Nintendo tnie produkcję Switcha 2. Czar prysł

Nintendo Switch 2 zaliczył fenomenalną premierę, a pozytywna sprzedaż konsoli utrzymywała się przez długie tygodnie po premierze. Jednak nic nie trwa wiecznie i w ósmym miesiącu od premiery popyt na konsolę jest na tyle niski, że Nintendo zdecydowało o ograniczeniu produkcji urządzenia.

Nintendo Switch 2 nie utrzymało sprzedażowego rozpędu po premierze

Z informacji opublikowanych przez Bloomberga wynika, że japoński producent zmniejszy produkcję Switcha 2 o ponad 30 proc. Oznacza to spadek z planowanych sześciu milionów egzemplarzy w bieżącym kwartale do około czterech milionów, a ograniczenie tempa produkcji ma utrzymać się również w kolejnych miesiącach.

Głównym powodem tej decyzji jest słabszy niż oczekiwano popyt w Stanach Zjednoczonych, które pozostają jednym z kluczowych rynków dla Nintendo. Okres świąteczny, tradycyjnie napędzający sprzedaż sprzętu i gier, tym razem nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Firma sama przyznała wcześniej, że wyniki sprzedaży Switcha 2 poza Japonią były "nieco słabsze od oczekiwań".

Sytuacji nie poprawiła też oferta gier. Choć Switch 2 zadebiutował z rekordowym wynikiem sprzedaży, kolejne miesiące nie przyniosły równie mocnych premier. "Metroid Prime 4: Beyond", jedna z ważniejszych ekskluzywnych produkcji na ten rok, sprzedała się w mniej niż milionie egzemplarzy w pierwszym miesiącu. To wynik wyraźnie poniżej standardów dla dużych tytułów Nintendo, szczególnie na rynku amerykańskim.

Ciekawie wygląda natomiast sytuacja w Japonii. Tam sprzedaż konsoli utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale ma to swoją cenę. Popularność zyskuje tańszy wariant sprzętu, który - według doniesień - nie generuje dla Nintendo zysku. Oznacza to, że nawet przy solidnym popycie firma niekoniecznie przekłada go na wyniki finansowe.

Nowe gry odbudują zainteresowanie konsolą

Mimo spowolnienia Nintendo nie zmienia swoich ogólnych celów sprzedażowych. Do lutego Switch 2 trafił do ponad 17 mln użytkowników, a producent nadal liczy na osiągnięcie poziomu około 20 mln sprzedanych egzemplarzy w bieżącym roku fiskalnym. Ograniczenie produkcji ma więc raczej dostosować podaż do aktualnego zainteresowania niż sygnalizować głębszy kryzys.

Na horyzoncie pojawiają się jednak kolejne wyzwania. Rosnące ceny komponentów, w tym pamięci, wywierają presję na koszty produkcji, a Nintendo rozważa podniesienie ceny konsoli w 2026 roku. Jednocześnie firma musi zadbać o atrakcyjny kalendarz premier - bez niego trudno będzie utrzymać tempo sprzedaży w drugim roku życia platformy.

Obecnie najjaśniejszą gwiazdą na niebie Nintendo Switch 2 jest Pokopia - spin-off serii Pokemon łączący w sobie elementy rozgrywki Animal Crossing i Minecrafta. Gra sprzedała się w 2,2 mln egzemplarzy w ciągu zaledwie 4 dni. Pokopia jest grą ekskluzywną dla Nintendo Switch 2 co oznacza, że za każdą kopią gry powinna stać przynajmniej jedna kopia konsoli Nintendo Switch 2

Nintendo liczy, że Pokopia oraz nadchodzące tytuły - w tym Super Mario Bros.™ Wonder oraz przyszłoroczne Pokemony - pomogą odbudować zainteresowanie konsolą. Na razie jednak Switch 2 wchodzi w bardziej wymagającą fazę cyklu życia, w której sam tytuł "następcy Nintendo Switch" przestaje wystarczać.

Więcej na temat Nintendo Switch 2:

Malwina Kuśmierek 25.03.2026 09:53

