Messenger nie działa. Trwa bardzo dziwna awaria

Ta nietypowa awaria rozpoczęła się w środę 15 kwietnia ok. godz. 17:00 i obecnie trwa od ponad godziny. Powoduje problem z dostępem do prywatnych, zaszyfrowanych czatów. Czaty grupowe jednak działają bez szwanku.

REKLAMA

Awaria Messengera w wersji przeglądarkowej. Brak dostępu do czatu

O awarii dowiadujemy się z serwisu Downdetector, gdzie użytkownicy zgłaszają problem z działaniem zarówno Facebooka, jak i Messengera. O ogólnopolskiej skali problemu świadczy wysoka liczba zgłoszeń - ponad 400 w przypadku Messengera i 250 dla Facebooka.

Utrudnienia dotyczą wyłącznie użytkowników, którzy korzystają z usługi w przeglądarce internetowej na laptopie lub komputerze poprzez stronę internetową Facebook.com, a także Facebook.com/messages. Oba serwisy wymagają od użytkownika podanie kodu PIN w celu przywrócenia historii czatów. Wpisanie prawidłowej sekwencji cyfr jednak nie przynosi żadnego skutku.

Użytkownik zobaczy komunikat weryfikowanie kodu PIN, który trwa w nieskończoność, lecz bez większych skutków. Brak możliwości weryfikacji oznacza brak dostępu do prywatnych, indywidualnych czatów. Czaty grupowe jednak działają bez większego zarzutu.

Interesujące jest jednak to, że mimo braku możliwości uzyskania dostępu do czatów Messenger wyświetla plakietki powiadomień oraz statusy np. odczytania wiadomości. Na szczęście nie jesteśmy całkowicie odcięci od Messengera.

Czytaj też:

Messenger w aplikacji mobilnej działa bez zarzutu

Mam jednak dobrą informację: Polacy nie są całkowicie odcięci od Messengera i prywatnych czatów. Usługa działa bez większych problemów w aplikacji na smartfony z Androidem oraz iOS. W wersji mobilnej nie widzimy potrzeby przywrócenia historii czatów.

Wygląda na to, że problemem nie jest tu samo działanie usługi Messenger. Tylko z mechanizmem weryfikacji czatów. Na stronie internetowej statusu Meta Messenger widzimy 100-procentową dostępność usługi.

Dodam, iż Meta 16 kwietnia 2026 r. ma w planach całkowite wyłączenie strony internetowej Messenger.com. Witryna będzie przenosić użytkowników komunikatora na Facebook.com/messages. Jest zatem szansa, że obecna awaria ma związek z nadchodzącymi zmianami w działaniu komunikatora w przeglądarce internetowej. Obecnie tylko Facebook umożliwia dostęp do Messengera po tym, jak pod koniec grudnia wygaszono natywne aplikacje oprogramowanie na komputery osobiste.

REKLAMA

Obrazek główny: BigTunaOnline / Shutterstock

REKLAMA

Albert Żurek 15.04.2026 18:42

