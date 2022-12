Mówią, że kot daje -10 do atrakcyjności. Ten film pokazuje, że jest wprost przeciwnie

Ponoć ludzie dzielą się na psiarzy i kociarzy. O ile ta pierwsza grupa dość łagodnie traktowana jest przez ludzi, ta druga ma nieco pod górkę. O kociarach przed laty mówiło się i dalej jeszcze trochę przecież się mówi, że to stare panny. Wiele lat temu, obraz starej panny z kotem był naprawdę drastyczny. Smutna, zgorzkniała baba po 30-tce bez męża i dzieci, za to z gromadką kociaków w domu. A te na starość nie podadzą jej przecież przysłowiowej szklanki wody. Choć wydawać się może, że faceci- kociarze mają ciut lepiej w społeczeństwie, nie do końca tak jest. Nie raz zdarzyło mi się słyszeć z otoczenia kobiet, że jak facet na Tinderze ma zdjęcie z kotem, to chyba jakiś dziwak, jakiś taki niemęski. Co innego z pieskiem: dba o zwierzę, więc jest opiekuńczy, odpowiedzialny i empatyczny. Chciałoby się napisać, że facet z kotem też przecież ma te same cechy co psiarz. Kot nie kojarzy się też dobrze w Polsce ze względu na politykę. Jeśli jesteś facetem o imieniu Jarek i masz kota, to możesz mieć przechlapane, zwłaszcza u kobiet. Choć pamiętam, że na Strajkach Kobiet sprzed dwóch lat wśród licznych napisów na banerach, można było dostrzec taką treść: Kot może zostać, ale ty Jarek spadaj.