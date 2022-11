Widzowie próbują kupić bilety na gejowską komedie romantyczną, bo myślą, że to "Super Mario Bros."

Starsi (bez przesady, ale jednak) czytelnicy jako swoje największe rozczarowanie w życiu wskazaliby moment, kiedy w liście do św. Mikołaja prosili o PlayStation, a pod choinką znajdowali PolyStation. Nazwa niby podobna, ale coś się jednak nie zgadzało. Odstawiając na bok kwestie finansowe, z jednej strony winna takiemu stanu rzeczy mogła być nieuwaga, z drugiej - ktoś tu celowo wprowadzał potencjalnych kupców w błąd. Podobnie sytuacja ma się teraz z rodzicami, którzy zabierają swoje dzieci do kin na "Super Mario Bros.".



"Jak to nowy film o Mario? To ten, co najsłynniejszemu hydraulikowi na świecie głos podkłada Chris Pratt już wyszedł?" - nie, nie. Spokojnie. Nie pauzujcie jeszcze "Mario Kart" na swoim Switchu, żeby kupować bilety. Na wielkie ekrany w naszym kraju weszło po prostu "Bros".