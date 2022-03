To trochę żenujące, że Rosja oskarża Facebooka i Twittera o "podżeganie do wojny"

Zachowanie zagranicznych, głównie amerykańskich, gigantów IT takich jak Google i Meta jest niedopuszczalne. Na ich platformach społecznościowych w otwarty sposób prowadzone są wrogie działania propagandowe. Blokuje się rosyjskie źródła informacji, a dostęp do krajowych mediów został masowo ograniczony. Należy stworzyć system, dzięki któremu można by pociągnąć do odpowiedzialności zagranicznych podżegaczy do wojny przeciw Rosji

- stwierdził przedstawiciel rosyjskiego MSZ.