Nie rakieta, tylko światło. Opracowali napęd przyszłości

Światło nie ma masy spoczynkowej, ale niesie pęd. Kiedy fotony spadają na powierzchnię i odbijają się od niej albo zostają pochłonięte, przekazują obiektowi maleńką porcję ruchu. Na Ziemi ten efekt zwykle ginie wśród tarcia, grawitacji i oporów środowiska. W kosmosie, gdzie nie ma atmosfery, a raz rozpędzony obiekt może lecieć bardzo długo, nawet słaby, ale stale działający nacisk światła staje się interesujący.

Właśnie na tej zasadzie działają żagle słoneczne. Zamiast paliwa wykorzystują promieniowanie Słońca, które stopniowo rozpędza dużą, cienką i bardzo lekką powierzchnię. Japonia przetestowała taki napęd w misji IKAROS, a Planetary Society prowadziło eksperyment LightSail 2. Te projekty pokazały, że fotony mogą wykonywać pracę napędową, choć nie w stylu gwałtownego startu rakiety. To raczej powolne, cierpliwe przyspieszanie niż potężne uderzenie silnika.

REKLAMA

Najnowsze badania zespołu z Texas A&M University bezceremonialnie łamią ten schemat i wkraczają na terytorium twardej inżynierii. W tej grze nie chodzi już wyłącznie o proste, brutalne uderzenie fotonów, które bezwładnie popchnie obiekt przed siebie. Prawdziwym Świętym Graalem jest tu absolutna kontrola. Naukowcy udowodnili, że precyzyjna wiązka lasera potrafi nie tylko swobodnie unosić, ale też płynnie pilotować w trzech wymiarach mikroskopijne wehikuły, ochrzczone mianem metajets.

Mikroskopijne obiekty zaprojektowane pod światło

Metajets to bardzo małe, ultracienkie struktury, mniejsze niż szerokość ludzkiego włosa. Ich powierzchnia nie jest zwykłą gładką płytką. Została zaprojektowana jak metapowierzchnia. To materiał z mikroskopijnym wzorem, który potrafi manipulować światłem: zmieniać sposób jego odbicia, rozproszenia, fazę i kierunek działania siły.

Najprościej można powiedzieć, że metajet jest obiektem, który ma wbudowaną instrukcję reagowania na wiązkę lasera. Zwykła powierzchnia odbija światło w dość przewidywalny sposób. Metapowierzchnia może być zaprojektowana tak, aby przekazywać pęd fotonów bardziej inteligentnie: nie tylko pchać całość, ale też wywoływać ruch boczny, obrót albo unoszenie.

To zasadnicza różnica wobec wielu wcześniejszych metod optycznej manipulacji. Dotąd często próbowano kształtować samą wiązkę światła, żeby wymusić określony ruch obiektu. W tym eksperymencie część kontroli wpisano w materiał. To tak, jakby zamiast bardzo skomplikowanie dmuchać na żagiel, zaprojektować sam żagiel tak, aby reagował na wiatr w precyzyjnie wybrany sposób.

W skali laboratoryjnej efekt jest mały, ale naukowo bardzo interesujący. Badacze pokazali, że odpowiednio zaprojektowana mikroskopijna struktura może być podnoszona i kierowana przez światło bez dotykania jej mechanicznie. Właśnie to otwiera rozmowę o napędzie bez paliwa, mikromanewrach w kosmosie i dalekosiężnych koncepcjach lotów międzygwiezdnych.

Dlaczego wszyscy patrzą na Alpha Centauri?

Alpha Centauri działa na naszą wyobraźnię głównie dlatego, bo to najbliższy nam układ gwiezdny. Znajduje się ponad 4 lata świetlne od Ziemi, czyli tak daleko, że klasyczna technika rakietowa praktycznie wypada z gry, jeśli mówimy o misji w ludzkiej skali czasu. Dzisiejsze sondy, nawet bardzo szybkie według standardów Układu Słonecznego, potrzebowałyby tysięcy albo dziesiątek tysięcy lat, żeby dotrzeć w okolice najbliższych gwiazd.

Właśnie stąd pomysł, by nie zabierać paliwa na pokład, tylko rozpędzać sondę z zewnątrz. Najsłynniejszą wizją tego typu był Breakthrough Starshot. Projekt zakładał wysłanie miniaturowych sond wyposażonych w lekkie żagle, które z Ziemi albo z orbity popychałaby potężna wiązka laserów. Gdyby udało się rozpędzić taki obiekt do ok. 20 proc. prędkości światła, przelot do Alpha Centauri mógłby potrwać ok. 20 lat, a sygnał z danymi wracałby na Ziemię kolejne ponad 4 lata.

Tutaj warto troszkę wyhamować. Aby taki projekt zrealizować, potrzebne byłyby lasery o ogromnej mocy, ultralekkie i wytrzymałe żagle, precyzyjne celowanie przez długi czas, ochrona sondy przed pyłem międzygwiazdowym, miniaturowa elektronika zdolna przetrwać podróż oraz sposób przesłania danych z odległości kilku lat świetlnych. To nie jest jedna przeszkoda. To cała góra problemów inżynieryjnych.

Metajets nie rozwiązują niestety ich wszystkich. Mogą jednak dotykać jednego z kluczowych zagadnień: jak zaprojektować materiał, który pod wpływem światła nie tylko będzie pchany, ale także pozostanie sterowalny.

Nie tylko napęd, ale manewrowanie

W napędzie kosmicznym samo przyspieszenie to zdecydowanie za mało. Trzeba jeszcze utrzymać orientację, kierunek i stabilność. Jeśli laser pcha sondę z ogromną mocą, nawet drobne odchylenie może z czasem urosnąć do gigantycznego błędu trajektorii. Właśnie dlatego badania nad żaglami świetlnymi nie dotyczą tylko tego, jak mocno światło popycha materiał. Równie ważne jest to, jak materiał zachowuje się, gdy wiązka nie pada idealnie, gdy pojawiają się zakłócenia albo gdy trzeba wykonać korektę.

To właśnie na tym polu ujawnia się prawdziwa, inżynieryjna potęga metapowierzchni. Jeśli mikroskopijny wzór wyryty bezpośrednio w strukturze materiału faktycznie pozwala precyzyjnie ujarzmić siły optyczne, otwiera to drogę do tworzenia inteligentnych powłok. Inżynierowie zyskują możliwość projektowania konstrukcji, które potrafią samoczynnie stabilizować swój lot lub reagować na uderzenia laserowej wiązki według z góry zaprogramowanego, bezbłędnego scenariusza. To oznacza bezlitosną deklasację klasycznego żagla słonecznego – koncepcji, która w tym zestawieniu okazuje się zaledwie tępą, bierną płachtą dryfującą w kosmicznej pustce.

REKLAMA

Badacze z Texas A&M pokazali pełne sterowanie w trzech wymiarach na mikroskopijnych strukturach. Nie oznacza to jeszcze, że da się zbudować wielki laserowy żagiel do misji międzygwiezdnej. Oznacza natomiast, że kontrola wpisana w geometrię materiału może być sensowną ścieżką rozwoju. W kosmosie, gdzie każdy gram ma znaczenie, taka pasywna albo półpasywna inteligencja materiału byłaby bardzo cenna. Im mniej mechaniki, paliwa i ruchomych części, tym mniejsza masa i potencjalnie większa niezawodność.

REKLAMA

Marcin Kusz 02.05.2026 07:45

