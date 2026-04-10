Microsoft potwierdza. Aktualizacja Windows 11 psuje resetowanie komputera

Ten nietypowy błąd dotyczy użytkowników korzystających z dwóch najnowszych wydań Windowsa 11 z oznaczeniami 25H2 oraz 24H2. Problem objawia się na systemach operacyjnych, gdzie zainstalowano lutową poprawkę KB5077212 lub wydanie KB5079420 z marca 2026 r. Instalacja tych aktualizacji sprawia, że systemowa funkcja resetowania komputera zupełnie przestała działać.

Windows 11 psuje resetowanie komputerów po aktualizacji

Microsoft opublikował informację z potwierdzeniem, że wspomniane aktualizacje dla systemu Windows 11 prowadzą do błędów z działaniem funkcji resetowania komputerów. Gigant technologiczny poinformował o problemie za sprawą aktualizacji strony internetowej pomocy technicznej zawierającej krótki komunikat.

Według producenta błąd związany z opcją resetu komputera objawiał się po spełnieniu szczególnych warunków. Funkcja nie działała poprawnie w momencie, gdy użytkownik wykonywał całkowity reset systemu - przywracał urządzenie do stanu początkowego i wybrał jedną z opcji: Zachowaj moje pliki lub Usuń wszystko.

Microsoft dodaje, że osoby, które spotkały się z tym błędem w momencie restartu komputera najczęściej widziały czarny ekran. Wynika to z faktu, że proces resetowania nie przebiegł prawidłowo. Z dobrych informacji jest to, że żadne dane nie zostają utracone - komputer uruchamia się ponownie i wyświetla pulpit z komunikatem o błędzie: "wystąpił problem z resetowaniem komputera. Nie wprowadzono żadnych zmian".

To oznacza, że wybrani użytkownicy Windowsa 11 nie byli w stanie wykonać podstawowej czynności, jaką jest wyczyszczenie komputera. Można powiedzieć, że niezbyt często przywracamy komputerów do stanu fabrycznego i jest to prawda. Jest to jednak potrzebne w momencie, gdy np. urządzenie zaczęło działać zauważalnie wolniej niż dawniej. Wyczyszczenie urządzenia może być jednym z najlepszych rozwiązań, tuż obok formatu dysku.

Microsoft już przygotowuje poprawkę, lecz to kolejny poważny błąd w ostatnich miesiącach

Microsoft potwierdził, że już pracuje nad rozwiązaniem problemu - według producenta ten ma być bardzo poważny. Błąd dotyczy tylko małą część użytkowników Windowsa, lecz pojawienie się kolejnego utrudnienia bezpośrednio wpływającego na działanie komputera z pewnością nie jest dobrą wiadomością.

Sam Microsoft na początku tego roku stwierdził, że zamierza poprawić stan systemu operacyjnego i skupić się na felernych aktualizacjach przynoszących mnóstwo błędów. Niestety, ale pojawienie się kolejnych błędów ponownie pokazuje, że firma w dalszym ciągu nie jest w stanie dostarczyć pozbawionych problemów aktualizacji.

Albert Żurek 10.04.2026 12:53

