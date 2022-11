To ona jest głosem Kerfusia. Lektorka nie wiedziała, gdzie trafi jej nagranie

Ucieszyłam się, bo okazało się, że można te kursy odsłuchać. Ktoś je czyta i w trakcie gotowania czy prasowania, będę mogła dodatkowo zwiększać swoją wiedzę. I po włączeniu pierwszego nagrania, usłyszałam taki chamski syntezator mowy, którego po prostu nie dało się słuchać. Marudziłam Sebastianowi, mojemu chłopakowi, że jak można tak ludzi w balona robić, proponować kurs audio, a tam syntezator mowy i przecież nie da się tego słuchać. Jako że potrafię naprawdę długo marudzić, to w końcu Sebastian stracił cierpliwość i mówi do mnie: "jak ci nie pasuje, to nagraj to sama”. Najpierw go wyśmiałam, bo jak „nagraj sama”. Potem zaczęłam się zastanawiać. Od dziecka miałam bardzo dobrą dykcję, występowałam w konkursach recytatorskich, apelach, nawet w szkolnym kółku teatralnym. I stwierdziłam - raz kozie śmierć. Kupiłam mikrofon za 300 złotych, nagrałam demo i wysłałam do firm, od których kupiłam kursy. Pierwsi w ogóle nie byli zainteresowani, a drudzy są moimi klientami do dzisiaj. Potem pisałam do kolejnych i tak to się zaczęło kręcić

opowiada Hania w rozmowie ze Spider's Web