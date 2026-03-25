Philips wraca do lat 80. I to z jakim rozmachem

Philips Sound postanowił wskrzesić serię, która w latach 80. była bardziej symbolem stylu życia niż sprzętem grającym. Na berlińskiej premierze, w której uczestniczyłem, dało się wyczuć, że to nie jest tylko kolejna linia głośników i słuchawek.

Maciej Gajewski
Philips Moving Sound. Kolor, zabawa i odrobina szaleństwa z lat 80.
To nie jest nostalgiczna reedycja. To reinterpretacja. Kolor, neonowy styl, charakterystyczna żółć, czarne warianty z różowymi akcentami, animacje kaset magnetofonowych, a do tego Bluetooth 6.0, Auracast, ANC, Spatial Audio i baterie, które wytrzymują dłużej niż niejeden współczesny boombox. Philips próbuje połączyć ducha lat 80. z technologią 2026 roku - i robi to w sposób zaskakująco spójny.

W skład serii wchodzą cztery urządzenia: dwa głośniki Bluetooth (MS80 The Tube i MS60 The Roller) oraz dwa modele słuchawek (MS3 The Buds i MS1 The Ringo Duo). Każdy z nich ma swój charakter, a jednocześnie wszystkie łączy wspólna estetyka i nacisk na zabawę, mobilność i kolor.

MS80 „The Tube” - największy, najgłośniejszy

Philips The Tube
Philips The Tube

To właśnie The Tube przyciągał na premierze najwięcej spojrzeń. Nie tylko dlatego, że jest największy (510 × 200 × 165 mm), ale dlatego, że wygląda jak sprzęt, który aż prosi się o to, by go zabrać na imprezę w plenerze. Wydajność dźwięku zapewnia moc 140 W RMS napędzająca dwa 5-calowe woofery oraz dwa 19mm tweetery. To słychać.

Philips The Tube

The Tube ma:

  • 140 W RMS, 
  • dwa 5-calowe woofery, 
  • dwa tweetery 19 mm, 
  • podwójne pasywne radiatory, 
  • Bluetooth 6.0, 
  • USB audio playback, 
  • Auracast, 
  • 24 godziny pracy, 
  • IP67, 
  • funkcję powerbanku.

Do tego dochodzi kolorowy wyświetlacz z animacją kasety magnetofonowej. To detal, ale robi robotę - szczególnie w połączeniu z dodatkową świetlną wizualizacją. Philips nie udaje tu minimalizmu. To sprzęt, który ma być widoczny.

Philips The Tube

Cena: €349.99.

MS60 „The Roller” - kultowe wzornictwo w nowoczesnej wersji

Philips The Roller

Roller to powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych przenośnych głośników Philipsa. Cylindryczna forma została tu zachowana, ale wnętrze to już współczesna konstrukcja stereo z oddzielnymi komorami akustycznymi. Wydajność dźwięku zapewnia moc 60 W RMS dostarczana przez stereofoniczną architekturę akustyczną.

Philips The Roller

To nie jest „mały brat” The Tube - to inny typ urządzenia. Bardziej mobilny, bardziej „codzienny”, ale nadal z charakterem.

Najważniejsze cechy:

  • 60 W RMS, 
  • prawdziwe stereo z oddzielnymi komorami, 
  • dedykowane woofery, tweetery i radiatory, 
  • Bluetooth 6.0, 
  • USB audio playback, 
  • Auracast, 
  • 24 godziny pracy, 
  • IP67, 
  • kolorowy wyświetlacz z animacją kasety.
Philips The Roller
Philips The Roller

Cena: €179.99.

MS3 „The Buds” - pierwsze TWS-y w historii Moving Sound

To najbardziej nowoczesny produkt w całej linii. Philips wprowadza do serii Moving Sound pierwsze słuchawki TWS.

Philips The Buds

Najważniejsze funkcje:

  • Hybrid ANC, 
  • Spatial Audio, 
  • Multipoint, 
  • Swift Pair, 
  • Auracast, 
  • 6 mikrofonów, w tym 3 mikrofony AI do rozmów, 
  • 42 godziny pracy (ANC off), 
  • szybkie ładowanie – 2h po 10 minutach, 
  • IP54, 
  • etui z wyświetlaczem i animacją kasety.

Cena: €79.99.

W tej cenie zestaw funkcji wygląda naprawdę imponująco. Philips wyraźnie celuje w segment, w którym liczy się stosunek możliwości do ceny - i tu Buds wypadają zaskakująco dobrze.

MS1 „The Ringo Duo” - klasyczne słuchawki z epoki kaset, ale z Bluetoothem

Philips The Ringo Duo i The Buds

Ringo Duo to najbardziej „retro” element całej kolekcji. Duże, lekkie, z charakterystycznym kształtem, który pamiętają wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli walkmana.

Najważniejsze cechy:

  • 40‑mm przetworniki, 
  • 26 godzin pracy, 
  • Bluetooth + tryb przewodowy USB‑C, 
  • wbudowany mikrofon AI, 
  • trzy komplety odłączanych poduszek, 
  • personalizacja w Philips Headphones App.

Cena: €34.99.

To sprzęt, który ma być lekki, prosty i zabawny - i dokładnie taki jest.

Kolor, nostalgia i zrównoważony rozwój

Philips mocno podkreśla, że Moving Sound to nie tylko zabawa formą. W całej serii znajdziemy wymienne baterie,  odłączane poduszki,  tworzywa z recyklingu GRS/RCS i opakowania bez plastiku z certyfikatem FSC. To nie jest rewolucja, ale to też nie jest greenwashing. Widać, że projektanci faktycznie próbowali połączyć retro z nowoczesnym podejściem do produkcji.

Wraz z wcześniejszą Retro Range, nowa kolekcja Moving Sound ma być jednym z filarów obchodów 100-lecia Philips Audio. To nie jest linia dla purystów audio. To linia dla ludzi, którzy chcą, żeby sprzęt grający miał charakter. Żeby był widoczny. Żeby był częścią stylu życia. Chyba się udało.

25.03.2026 20:02
Najnowsze
19:13
Philips pokazał OLED-y przyszłości. Urzekająca jasność
Aktualizacja: 2026-03-25T19:13:01+01:00
19:00
Mycie w zmywarce w 30 minut. Tak innowacje P&G oszczędzają nasz czas
Aktualizacja: 2026-03-25T19:00:38+01:00
18:50
Philips pokazał telewizory na 2026 r."11 520 stref i zero wstydu"
Aktualizacja: 2026-03-25T18:50:32+01:00
18:37
Współzałożyciel Apple uderza w ChataGPT. "Jestem bardzo rozczarowany"
Aktualizacja: 2026-03-25T18:37:17+01:00
18:35
Nowe Roborocki pozamiatają i jeszcze umyją. Ale ile kosztują?
Aktualizacja: 2026-03-25T18:35:28+01:00
17:47
Polska podbije orbitę. Fabryka wielkości mikrofalówki na prąd z czajnika
Aktualizacja: 2026-03-25T17:47:28+01:00
17:26
Promocja w Intercity uderza w czuły punkt kibiców. Boli i cieszy jednocześnie
Aktualizacja: 2026-03-25T17:26:50+01:00
17:05
Pojedynek na szczycie. Samsung Galaxy S26 vs vivo X300
Aktualizacja: 2026-03-25T17:05:42+01:00
16:22
Urwali aż 1000 zł ceny z laptopa do gier ASUS z kartą GeForce RTX 50. Za tyle można grać
Aktualizacja: 2026-03-25T16:22:49+01:00
16:00
Pilnie zaktualizuj iPhone'a. Grozi ci niebezpieczeństwo
Aktualizacja: 2026-03-25T16:00:59+01:00
15:27
Polskie wojsko bije na alarm. Oprogramowanie czyści konta, a antywirusy milczą
Aktualizacja: 2026-03-25T15:27:09+01:00
14:51
Allegro ma nowe automaty. Staną tam, gdzie wcześniej nie mogły
Aktualizacja: 2026-03-25T14:51:16+01:00
14:40
Są nowe Samsungi Galaxy A57 i A37. Te telefony zaleją Polskę
Aktualizacja: 2026-03-25T14:40:04+01:00
14:35
MacBook Air z Apple M5 - recenzja. Gdy Neo to za mało, a Pro za drogi
Aktualizacja: 2026-03-25T14:35:22+01:00
14:16
Żabka dołącza do Paczkomatów. Lotniska będą Polską w pigułce
Aktualizacja: 2026-03-25T14:16:25+01:00
13:15
Spanie w samolocie nie tylko dla zarządu. Wstawią "łóżka" do tanich rzędów
Aktualizacja: 2026-03-25T13:15:24+01:00
13:02
Samsungi z nową wersją systemu. Oto 3 najlepsze funkcje w One UI 9
Aktualizacja: 2026-03-25T13:02:36+01:00
11:53
Ambilight wychodzi poza telewizor. I to wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2026-03-25T11:53:29+01:00
11:25
Ktoś mąci przy polskim atomie. Pojawiło się ważne ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-03-25T11:25:40+01:00
10:50
Oto polski Wartownik. Prywatne drony stają się nowym okiem polskiej armii
Aktualizacja: 2026-03-25T10:50:44+01:00
