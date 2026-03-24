Konkurent ChataGPT przejmuje twój komputer. Anthropic kopie leżącego

Użytkownicy czatbota Anthropic od dziś mogą oddać swoje komputery pod kontrolę Claude'a - dosłownie. Firma właśnie udostępniła tryb, w którym model wychodzi poza czat i działa na pulpicie.

Malwina Kuśmierek
Anthropic wprowadza funkcję, która wyraźnie przesuwa granicę między chatbotem a narzędziem wyręczającym użytkownika. W Claude Code i Claude Cowork zadebiutował właśnie tryb "Computer use", pozwalający modelowi działać bezpośrednio na komputerze użytkownika.

Claude wychodzi poza czat i zaczyna obsługiwać programy na komputerze

Jak wyjaśnia Anthropic, Claude najpierw próbuje wykonać zadanie w najprostszy sposób, korzystając z dostępnych połączeń z usługami takimi jak Google Workspace czy Slack. Jeśli nie ma takiej możliwości, przechodzi do pracy w przeglądarce, a w ostateczności zaczyna bezpośrednio obsługiwać komputer - klika, wpisuje tekst i porusza się po aplikacjach tak, jak zrobiłby to użytkownik.

Claude może m.in. otwierać pliki, uzupełniać arkusze kalkulacyjne, zbierać dane czy uruchamiać narzędzia programistyczne bez dodatkowej konfiguracji. Żeby uruchomić tę funkcję, trzeba włączyć odpowiednią opcję w aplikacji Claude Desktop, a następnie rozpocząć sesję w Cowork lub Claude Code i wydać polecenie wymagające dostępu do aplikacji. Każda próba użycia programu wymaga wcześniejszej zgody użytkownika.

Choć Computer use wygląda potężnie jak na zwykłe, komercyjne narzędzie, to ma ono garść ograniczeń i problemów. Przede wszystkim Claude widzi to, co znajduje się na ekranie - między innymi dzięki zrzutom, które wykorzystuje do orientowania się w interfejsie - co oznacza potencjalny dostęp do danych wrażliwych. Anthropic zaznacza, że system może popełniać błędy, a zabezpieczenia nie są w pełni skuteczne, szczególnie biorąc pod uwagę nowe metody ataków czy manipulacji poleceniami.

Z tych powodów firma odradza używanie tej funkcji do pracy z informacjami finansowymi, medycznymi czy prawnymi. Problemem pozostaje też wydajność - działania wykonywane "na ekranie" są wolniejsze i bardziej podatne na błędy niż bezpośrednie połączenia z usługami.

Na tym etapie funkcja jest dostępna wyłącznie w wersji testowej dla użytkowników planów Claude Pro i Claude Max. Ponadto działa ona tylko na macOS i wymaga aktywnej aplikacji Claude Desktop. Anthropic zapowiada, że rozwiązanie będzie rozwijane na podstawie opinii użytkowników, co sugeruje, że do stabilnej, szeroko dostępnej wersji jeszcze daleka droga.

24.03.2026 12:24
