej innej amerykańskiej firmy technologicznej. Cała infrastruktura cyfrowa, na której funkcjonuje świat - chmura, oprogramowanie, modele AI, nawet systemy operacyjne - jest dziś w rękach kraju, który właśnie udowodnił, że jest gotów użyć tej władzy jednostronnie, bez ostrzeżenia, wobec własnych sojuszników.

To nie jest już abstrakcyjne ryzyko opisywane w raportach think-tanków. To precedens - coś co się wydarzyło, zadziałało bezproblemowo technicznie i może się powtórzyć w każdej chwili wobec dowolnej technologii.

I jest jeszcze druga strona tego precedensu. Jeśli USA mogą zamknąć dostęp do swojej technologii kiedy uznają to za stosowne - to inne potęgi, budujące własne przełomowe technologie, będą się czuły w pełni uprawnione do tego samego. Świat, w którym dostęp do najważniejszych technologii zależy od paszportu i politycznej łaski, nie jest już teoretycznym scenariuszem z think-tanku. Od piątku jest faktem geopolitycznym.

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Wyobraź sobie świat, w którym Europa - łącznie z Polską - traci dostęp nie tylko do najlepszych modeli AI, ale do aktualizacji systemów operacyjnych, do chmury przechowującej dane firm i instytucji publicznych, do infrastruktury na której działa cała gospodarka cyfrowa. Nie w wyniku wojny, lecz wyniku jednego listu.

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Piątek 12 czerwca 2026 r. jest piekielnie smutnym i groźnym momentem dla globalnej technologii. Niezależnie od tego, czy ten konkretny zakaz zostanie cofnięty za tydzień (jak to w stylu Trumpa), miesiąc czy nigdy - świat już wie, że taki mechanizm istnieje, działa i może być użyty.

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Każdy kraj, każda firma, każdy rząd na świecie - łącznie z Polską - musi dziś zadać sobie pytanie, które jeszcze tydzień temu wydawało się abstrakcyjne: co się stanie z naszą gospodarką, obronnością, nauką, jeśli dostęp do kluczowej technologii zostanie nam jednego dnia odebrany? To pytanie nie jest już teoretyczne. Dostaliśmy na nie odpowiedź w piątek wieczorem.

Tylko jeszcze nie wiemy, czy będziemy mieli czas na przygotowanie się na to, co to oznacza.

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Przemysław Pająk Redaktor Ojciec założyciel i rednacz Spider's Web w jednym. Słynie z bufonowatych tyrad, w których ogłasza prawdę objawioną i jedyną. W Sieci zaczynał pisać, gdy większość Czytelników Spider's Web chodziła jeszcze w pampersach. Wymądrza się głównie na temat biznesu technologicznego, ale tak naprawdę ma wiele do powiedzenia na tematy wszelakie.