Pandemia, która m.in. odizolowała dzieci od rówieśników, jeszcze bardziej pogłębiła ten problem. Z badań przeprowadzonych przez psychologów i studentów Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wynikało, że w 2020 roku aż 44 proc. nastolatków miało objawy depresji.



Depresja to jednak nie jedyne uboczne skutki lockdownów. Z zeszłorocznej broszury opublikowanej przez NFZ możemy dowiedzieć się, że m.in. wzrósł odsetek młodzieży odczuwających samotność (28 proc.) oraz wzrosła też liczba dziewcząt deklarujących odczuwanie myśli samobójczych (do aż 17 proc.). Badanie przeprowadzono na uczniach klas VII szkół podstawowych.



Ze statystyk policji z kolei wynika że wśród nastolatków samobójstwa są drugą co do częstości przyczyną zgonów. Tymczasem w Polsce od lat brakuje miejsc w szpitalach i specjalistów, generalnie opieka psychiatryczna dla dzieci przeżywa kryzys. Głośno było też niedawno o rządowym braku dofinansowania Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Na szczęście internauci zorganizowali zrzutkę.