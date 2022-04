Są różne szkoły reklamy, a jedną z nich jest osaczenie klienta, by mu na siłę wbić do głowy daną markę (Shopee!). Nie jest to do końca etyczne, ale jest na pewno skuteczne. Nie ma osoby, która nie kojarzyłaby Media Expert. Podejrzewam, że nawet polscy amisze o tym słyszało. Sklep najpierw dał nam się we znaki piosenką o WŁĄCZANIU NISKICH CEN, a potem dzieła zniszczenia ludzkiej psychiki dopełniły chomiki grające covery polskich szlagierów.