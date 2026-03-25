Philips wraca do lat 80. I to z jakim rozmachem

To nie jest nostalgiczna reedycja. To reinterpretacja. Kolor, neonowy styl, charakterystyczna żółć, czarne warianty z różowymi akcentami, animacje kaset magnetofonowych, a do tego Bluetooth 6.0, Auracast, ANC, Spatial Audio i baterie, które wytrzymują dłużej niż niejeden współczesny boombox. Philips próbuje połączyć ducha lat 80. z technologią 2026 roku - i robi to w sposób zaskakująco spójny.

W skład serii wchodzą cztery urządzenia: dwa głośniki Bluetooth (MS80 The Tube i MS60 The Roller) oraz dwa modele słuchawek (MS3 The Buds i MS1 The Ringo Duo). Każdy z nich ma swój charakter, a jednocześnie wszystkie łączy wspólna estetyka i nacisk na zabawę, mobilność i kolor.

MS80 „The Tube” - największy, najgłośniejszy

To właśnie The Tube przyciągał na premierze najwięcej spojrzeń. Nie tylko dlatego, że jest największy (510 × 200 × 165 mm), ale dlatego, że wygląda jak sprzęt, który aż prosi się o to, by go zabrać na imprezę w plenerze. Wydajność dźwięku zapewnia moc 140 W RMS napędzająca dwa 5-calowe woofery oraz dwa 19mm tweetery. To słychać.

The Tube ma:

140 W RMS,

dwa 5-calowe woofery,

dwa tweetery 19 mm,

podwójne pasywne radiatory,

Bluetooth 6.0,

USB audio playback,

Auracast,

24 godziny pracy,

IP67,

funkcję powerbanku.

Do tego dochodzi kolorowy wyświetlacz z animacją kasety magnetofonowej. To detal, ale robi robotę - szczególnie w połączeniu z dodatkową świetlną wizualizacją. Philips nie udaje tu minimalizmu. To sprzęt, który ma być widoczny.

Cena: €349.99.

MS60 „The Roller” - kultowe wzornictwo w nowoczesnej wersji

Roller to powrót jednego z najbardziej rozpoznawalnych przenośnych głośników Philipsa. Cylindryczna forma została tu zachowana, ale wnętrze to już współczesna konstrukcja stereo z oddzielnymi komorami akustycznymi. Wydajność dźwięku zapewnia moc 60 W RMS dostarczana przez stereofoniczną architekturę akustyczną.

To nie jest „mały brat” The Tube - to inny typ urządzenia. Bardziej mobilny, bardziej „codzienny”, ale nadal z charakterem.

Najważniejsze cechy:

60 W RMS,

prawdziwe stereo z oddzielnymi komorami,

dedykowane woofery, tweetery i radiatory,

Bluetooth 6.0,

USB audio playback,

Auracast,

24 godziny pracy,

IP67,

kolorowy wyświetlacz z animacją kasety.

Cena: €179.99.

MS3 „The Buds” - pierwsze TWS-y w historii Moving Sound

To najbardziej nowoczesny produkt w całej linii. Philips wprowadza do serii Moving Sound pierwsze słuchawki TWS.

Najważniejsze funkcje:

Hybrid ANC,

Spatial Audio,

Multipoint,

Swift Pair,

Auracast,

6 mikrofonów, w tym 3 mikrofony AI do rozmów,

42 godziny pracy (ANC off),

szybkie ładowanie – 2h po 10 minutach,

IP54,

etui z wyświetlaczem i animacją kasety.

Cena: €79.99.

W tej cenie zestaw funkcji wygląda naprawdę imponująco. Philips wyraźnie celuje w segment, w którym liczy się stosunek możliwości do ceny - i tu Buds wypadają zaskakująco dobrze.

MS1 „The Ringo Duo” - klasyczne słuchawki z epoki kaset, ale z Bluetoothem

Ringo Duo to najbardziej „retro” element całej kolekcji. Duże, lekkie, z charakterystycznym kształtem, który pamiętają wszyscy, którzy kiedykolwiek mieli walkmana.

Najważniejsze cechy:

40‑mm przetworniki,

26 godzin pracy,

Bluetooth + tryb przewodowy USB‑C,

wbudowany mikrofon AI,

trzy komplety odłączanych poduszek,

personalizacja w Philips Headphones App.

Cena: €34.99.

To sprzęt, który ma być lekki, prosty i zabawny - i dokładnie taki jest.

Kolor, nostalgia i zrównoważony rozwój

Philips mocno podkreśla, że Moving Sound to nie tylko zabawa formą. W całej serii znajdziemy wymienne baterie, odłączane poduszki, tworzywa z recyklingu GRS/RCS i opakowania bez plastiku z certyfikatem FSC. To nie jest rewolucja, ale to też nie jest greenwashing. Widać, że projektanci faktycznie próbowali połączyć retro z nowoczesnym podejściem do produkcji.

Wraz z wcześniejszą Retro Range, nowa kolekcja Moving Sound ma być jednym z filarów obchodów 100-lecia Philips Audio. To nie jest linia dla purystów audio. To linia dla ludzi, którzy chcą, żeby sprzęt grający miał charakter. Żeby był widoczny. Żeby był częścią stylu życia. Chyba się udało.

Maciej Gajewski 25.03.2026 20:02

